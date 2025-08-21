„Welcome Center“: Millionen Steuergeld für eine Handvoll vermittelte Arbeitsmigranten

Das „Welcome Center“ in Kiel, das Ende 2023 eröffnet wurde, um ausländische Fachkräfte zu vermitteln, zeigt im Kleinen die ganze Absurdität der deutschen Migrationspolitik. Die Zahl der Mitarbeiter wurde mittlerweile zwar auf 14 verdoppelt, im ersten Jahr wurden jedoch nur ganze fünf Menschen erfolgreich vermittelt. Die von Ex-Wirtschaftsminister Robert Habecks Bruder Hinrich geleitete Einrichtung hat damit “ganze Arbeit“ geleistet – ein veritabler Skandal angesichts der Top-Bezüge der Verantwortlichen. Die magere Ausbeute war schon im Frühjahr bekannt geworden, doch nun wirft ausgerechnet die SPD wirft dies der schwarz-grünen Landesregierung nun vor. Diese ist um keine Ausrede verlegen, um das Fiasko schönzureden: „Vor dem Hintergrund der mangelnden Aussagekraft dieser Kennzahl sowie der Tatsache, dass die Vermittlung von Fach- und Arbeitskräften keine originäre Aufgabe des Welcome Centers Schleswig-Holstein ist, wurde das Kennzahlensystem überarbeitet“, hieß es in der Antwort. Angaben zur Zahl und Dauer der Vermittlungen würden daher nicht mehr erfasst.

Stattdessen liege der Fokus auf klar „messbaren Indikatoren“ wie der Zahl der Kontaktaufnahmen, der betreuten Unternehmen und der gewonnenen internationalen Talente. „Viele, die sich dort melden, werden am Ende auch nicht danach gemessen, ob ein Arbeitsvertrag entsteht, sondern wir lösen Probleme bei der Berufsanerkennung, beim Aufenthaltsrecht“, behauptete Tobias von der Heide, Staatssekretär im Arbeitsministerium. Der SPD-Landtagsabgeordnete Kianusch Stender warf der Landesregierung vor, nur Zahlen zu erheben, die das “Welcome Center” in ein besseres Licht rücken sollen.

Nur noch ein Luftschloss

Es hätte der „große Hebel gegen den Fachkräftemangel“ sein sollen, inzwischen sei es aber nur noch ein „Luftschloss“. Es gebe viel zu wenig Beschäftigte, keine ausreichende Präsenz und Vernetzung vor Ort und keine internationale Reichweite. Er fordert jedoch nicht etwa die Abschaffung dieser Farce, die nur sinnlos Steuergeld verschwendet, sondern mehr Struktur, mehr Ressourcen und mehr politischen Willen, um Erfolge messbar zu machen.

Dass es diese Erfolge nicht geben kann, weil sich offenbar kaum ausländische Fachkräfte in den hohen Norden – oder überhaupt nach Deutschland- verirren, da ein dysfunktionales Hochsteuerland mit maroder Infrastruktur und einer millionenfachen Prekariatseinwanderung eben nicht sonderlich attraktiv ist, kommt ihm nicht in den Sinn. In den ersten fünf Jahren soll das“ Welcome Center” rund 13 Millionen Euro kosten. Auf Instagram hat es 26, auf Facebook nur sieben Follower, auf LinkedIn immerhin 1.300. Der Name Habeck bürgt also auch hier, ebenso wie in der Wirtschaftspolitik, für Flops und Underperforming. Allein diese Zahlen zeigen schon, dass das Ganze ein einziger peinlicher Fehlschlag ist, der umgehend gestoppt werden muss. Aber dies gilt bekanntlich für die gesamte deutschen Migrationspolitik, die aber trotzdem gnadenlos weitergeht.