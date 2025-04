Weisungsgebundene Justiz im Parteienstaat: Ein fataler Geburtsfehler nicht nur der Bundesrepublik Deutschland

Längst hat nicht nur die Politikverdrossenheit in Deutschland zugenommen, sondern auch das Vertrauen in die Rechtsprechung in den vergangenen 20 Jahren – noch weiter beschleunigt durch die faktische Corona-Diktatur als Folge des “Ermächtigungsgesetzes Teil 2” (Infektionsschutzgesetz vom 25. März 2020) – erheblichen Schaden gelitten. Die Vielzahl von Beschwerden und Klagen der Bevölkerung etwa darüber, dass sich jedes System, das auf seine demokratische Verfassung pocht, seine Richter und Staatsanwälte entsprechend deren bisheriger parteipolitischer Gesinnung und Vita auswählt, spricht diesbezüglich Bände. War es in der deutschen Geschichte nicht schon immer Usus, dass die Regierungen oder die sie tragenden Parteien und Hofschranzen nur ihre eigenen, willigen Gefolgsleute auch in der Justiz in entscheidende Positionen, wo von ihnen “Rechtsprechung” nach Art einer veritablen Gesinnungsjustiz zu erwarten ist – also nach den jeweiligen politischen Vorgaben und Erwartungen, die sie ohne Wenn und Aber voll und ganz im Sinne der absegnen, denen sie ihre lukrativen Posten verdanken?

Nie zuvor, soweit ich mich erinnern kann (ich erblickte kaum ein Jahr nach der Gründung der Bundesrepublik Deutschland das Licht der Welt), wurde diese Entwicklung derart rücksichtslos und in dramatischem Tempo vorangetrieben wie in den vergangenen zehn Jahren. Dazu passt auch glänzend die Aussage eines hochgeschätzten Vollblutjuristen: „Es gab in Deutschland Juristen, die im Namen des Kaisers, der Republik, des Führers und wiederum der Republik Recht gesprochen haben.“

Zu Missetaten einladende Witzstrafen

Gewann man zu Zeiten der Regierung Konrad Adenauers, Willy Brandts, Helmut Schmidts und selbst auch noch Helmut Kohls den Eindruck einer noch einigermaßen unabhängigen Justiz, so änderte sich dieses Empfinden insbesondere seit der mehr und mehr jedes akzeptable Maß sprengenden Zuwanderung vom Menschen aus vormodernen, archaischen und bildungsfernen Kulturen, insbesondere aus Nah-, Mittelost und Nordafrika; dies jedoch bereits vor der Öffnung der Schleusen für Illegale aus aller Herren Länder durch Angela Merkel. Denn schon zuvor überstieg die Kriminalitätsrate der hierzulande angeblich „Schutzsuchenden“ bei weitem diejenige der ethnischen (oder auch “biodeutschen”) Bevölkerung. Die aus diesen Kreisen stammenden Übeltäter wurden von einer sich als Kuscheljustiz gebärdenden Judikative zu meist lächerlichen und kaum abschreckenden, sondern eher noch zu weiteren Missetaten einladenden Witzstrafen verurteilt – während sich die „schon länger hier Lebenden“ bei identischen oder sogar geringfügigeren Vergehen einer dann natürlich unerbittlichen und unnachsichtigen Staatsgewalt gegenübersahen. Im Jargon der Rechtsprechung wurde hinsichtlich dieser Zweiklassenjustiz stets damit argumentiert, dass den Tätern – angesichts deren Sozialisierung in einem undemokratischen und gewalttätigen Umfeld – verständnis- und respektvoll zu begegnen sei und man deren “kulturellen Eigenheiten”, quasi als Bonus und mildernde Umstände, in die Urteilsfindung mit einfließen lassen müsse.

Durch die von Merkel losgetretene bedingungslose Öffnung der Grenzen Anfang September 2015 für alle, die nur das Wort “Asyl” in den Mund nahmen, wurden nicht nur die Schleusen für Millionen Menschen, die sich praktisch von ersten Moment an und bis heute mehrheitlich ihrer Pässe “entledigten“, geöffnet, sondern auch eine in der Geschichte des Landes beispiellose Welle der Gewalt losgetreten, die nur wenige Monate später bei den durch angeblich „Schutzsuchende“ ausgelösten Silvesterkrawallen 2015/2016 in vielen deutschen Großstädten – mit Köln als absolutem Hotspot – in ihren ersten schrecklichen Höhepunkt fand. Diese Entwicklung hat sich seither, mit mittlerweile zahlreichen Opfern – Tendenz steigend – ungebremst fortgesetzt und stellt inzwischen Polizei wie auch Justiz, weit über deren Belastbarkeitsgrenzen hinaus, vor schier unlösbare Aufgaben. Der Schutz der einheimischen Bürgerinnen und Bürger war den Altparteien offenbar völlig gleichgültig, denn der Ansturm auf die längst geschleifte Festung „Germoney“ setzte sich beschleunigt fort.

Hexenjagd und voreingenommene Rechtsprechung

Den hoffnungslos überlasteten Gerichten und Justizvollzuganstalten blieb vielfach nichts anderes übrig, als die aus dem Umfeld der Migranten stammenden Täter wieder auf freien Fuß zu setzen – ein fatales Signal, das viele nur als Freibrief für weitere neue Vergehen interpretieren konnten. Doch statt sowohl dem Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung Rechnung zu tragen als auch dem millionenfachen Run auf die Sozialkassen mit Entschiedenheit zu begegnen, sah die Justiz dem rechtsstaatszersetzenden Treiben Merkels willfährig zu – und segnete ihre bereits im Rahmen der sogenannten Euro-Rettungsmaßnahmen begangenen zahlreichen Rechtsbrüche weiterhin ab, ohne dass die allerhöchsten Verfassungsorgane des Staates es für nötig erachteten, gegen diese faktische Strafvereitelung und Rechtsbeugung vorzugehen, was eigentlich ihre Pflicht gewesen wäre.

Erwiesenermaßen werden relativ die statistisch meisten kriminellen Übergriffe von Anhängern des Islam verübt. Trotz dieser durch nichts zu leugnenden Fakten sehen sich nicht diese Tätergruppen, sondern um die Existenz des Abendlandes besorgte Menschen einer regelrechten Hexenjagd seitens der Rechtsprechung ausgesetzt, wenn sie sich auch nur ansatzweise erdreisten, sowohl die Ursachen als auch die Urheber dieser Entwicklung öffentlich anzusprechen. Sie finden sich dann – wie etwa im Juli 2024 der Ansage!-Autor Albrecht Künstle vor dem Amtsgericht im südbadischen Kenzingen – jäh mit dem Vorwurf der “Volksverhetzung” nach Paragraph 130 Strafgesetzbuch konfrontiert. Im Fall Künstles führte dies zu einer horrenden Geldstrafe von 4.500 Euro, obwohl das vom Gericht beanstandete Dokument nicht im Geringsten dem Vorwurf der Volksverhetzung entspricht; dem Verfasser dieser Zeilen liegt das Corpus Delicti im Original vor und er war selbst Prozessbeobachter. Die junge Staatsanwältin sah sich dazu berechtigt, ein solch absurdes Strafmaß zu beantragen, was prompt die ebenso junge Richterin per gleichlautendem Schuldspruch bestätigt wurde (dieses krasse Fehlurteil konnte man als Prozessbeobachter nur mehr als schauerliches Schmierentheater und Beispiel einer klassischen Gesinnungsjustiz empfinden).

Vorauseilender Gehorsam

Doch lassen Sie mich noch einige Jahre zurückgehen und mich einem weiteren Fall von Gesinnungsjustiz im Rahmen des Corona-Skandals zuwenden: Obwohl es wahrlich genügend warnende Stimmen kompetenter, unabhängiger und nicht systemkonform argumentierender Fachleute gab, wurden, wie gesagt, Ende März 2020 mit der – faktisch unnötigen und unbegründeten – Inkraftsetzung der drastischen Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes weitreichende Schäden für soziales Miteinander, Zusammenleben, Gesundheit und wirtschaftliche Existenz der Deutschen beschlossen, und zwar ohne dass die Rechtsprechung diesem fatalen Treiben einen Riegel vorgeschoben hätte. Stattdessen wurde vielmehr noch der allerletzte Rest an Kritik, den sich verantwortungsvolle und mutige Juristen angesichts der Grundrechtsverletzungen erlaubten, gnadenlos abgebürstet. Dazu sei exemplarisch der Fall des mutigen Weimarer Richters Christian Dettmer erwähnt, der den völlig überflüssigen und sogar gesundheitsschädlichen Maskenzwang für Kinder kippte, deswegen zurückgepfiffen und von seinen eigenen Berufskollegen – in vorauseilendem Gehorsam dem politischen System gegenüber – drakonisch abgeurteilt wurde, inzwischen höchstrichterlich vom Bundesgerichtshof bestätigt. Und wie verhielten sich die Damen und Herren Verfassungsrichter aus Karlsruhe, als einem nach dem Gesundheitsgesetz nicht zulässigen, angeblichem “Impfstoff” das Plazet erteilt wurde und es ausdrücklich befürwortet wurde, dieses Präparat millionenfach zu verspritzen? Die Richter nahmen, wie es Dr. Wolfgang Wodarg treffend ausdrückte, zumindest die Möglichkeit fahrlässiger Körperverletzung billigend in Kauf?

Was damals passiert, bildete gewissermaßen die Blaupause für alle späteren Sündenfälle und Anmaßungen. Was vor fünf Jahren seinen Anfang nahm, als wir im Rahmen der vom Digital-Finanziellen Komplex gesponserten und von dessen politischen Vasallen in widerlichster Weise und wider besseres Wissen exekutierten Corona-Hysterie in Atem gehalten wurden, setzt sich auf gewisse Weise heute fort; auch im Jahr 2025 bricht die Macht des Parteienfilzes das geltende Recht. So fand kurz vor dem fünften Jahrestag des “Ermächtigungsgesetzes Teil 2” ein weiterer nicht für möglich gehaltener Tabubruch statt – als unser Lügen-Fritze von der aller(un)christlichsten Partei einen in der Geschichte der Bundesrepublik alle Wahlversprechen mit Füßen trat und das Gegenteil dessen, was er angekündigt hatte, tat – mit Methoden, die Züge eines regelrechten Staatsstreichs trugen. In vollem Bewusstsein seines verwerflichen Handelns setzte Merz mit Hilfe der Mehrheitsverhältnisse des bereits abgewählten 20. Bundestages in aller Eile mit Hilfe einer von CDU, SPD und Grünen zusammengezimmerten Zweidrittelmehrheit (die es mit dem neugewählten Parlament nie gegeben hätte) eine Verfassungsänderung durch, welche die Deutschen noch überaus teuer zu stehen kommen wird.

Büchse der Pandora geöffnet

Zu rund zweimal 500 Milliarden (jeweils die Hälfte für die Aufrüstung der von seiner eigenen Partei kaputtgesparten Bundeswehr und für ein angebliches Konjunkturprogramm, in dem 100 Milliarden für die grüne Klima-Transformation enthalten sind) kommen auch noch anteilige Kosten der von der EU aufgebürdeten 300 Milliarden Euro Kriegsfinanzierung der hochkorrupten Selenskyi-Ukraine – plus womöglich weitere bis zum 750 Milliarden Euro für die ebenfalls von Merz mitermöglichte Aufnahme der “Klimaneutralität bis 2045“ im Grundgesetz. Weil Merz sehr wohl bewusst war, dass er dieses Horrorpaket mit dem bereits neu gewählten 21. Bundestag niemals würde durchsetzen können, entschied er sich kurzerhand zu diesen infamen Coup. Und wo waren sie auch dieses Mal – die Wächter und Beschützer unserer Verfassung ? Offenbar zogen es die Damen und Herren in den roten Roben und Baretts vor, dasselbe zu tun wie die uns allen bestens bekannten drei Affen – und schmetterten alle Eilanträge und Klagen ab. Durch die Änderung des Grundgesetzes mit der Außerkraftsetzung der Schuldenbremse und der Aufnahme der ideologischen Klima-Agenda in die Verfassung begab sich Merz nicht nur die Geiselhaft der 16-Prozent-SPD, sondern auch der 12-Prozent-Grünen und damit der beiden Wahlverlierer, die ihn völlig in der Hand haben. Darüber hinaus öffnete er damit auch die Büchse der Pandora: Denn die Aufnahme der mit Zieldatum 2045 terminierten „Klimaneutralität“ ins Grundgesetz eröffnet die Möglichkeit einer regelrechten Klagelawine links-grüner Klimaschutz-Fanatiker, welche alles, was Deutschland bislang stark, vertrauenswürdig und anerkennenswert gemacht hat, mit einem Schlag zerstören und auf das Niveau eines Dritte Welt Landes zurückwerfen können, von der Automobilität bis zur Schwerindustrie.

Der emeritierte Staatsrechtler der Universität Freiburg, Professor Dr. Dietrich Murswiek, sieht in dem neugeschaffenen Artikel 143h des Grundgesetzes die große Gefahr, dass daraus eine verfassungsrechtliche Verpflichtung der Staatsorgane abgeleitet werden kann, bis 2045 in Deutschland Klimaneutralität und damit Netto-Null-Emissionen von CO2 zu erreichen. Trotz der Beteuerung von Friedrich Merz, dass Artikel 143h GG keinerlei solche Verpflichtungen beinhalte, sondern allein der Zweckbestimmung für die Mittel aus dem „Sondervermögen“ (sprich: neuer exorbitanter Schulden) diene, bleibt Murswiek skeptisch. Zwar argumentiert auch er, dass es sich bei der neuen Vorschrift im GG nicht unbedingt intentional um ein Staatsziel handele; allerdings stelle sich die Frage, ob sich daraus für Gerichte nicht doch ein solches ableiten lassen könne. Seine Antwort darauf fällt eindeutig aus: Ja, das ist sehr wohl möglich! Dafür spreche, so der Staatsrechtler, dass das Grundgesetz bereits in Artikel 20a das Staatsziel „Umweltschutz“, also den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, ähnlich definiert habe. Denn bereits mit seinem mehr als sonderbaren Klima-Beschluss vom 24. März 2021 habe Karlsruhe das Erreichen der “Klimaneutralität” auf verfassungsrechtlich reichlich abenteuerliche Weise implementiert.

Kuckucksei in die Verfassung geschrieben

Auch für den juristischen Laien dürfte diesen Zeilen unschwer zu entnehmen sein, dass sich das Bundesverfassungsgericht bereits vor 4 Jahren einen gewaltigen Interpretationsspielraum gesichert hat, der es ihm erlaubt, im Sinne eines Gummiparagraphen auch weit voneinander entfernte Deutungs-Varianten zu akzeptieren, um als Folge davon einmal in die eine, das andere Mal in die andere Richtung entscheiden zu können. Wohin der Hase schlussendlich zu laufen hat, darüber dürfte dann die jeweils herrschende aktuelle politische Großwetterlage den Ausschlag geben. Jedenfalls würde es dann wohl niemanden mehr überraschen, dass die von den Alt- respektive Systemparteien bestellten Mitglieder höchsten deutschen Gerichts die Richtung in in deren Sinne vorgeben werden. Fast man all diese Einwände zusammen, so kommt man unweigerlich zu dem Schluss, dass unser „Pinocchio-Fritze“ aus egoistischen Gründen eines hemmungslosen Machthungers und Kanzlerambitionen um jeden Preis den Grünen hier erlaubt hat, ein Kuckucksei in die Verfassung hineinzuschreiben. Sofern Merz sein Ziel tatsächlich erreicht und eine Regierung bildet, wäre seine Kanzlerschaft die mit Abstand teuerste jemals erkaufte.

Erlauben Sie mir als Naturwissenschaftler noch ein passendes Schlusswort: Das ganze unwürdige und zumindest verfassungsrechtlich hoch bedenkliche (oder, je nach Blickwinkel, gar verfassungswidrige) Schauspiel vom 19. März 2025 mit den Stimmen eines abgewählten Parlaments unterscheidet sich diametral von den in der Naturwissenschaften herrschenden Methoden und Lösungswegen. Denn im Gegensatz zu dieser schäbigen Politik orientiert sich der Interpretationsspielraum bei jenen an klar definierten Axiomen und Naturgesetzen – und die sind erstens, anders als nationale oder sonstige Gesetze, an jedem Ort dieses Planeten gültig, und zweitens lassen so gut wie keine Verbiegungen oder widersprüchlichen Schlussfolgerungen zu. Mir scheint jedenfalls, dass nicht nur in Deutschland, sondern in den meisten EU-Staaten die Gewaltenteilung inzwischen ad absurdum geführt wurde – als Folge davon, dass sich die einst unabhängige Dritte Gewalt nur mehr als verlängerter Arm der Exekutive versteht.