Welch eine Verhöhnung des NS-Widerstands: Georg-Elser-Auszeichnung für Systemtröte Niedecken

Georg Elser ist einer der wenigen deutschen Widerstandskämpfer, die in Eigenregie gegen den Nationalsozialismus opponierten. Am 8. November 1939 führte er im Münchner Bürgerbräukeller ein Bombenattentat auf Adolf Hitler und die nationalsozialistische Führungsspitze aus, das nur denkbar knapp: 1939 verübte er ein Attentat auf Hitler. Anschließend floh er nach Konstanz, dort hatte er mehrere Jahre als Schreiner gearbeitet. Er wollte sich in die Schweiz absetzen, wurde jedoch zuvor festgenommen. Als “Sonderhäftling des Führers” kam er ins KZ Sachsenhausen, wurde dort jahrelang misshandelt und schließlich auf persönlichen Befehl Hitlers einen Monat für Kriegsende ermordet. In Erinnerung an sein Engagement vergibt die „Crescere Stiftung Bodensee“ seit dem Jahr 2025 eine jährliche Auszeichnung – die sich vor allem dadurch auszeichnet, dass mit ihr offenbar linientreue und regierungsergebene Prominente im Linksstaat ausgezeichnet werden, die mit Elsers Courage und seinem Schicksal rein gar nichts gemein haben; im Gegenteil.

Erste Preisträgerin war die “Journalistin” Dunja Hayali, die als Propagandistin wiederholt für Schlagzeilen sorgte – zuletzt durch den KI-Fake im ZDF über Trumps Abschiebebehörde ICE, zuvor mit der Anmoderation des „heute journals“ im ZDF nach der Ermordnung des amerikanischen Aktivisten Charlie Kirk, den sie in übler Pietätlosigkeit zynisch mit einer ganzen Reihe abwertender und diskreditierender Prädikate belegte. Wer so jemandem, der völlig konformistische Systempropagada betreibt, eine Huldigung ausspricht und mit einem nach einem heldenhaften, mutigen Widerstandskämpfer benannten Preis würdigt, ist nicht mehr bei Trost. Doch so wie das ganze linke Milieu bis in Regierungsämter hinauf so tut, als sei man im todesmutigen “Widerstand” gegen die Opposition, wird auch von “Journalisten” der Kampf gegen die AfD mit todesmutiger Courage (viel zu ) Weniger im Dritten Reich verglichen. Mehr Anmaßung geht nicht.

“Begeisterung schaffen”

Nun, 2026, wird nicht besser: Als neuer Elser-Preisträger folgt nun Wolfgang Niedecken, der Frontmann der Kölner Band BAP. Auch er soll für seinen “Einsat „gegen Rassismus“ gewürdigt werden. Mit seinen Texten und Auftritten gegen den vermeintlichen Rechtsextremismus trage er zur Verteidigung „demokratischer Werte“ bei. Auch hier zeigt sich: Die von dem 2022 verstorbenen Thomas Seger eingerichtete “Crescere Stiftung Bodensee”, die mit dem Preis „Begeisterung schaffen“ will für mutigen und kritischen Einsatz für Demokratie, scheint den gestifteten Preis zu instrumentalisieren für fragwürdige Zweck – denn was sich nach einem hehren Ziel anhört, die Förderung von „Zivilcourage“, erweist sich in realiter als Ertüchtigung zum Mitläufertum und Einsatz gegen die entsprechend dämonisierten Feindbilder unserer Zeit. Solche Figuren wie Hayali und Niedecken wären damals sich nicht im Widerstand gewesen, sondern hätten auf genau der anderen Seite gestanden. Ihr “Engagement” beschränkt sich auf reine Agitation gegenüber AfD und legitimiert sich auf objektiv unhaltbaren, diffamierenden Zuschreibungen und Unterstellungen gegen diese Partei.

Wollte man am Bodensee tatsächlich eine Parallele zu den dunkelsten Kapiteln unserer Geschichte ziehen, würde man nicht den Namen eines tapferen, mutigen Oppositionellen, tatsächlich unter Todesgefahr und letztlich Verlust seines Lebens dem herrschenden realen, menschenverachtnden Faschismus entgegentrat, dafür missbrauchen, irgendwelche Hofschranzen und Staatskünstler zu prämieren, die weder gegen Diktatur noch Willkür angehen, sondern eine bis heute aus guten Gründen nicht verbotene Partei zu stigmatisieren versuchen. Solch ein merkwürdiges Emporheben ist keinesfalls Anlass zum “Respekt”, wie es die örtliche Lokalpresse suggeriert – sondern ein Armutszeugnis. Manche sprechen auch von Verrat an Elters Vermächtnis und purer Heuchelei.

Prämierung von blindem Mitläufertum

Niedecken mag ein begnadeter Musiker sein; was jedoch seine Angepasstheit in der Vergangenheit betrifft, eilte er vom einen Superlativ des Konformismus zum nächsten. Bei Corona war er voll auf Kurs, posierte mit Maske. Zur Alternative für Deutschland führte er aus: „Da sind viele Nazis drunter“. In einem Interview mit dem „Stern“ rückte sie in die Nähe von Goebbels und brachte in einer unerträglichen Relativierung in Verbindung mit dessen Zitat: „Wir gehen in den Reichstag hinein, um uns im Waffenarsenal der Demokratie mit deren eigenen Waffen zu versorgen. Wir kommen als Feinde. Wir kommen, um die Demokratie zu zerstören“. Wer solche absurden, bösartigen und grundfalschen Gleichsetzungen zieht, kann wohl kaum ein Vorbild für “Courage” sein; so viel Missgunst, Argwohn und Hass auf Andersdenkende in einer Person vereint spricht wohl für sich selbst – und jeder, der auch nur den Anschein erweckt, diese Philosophie der Polarisierung gutzuheißen, ist nicht besser.

Jeder soll mit sich selbst ausmachen, was er von Niedecken und seiner Spaltung und Hetze hält. Doch es sollte Protest hervorrufen, wenn jemand honoriert wird, der Geschichte dermaßen klittert. Wer vor Diktatur und Fehlentwicklungen warnen will, sollte sich eher besorgt zeigen angesichts der Methoden, mit denen die AfD willkürlich stigmatisiert und unterdrückt, ihre Sympathisanten ausgegrenzt, angegriffen und benachteiligt werden – durch Boykotte von Firmen, die an sie spenden, oder durch Anprangerung von Unterstützern. Dabei hat Verwaltungsgericht in Köln gerade noch einmal unterstrichen, dass es an jeglichen Beweisen für die Einstufung als „gesichert rechtsextremistische Bestrebung“ mangelt.

Die Indoktrination geht weiter

Trotzdem geht die Indoktrination weiter – eben nicht zuletzt auch dank öffentlichkeitswirksamer Gebaren wie der Übergabe dieser „Georg Elser Auszeichnung“. Es ist bemerkenswert, dass sich ein Kuratorium aus prominenten Mitgliedern wie dem Konstanzer Bürgermeister Dr. Andreas Osner, der Hochschulpräsidentin Professorin Sabine Rein oder der Theologin Hiltrud Schneider-Zimbal vor den Karren spannen lässt und sich für einen derart anrüchigen Zweck herschenkt. All diese Beteiligten müssen selbst wissen, wie sich diese Verhöhnung eines realen Widerstandskämpfers mit dem eigenen Gewissen vereinbaren lässt.

Übrigens: Niedecken gehört auch seit Jahren der Initiative „Arsch huh, Zäng ussenander“ (“Arsch hoch, Zähne auseinander”) an, was augenscheinlich das Niveau beschreibt, auf dem man sich argumentativ, moralisch und ethisch bewegt. Ich schäme mich jedenfalls, wie schon im Vorjahr im Fall Hayali, dass in meiner Heimatstadt Konstanz erneut eine solche Figur und glorifiziert wird. Von dieser Farce muss sich jeder angewidert abwenden und sich weitestmöglich distanzieren, der um die tatsächlichen damaligen Greuel der braunen Diktatur weiß und anerkennt, wie hoch der persönliche Einsatz Elsers und anderer echter Widerstandskämpfer war. Alles andere nähme den Opfern der NS-Diktatur den letzten Rest an Würde und Anstand.