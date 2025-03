Weitspringerin Malaiko Mihambo und die AfD: Trainieren für die Opferolympiade

Die deutsch-afrikanische Weitspringerin Malaika Mihambo hat sich – zur Verzückung der Mainstream-Journaille – in den Chor derer eingereiht, die in der AfD die Wiedergängerin der NSDAP sehen. Der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ teilte sie mit, dass sie “besorgt” auf die Ergebnisse der Bundestagswahl blicke. Politische Debatten seien von Emotionen wie „Wut, Hass und Angst“ geprägt. Dies nütze vorwiegend der AfD, die Emotionen ihrer Wähler missbrauche, um Mehrheiten zu erlangen, mit denen sie im nächsten Schritt demokratische Grundwerte aushöhlen könne.

„Eine der Schwachstellen der Demokratie ist es, dass Parteien zur Wahl stehen können, die ihre Grundwerte ablehnen. Da muss die Demokratie klarere Linien ziehen und darf null Toleranz zeigen. Menschen mit konservativen oder rechten Ansichten sollen ihre Vertretung haben, das ist ihr demokratisches Recht. Aber es darf nicht über Parteien erfolgen, die im Widerspruch zum Grundgesetz stehen“, so Mihambo weiter, in unkritisch-nachplappernder Wiedergabe des Framings, das die offenbar von ihr konsumierten Medien und ihr sportlich-berufliches Umfeld pausenlos ventilieren.

Nachplappern und Dialogverweigerung

Wie weit die Gehirnwäsche – bei gleichzeitiger Dialogverweigerung und Ablehnung jeglicher möglicherweise erhellender persönlicher Erfahrungen durch Austausch mit AfD-Politikern oder wenigstens Beschäftigung mit dem, wofür sie wirklich steht – bereits gediehen ist, zeigt der Umstand, dass die 31-Jährige wegen der Partei sogar um ihre persönliche Sicherheit besorgt ist. Angst helfe aber nicht weiter so Mihambo. Selten wurde diese prinzipiell vernünftige Aussage in einem so unvernünftigen (um nicht zu sagen: schwachsinnigen) Kontext gebraucht – denn vor der AfD brachte Mihambo in Deutschland sicher am allerwenigsten Angst zu haben.

Das unerträglich verstiegene und maßlose Geschwurbel der Sportlerin zeugt vom Ausmaß der Hetze gegen die AfD, die auf fruchtbaren Boden in einer vorsätzlich verunsicherten und aufgewiegelten Gesellschaft fällt: Es brache „wieder mehr Menschen, die zurück zur Klarheit finden, die in sich ruhen, die wieder Frieden in die Gesellschaft tragen“. Ihr persönlich helfe es, sich “zu informieren”, in die Vergangenheit zu schauen und dazuzulernen. Offenbar hat Mihambo allerdings nichts davon getan, sonst kämen ihr nicht solche absurd-theatralischen Sätze über die Lippen: „Wenn völkisches Gedankengut wieder hochkommt, zeigt es, dass der Nationalsozialismus vielleicht intellektuell aufgearbeitet ist, aber noch nicht emotional, und das von nicht ausreichend vielen Menschen.“ Jetzt seien „Achtsamkeit und Wachsamkeit gefragt – aber auch klare Grenzen, wo sie nötig sind“.

Die ganze linke Lügenpalette

Als Studentin der „Umweltwissenschaften“ fährt Mihambo natürlich auch ansonsten voll auf die entsprechenden erwünschten Narrative und Phrasen des linken Gesinnungszeitgeistes ab: So sei “der Klimaschutz im Wahlkampf zu kurz gekommen”. Und weiter: “Wenn wir nicht bald Lösungen finden, wird sich die Welt so verändern, dass unser Umfeld zunehmend lebensfeindlicher wird.“ Dann wird es „mehr Migration geben, mehr Konflikte – um Wasser, um andere Ressourcen“, schwafelte sie weiter.

Mit diesem einfältigen Gefasel bedient Mihambo quasi die gesamte linke Lügenpalette – denn die AfD hat noch nie etwas anderes gefordert als die Abweisung oder Ausweisung illegaler und straffällig gewordener Ausländer. Sie hat sich nie gegen sinnvolle Arbeitsmigration ausgesprochen. Es sind nicht AfD-Anhänger oder Politiker, die Jagd auf Christen und tolerant-diverse Menschen machen – sondern islamische Migranten, die Deutschland in eine Hölle aus Terror und Gewalt verwandelt haben. Hier wird eine weitere Orwellsche Tatsachenverdrehung vorgetragen, die natürlich Genugtuung auslöst bei just den Medien, die diese erst in die Gesellschaft getragen haben. Menschen wie Mihambo sind nur in dem einen Punkt Opfer: Dass sie nämlich der linken Dauerindoktrinierung erlegen sind. Dass sie selbst es ist, die damit Hass und Unfrieden in die Gesellschaft trägt, merkt sie dann schon gar nicht mehr.