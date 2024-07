Weltpolitische Abgründe werden sichtbar

Die politische Ereignisdichte der letzten Wochen – vom Trump-Attentat bis zur jüngsten Eskalation im Nahen Osten – ist ungeheuer groß. Das sprichwörtliche „Sommerloch“ scheint im Jahre 2024 nicht mehr zu existieren. Statt eines vergeblichen Versuches, mit dem Tempo immer neuer Meldungen mitzuhalten, will ich mich hier mit einem im Wortsinne „hintergründigen“ Thema beschäftigen. Auf den Themenfeldern USA und Corona sind nämlich in der jüngsten Vergangenheit Entwicklungen eingetreten, welche die maßgebliche Rolle von schwer fassbaren Hintergrundmächten nicht nur bestätigen, sondern sogar einige Aussagen über solche Kräfte erlauben, die sich schon seit Jahren einen weltweiten „Hybridkrieg“ liefern. Diese Aussagen werden alles andere als beruhigend sein, sondern auf eine Eskalation des Hybridkrieges zum offenen Großkrieg hinauslaufen. Der dunkle weltpolitische Hintergrund wird so zum bedrohlichen Abgrund.

Beginnen wir in den USA: Der Mainstream-Hype um die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris ist eine Mogelpackung, mit der sich eine nähere Beschäftigung kaum lohnt. Entscheidend ist, dass der offensichtlich amtsunfähige „Nicht-Präsident“ Joe Biden im Amt bleibt und damit unbekannte Hintergrundmächte weiterhin die US-Politik bestimmen. Wir kennen sie nicht, aber man kann aus den jüngsten Ereignissen auf einige ihrer Absichten schließen: Kamala Harris soll kein Zugriff auf wirkliche Macht gewährt werden, denn ansonsten hätte man mit ihrer Ernennung zur US-Präsidentin das Biden-Problem sauber lösen können und der demokratischen Kandidatin obendrein mit dem Amtsbonus einen großen Vorteil im Präsidentschaftsrennen verschafft.

Steuerbar aus dem dunklen Hintergrund

So ist nicht einmal Frau Harris‘ Legitimation als Kandidatin wirklich gewährleistet, denn sie hat sich den eigentlich vorgeschriebenen Vorwahlen nicht gestellt. Die Hintergrundmächte wollen sie wahrscheinlich im Januar 2025 genauso wenig im Weißen Haus sehen wie Donald Trump. Wichtig ist für sie allein, dass die Marionette Joe Biden weiterhin im Oval Office sitzt und aus dem dunklen Hintergrund steuerbar bleibt. Dieser Zustand ist jetzt zumindest für das kommende halbe Jahr festgeschrieben. Er könnte verlängert werden, wenn es den Hintergrundmächten gelingt, die Wahlen im November entweder nicht stattfinden zu lassen oder sie mit einem Zustand zu beenden, der niemandem den Einzug ins Weiße Haus erlaubt. Über Planungen für eine große Cyberattacke am Wahltag wird schon berichtet.

Dies ist jedoch spekulativ. Sehr viel deutlicher erkennbar ist, was die Hintergrundmächte im Schatten Joe Bidens damit bezwecken. Es handelt sich meiner Meinung nach um kein geringeres Ziel, als in den nächsten Monaten durchgreifende militärische Siege der USA über den Iran und Russland zu erringen. Betrachten wir zunächst den Iran: Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat in der letzten Woche in Washington offenbar grünes Licht für die von ihm schon lange beabsichtigte Entscheidungsschlacht gegen die libanesische Hisbollah-Miliz erhalten. Dieser jetzt absehbare Schlagabtausch zwischen der israelischen Luftwaffe und den auf Israel gerichteten Raketen der Hisbollah, unter Umständen kombiniert mit Einsätzen von Bodentruppen, muss vernichtende Ausmaße annehmen und wird fast mit Sicherheit die Schutzmächte beider Parteien zu einem Eingreifen zwingen, also die USA und den Iran. Der – bis jetzt mühsam vermiedene – große Nahostkrieg wäre dann Realität, und die USA scheinen dies zu wollen. Washington will seinen Teheraner Angstgegner offenbar endlich mit allen Mitteln loswerden und versichert seinem Verbündeten Israel deshalb uneingeschränkte Solidarität.

Riskante Wette

Möglich wird dies allein dadurch, dass die Mächte hinter Joe Biden seit ihrem Schachzug mit der Nominierung von Kamala Harris als Präsidentschaftskandidatin keine Rücksicht mehr auf die innenpolitische Stimmung in den USA nehmen müssen, die sich zuletzt immer mehr gegen Israel gekehrt hat. Dass dieselben Hintergrundmächte schon seit langem einen ebenso durchgreifenden Sieg der USA über Russland anstreben, ist ein offenes Geheimnis. Zu deutlich ist die Interessenlage hinter einer langen Ereigniskette: Die Kampagne gegen Donald Trumps Präsidentschaft (2017-2021) wegen einer angeblichen Russland-Connection, die eigenartigen Begleitumstände von Trumps Sturz (2020/21), die Uniformierung der öffentlichen Meinung im Westen gegen Russland am Beginn des Ukraine-Krieges (Februar 2022) und schließlich die faktische Umkehrung des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine in eine offensive Kriegführung der NATO gegen Russland. All dies dient dem Zweck der Beendigung der Herrschaft Wladimir Putins in Moskau, in deren Folge Russland und seine Bodenschätze zur Beute des in seiner jetzigen Form todgeweihten westlichen Finanzkapitalismus werden sollen, der sich auf diese Weise noch ein paar Jahre Gnadenfrist erkaufen könnte.

Der Iran und Russland sollen also schon bald besiegt werden. Wenn Kamala Harris bei diesen Plänen überhaupt eine Rolle spielt, dann könnte sie – von einer Welle der Begeisterung über diese Siege getragen – die US-Präsidentschaftswahl gegen Donald Trump gewinnen, die Hintergrundmächte weiterhin außerhalb des Blickfeldes der Öffentlichkeit halten und vielleicht mit der Kriegsbeute eine Sanierung der heute im Inneren völlig zerrütteten Vereinigten Staaten angehen. Natürlich ist diese Wette ungeheuer riskant, um sie nicht von vornherein als verantwortungslos zu bezeichnen. Weder der Iran noch Russland lassen sich nach menschlichem Ermessen von den USA in einer Weise besiegen wie Saddam Husseins Irak in den Golfkriegen von 1991 und 2003. Russland besitzt immer noch ein starkes Nuklearpotential, und der Iran könnte im Geheimen bereits einsatzfähige Atomwaffen entwickelt haben. Beide Staaten sind viel zu groß, als dass sie von den USA besetzt und nach deren Vorstellungen umgestaltet werden könnten. Selbst wenn man davon ausgeht, dass die USA diese Kriege allein mit konventionellen Waffen gewinnen könnten, sind beide Gegner hoch genug gerüstet, um den Amerikanern äußerst schmerzhafte Verluste zufügen zu können.

“Follow the Science” und andere Lügen

Darüber hinaus sind völlig unkalkulierbare Eskalationen möglich. Die Türkei hat schon jetzt ein Eingreifen in den Nahostkrieg in Aussicht gestellt. Ein Großkrieg Israels und der USA gegen den Iran würde darüber hinaus die gesamte islamische Welt gegen den Westen aufwiegeln, was angesichts der islamischen Präsenz in Westeuropa dort zu bürgerkriegsartigen Situationen führen könnte. Die Verwicklungen in einem Deutschland, das Israel in einem Krieg mit der Türkei unterstützen müsste, während gleichzeitig eine überwiegend türkisch-nationalistisch gesinnte „deutschtürkische“ Minderheit für „ihr Land“ auf die Straßen ginge, mag man sich gar nicht vorstellen. Deutschland wäre bei einer Eskalation des Ukraine-Konfliktes auch bevorzugtes Ziel russischer Raketen. Die Vorhaben der Washingtoner Bellizisten sind aber nicht nur für Deutschland lebensgefährlich, sondern auch für die USA selbst. Kein klar denkender US-Präsident könnte guten Gewissens eine solche Politik verfolgen, wie sie jetzt der „Nicht-Präsident“ Joe Biden im Dienste seiner Hintergrundmächte exekutiert. Es besitzt aber anscheinend auch niemand mehr die Fähigkeit, diese Mächte zu stoppen. Dies gilt auch für den voreilig zum Messias erklärten Lügner und Großsprecher Donald Trump.

Auch wenn es vielleicht etwas unmotiviert erscheint, an dieser Stelle zum Thema Corona zu wechseln: Es besteht – in Gestalt des Wirkens schwer fassbarer Hintergrundmächte – durchaus ein Zusammenhang. Die Auswertung der „geleakten“ RKI-Protokolle durch die Gegenöffentlichkeit hat den endgültigen Beweis für eine These erbracht, die unter Oppositionellen schon lange kursierte: Es handelte sich bei „Corona“ vorrangig nicht um eine medizinische, sondern um eine politische Pandemie. Im Gegensatz zur heuchlerischen Parole „Follow the science“ kommandierte in Wirklichkeit die Politik die Wissenschaft und nicht umgekehrt. Es ist spätestens jetzt völlig klar, dass hinter der Corona-Krise dunkelste Geheimnisse schlummern, über die uns die Regierenden von Anfang an nicht die Wahrheit gesagt haben und dies auch heute scheuen wie der Teufel das Weihwasser. Anders als bei der unseligen Verknüpfung undurchschaubarer US-Machtkämpfe mit weltweiten Kriegsplänen, ist es aber bei der Suche nach den Hintergrundmächten der Corona-Krise sehr viel schwieriger, über Spekulationen hinauszugehen.

Unwahrhaftigkeit der Verantwortlichen

Ein wichtiger Anhaltspunkt liegt jedoch vor, nämlich die praktisch als sicher anzunehmende Herkunft des Virus Sars-CoV2 aus Biolaboren. Im noch am wenigsten schlimmen Szenario hätte es sich dabei „nur“ um einen Unfall gehandelt, auf den mit Schutzmaßnahmen zu reagieren durchaus sinnvoll und vernünftig war. In diesem Fall bliebe jedoch die Unwahrhaftigkeit der Verantwortlichen schwer erklärbar. Angesichts einer öffentlich bekannten Bedrohung durch eine außer Kontrolle geratene Biowaffe hätte nämlich sehr wahrscheinlich fast niemand die Corona-Maßnahmen kritisiert. Der ungeheure Vertrauensverlust, der sich heute in einer fast schon flächendeckenden Rechts-Radikalisierung niederschlägt, wäre vermieden worden. Es muss also irgendein noch viel größeres Übel geben, das die Verantwortlichen bis heute geradezu zur Unwahrhaftigkeit zwingt. An dieser Stelle kann man nur noch spekulieren: Angst vor einer Massenpanik, die normales Leben auf längere Sicht völlig unmöglich gemacht hätte, oder eher die Furcht vor jegliches Maß sprengenden Schuld- und Haftungsfragen, die sich bei einem nicht-natürlichen Ursprung des Corona-Virus unvermeidlich stellen müssten.

Im schlimmsten denkbaren Fall hätte irgendjemand die Pandemie absichtlich erzeugt und vielleicht sogar mit den mRNA-„Impfstoffen“ eine weitere tödliche Biowaffe in die Welt gesetzt. Solche Vorwürfe, die eine geradezu monströse Bosheit implizieren, sollte man nicht allzu leichtfertig erheben. Selbst das wenige, das wir heute über die weltweite Virenbastelei wissen, ist aber beängstigend genug. Es scheint sich hier um eine Bedrohung auf Menschheitsebene zu handeln, deren Ausmaß die Gefahr durch Nuklearwaffen vielleicht noch übersteigt, und die kaum kontrollierbar ist. Es gibt Berichte darüber, dass sich in der Ukraine des Februar 2022 mehrere militärische US-Biolabore befunden hätten, was die Vehemenz erklären würde, mit der die USA dort nach ihren eigenen Aussagen „westliche Werte“ verteidigen wollen. Unversehens finden so die beiden Themen dieses Artikels unter dem Gesichtspunkt undurchsichtiger Hintergrundmächte doch noch eine Gemeinsamkeit. Es werden dabei in der Tat weltpolitische Abgründe sichtbar.

Unentrinnbare Erpressung durch böse Kräfte

Abschließend stellt sich die Frage, ob es überhaupt wirksame Gegenmittel gegen dunkle Hintergrundmächte geben kann, die nach dem bisher Gesagten fast omnipotent zu sein scheinen. Unsere Regierenden schirmen uns wahrscheinlich teilweise noch von den schlimmsten Auswirkungen des weltweiten Hybridkrieges ab, aber ihre Macht ist sichtlich begrenzt. Sie sind selbst nicht böse, aber unterliegen offenbar einer fast unentrinnbaren Erpressung durch böse Kräfte. Ihr Handeln in der Corona-Krise, aber auch der Umgang mit den Pipeline-Sprengungen des September 2022 sind klare Belege für diese These. Lange Zeit konnte man in Wladimir Putins Russland ein Vorbild für einen Schutz der eigenen Bevölkerung vor den Hintergrundmächten sehen. Putin hielt die westlichen „Verschwörungen“ geradezu brutal aus dem eigenen Land heraus und verschaffte den Russen so zwei Jahrzehnte Frieden. Die ganze Entwicklung des Ukraine-Krieges hat aber das heutige Russland selbst zu einem dämonischen, menschenfeindlichen Staat gemacht, und genauso war Russland auch schon immer ein eifriger Mitspieler im globalen Hybridkrieg, wofür der Geheimdienstmann Wladimir Putin geradezu emblematisch steht.

Eine Befreiung aus Russland können wir in der gegenwärtigen Lage weder erhoffen noch erwarten. Die erwähnte Strategie einer radikalen Abgrenzung von mutmaßlichen Verschwörungen hat darüber hinaus noch einen weiteren gravierenden Nachteil. Sie kann sehr leicht zum Ausgangspunkt eines Terrors gegen „Sündenböcke“ werden, mit dessen Hilfe sich diktatorische Regime lange an der Macht halten können. Die großen Menschheitsverbrechen des 20. Jahrhunderts beruhten größtenteils auf diesem Prinzip, und dies sollte uns Heutigen als Warnung dienen, nicht allzu vorschnell Freimaurer, den „Tiefen Staat“, das World Economic Forum oder gar – in einer Wiederholung eines längst überwunden geglaubten Antisemitismus – „die Juden“ zur Wurzel allen Übels zu erklären.

Geduldiges Streben nach Wahrheit

Was (vielleicht als einziges) hilft, ist jedoch ein geduldiges und beharrliches Streben nach Wahrheit. Auch die Hintergrundmächte können sich nicht beliebig gegen eine ihnen entgegenstehende öffentliche Meinung durchsetzen, und wo „Verschwörungen“ aufgedeckt werden, werden meistens auch unlautere Absichten offenbar, die trotz aller Propaganda von der Mehrheit der Menschen abgelehnt werden müssen.

Es gibt durchaus schon jetzt sichtbare Fortschritte auf diesem schwierigen Weg, gerade auch bei den in diesem Artikel behandelten Themen. Die Demenz Joe Bidens konnte zuletzt trotz aller „Faktencheckerei“ auch dem Publikum der Mainstream-Medien nicht mehr verheimlicht werden, nachdem sie zuvor jahrelang von Oppositionellen thematisiert worden war. Die RKI-Protokolle wurden mühsam erst von Alternativmedien in teilweise geschwärzter Form „freigeklagt“, bevor sie schließlich durch einen whistleblower vollständig ans Licht der Öffentlichkeit gelangten. Ohne solche Bemühungen würde noch viel mehr im Dunklen verbleiben, als es heute leider immer noch der Fall ist. Vielleicht wird die Gegenöffentlichkeit eines Tages sogar stark genug sein, um die regierenden Politiker zu einer Offenbarung der wirklichen Beweggründe ihres Handelns zu zwingen. Es könnten dabei aber auch Wahrheiten ans Licht kommen, die derart unangenehm sind, dass sie von einer breiten Öffentlichkeit gar nicht ausgehalten werden könnten. Dennoch ist und bleibt das Wirken von Alternativmedien von einer hohen Bedeutung, die angesichts der Risiken durch Kriege, Biowaffen und andere Übel sogar den Charakter einer Überlebensnotwendigkeit annehmen könnte.