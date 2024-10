Weltweite Erkenntnis: E-Autos sind die neuen Trabbis

Na sowas, wer hätte das gedacht? Wer immer davon ausging, dass das Ende der Fahnenstange in Deutschland sei, also quasi am Ampelarsch der Welt, darf nun staunen und sich wundern: Während technischer Fortschritt über Jahrhunderte den Menschen innovativ begleitete, rutschen wir westweltweit, zumindest in den von der Klima-Ideologie politisch verseuchten Zonen, in bereits ausgehobene Gräber. Dabei zeigen Diskussionsverläufe, Reden und Texte – mustergültig gerade bei den deutschen Grünen – überdeutlich, dass es bei der “Energiewende” nie um funktionierende Mobilität und um Lebensverbesserung souveräner Individuen ging und geht. Nein: In Wahrheit war immer das lange verheimlichte und nun offen zutage tretende Ziel, mit Hilfe einer E-Mobil-Trickkiste die politisch gesteuerte Reichweitenbeschränkung zwangskollektivierter Massen umzusetzen.

Rückschauend, zwischen den Zeilen gelesen oder auch ganz unverhohlen, ließen die internationalsozialistischen Grünen dabei in zahllosen Publikationen und Äußerungen (inklusive denen ihrer giftgrünen Medien-Claqueure) nie einen Zweifel daran, dass sie technischen Fortschritt lediglich als zu minimierenden politischen Beistelltisch betrachten. Das große Ziel, die nächste sozialistische Knechtung des Kollektivs, stand stets über allem.

Den großen Zusammenhang erfolgreich aus dem Blick gehalten

Vor allem die Propagierung einer “E-Automobilität” war seit ihrem Start, von den kleinsten Klima-Thinktanks bis hoch hinauf zur Von-der-Leyen-EU, nie etwas anderes als der plumpe Versuch, ökologische Planwirtschaft mit denkbar bösen Hintergedanken zu verwirklichen – und dies Ergebnis nun mit erkennbar katastrophalen Folgen. Absehbar war es lange, doch solange “nur” Firmen in homöopathischen, medial vernachlässigbaren kleinen Dosen krepierten – hier 300 Beschäftigte, dort 1.500 Stellenreduzierungen, hier eine Insolvenz, da eine Standortverlagerung ins Ausland – und nur die automobile Zuliefererindustrie betroffen war, juckte es keinen, konnte der große Zusammenhang erfolgreich aus dem Blick gehalten werden.

Jetzt aber, da alle großen Automobilkonzerne ins Wanken geraten und mit VW der mitarbeiterstärkste von ihnen zu zerbröseln droht, folgt das böse Erwachen. Allerdings wird noch immer vielfach nicht verstanden, dass all dies aus Sicht der grünen Sekte klammheimlich exakt so gewünscht war – wenngleich es von journalistischen Komplizen und Gleichgesinnten nach Kräften geleugnet und getarnt wurde. Diese toxisch-heuchlerischen Krokodilstränen der ideologischen Strippenzieher im Hinterkopf führt uns nun der Weg nun – ausgerechnet! – nach Brüssel, dem Kristallisationspunkt der wahnwitzigsten Ideen und politischen Weichenstellungen von Abgasnormen, Ad-Blue-Schikanen, Verbrennerverboten und datenschutzrechtlicher Alpträume im Zuge Überregulierung der Verkehrskontrolle (Stichwort “digitaler Fahrassistent”), kurzum allem, was die Autofahrer zu dauerüberwachten klimawahngetriggerten Drohnen machte.

Audi: Gemeinsam mit der EU auf den Anti-CO2-Irrweg

Ausgerechnet von dort kommen verheerende Nachrichten, die das deutsche VW-Desaster in ein gänzlich anderes Licht rücken. Denn just in Brüssel plant nun die große PKW-Marke Audi, ihr Riesenwerk in Brüssel zu schließen. Merkel-Geschöpf und Polithexe Ursula von der Leyen kann sich nun also direkt vor der eigenen Haustür das Ergebnis ihres bösartigen “Green Deal” ansehen, respektive dessen Auswirkungen auf den “technischen Fortschritt” der einstigen deutschen Schlüsselindustrie.

Zwar verhandelt Audi derzeit in Belgien noch – wie gesetzlich vorgeschrieben – mit den Betriebsräten und den Gewerkschaften. Doch das Ergebnis steht seitens des Unternehmens längst fest: Die Würfel sind gefallen. Der an einen Schautanz erinnernde öffentlich inszenierte Informations- und Konsultationsprozess wird seitens der Unternehmensleitung in zwei Wochen abgeschlossen sein, wie man hört. Ende Februar 2025 wird dann das Audi-Werk in Brüssel geschlossen werden. Ein kleiner Ausfall in die (real-)satirische Scherzkultur: Auf dem großen Fabrikgelände plant die EU gerüchteweise den Bau einer subventionierten Fabrik zur Herstellung von Lastenfahrrädern für sämtliche EU-Parlamentarier. Ironie off. Das Audi-Werk stand quasi für den “Green Deal” live: Die dortige Fabrik mit 3.000 (!) Beschäftigten hatte sich in Brüssel auf den ihr autoritär von der EU gewiesenen, politisch korrekten Anti-CO2-Weg begeben – und am Ende dort nur ein einziges (!) Modell genau – nämlich den Elektro-SUV Q8 e-tron.

Letztlich wieder VW als Mutterkonzern

Der wurde prompt zum echten “Green Deal”-Ladenhüter – und dass dessen Verkaufszahlen immer weiter schrumpfen, hatte eben nicht nur mit der nach wie vor miserablen E-Infrastruktur, Unwirtschaftlichkeit und energiepolitischem Hasardeurtum zu tun, sondern eben eine ganze Mange mit EU-Planwirtschaft fernab jeder marktwirtschaftlichen Logik. Man produzierte für die Halluzinationen europäischer Spinner und Eliten, in der Hoffnung auf satte Subventionen und letztlich für die grüne Mülltonne. Hinzu kamen angebliche Standortproblme: “Hohe Logistikkosten… weil nur wenige Zulieferer in der Nähe sind”, seien schuld an der Schließung, wird nun vernebelnd in den Medien kommuniziert. Auch mache “die Lage zwischen einem Wohngebiet, Bahngleisen und der Autobahn“ etwaige Werkserweiterungen schwierig. Alles völliger Quatsch!

Die Wahrheit lautet: Die Kunden weltweit, vor allem in Europa (und speziell in der Autonation Deutschland) hatten null Bock auf den neuen ökosozialistischen Eliten-Trabbi, den Audi hier zusammenschraute! Tenor: Das grünrote Milieu mit seinen wahnsinnig gewordenen Blubber-Eliten möge seinen planwirtschaftlichen E-Ökoschrott doch bitte selber fahren und das Volk beim Autofahren nicht länger belästigen. Fazit: Das Image der E-Autos stürzt weltweit ab, der Sozialismus aus der Steckdose kollabiert. Und jetzt der Höhepunkt: Der Audi-Mutterkonzern hört auf den deutschen Namen Volkswagen – und dieser steckt bis zur Halskraus in der Krise, siehe oben. Weshalb er selbst nicht mehr helfen kann. Die Folge: In Brüssel wird von der Konzernmutter kein neues Modell mehr aufgelegt. Audi muss alleine sterben.

Gestorben wird auch anderswo

Gestorben wird allerdings – dank weiterer E-Trabbi-Schrottmodelle – in den Fabriken auch noch woanders. Nämlich in den USA. Die Berichterstattung darüber beginnt in den Grünmedien hierzulande natürlich erstmal mit einer faustdicken Lüge: “Die Welt setzt auf E-Autos. Große Autokonzerne jagten in den vergangenen Jahren mit Milliarden-Kosten Tesla hinterher. Doch das schwächere Wachstum bei Elektroautos sorgt für Verluste.” Die Wahrheit ist eine andere Die grünen E-Trabbis sind ein ökosozialistisches und kein marktwirtschaftliches Produkt, in den Handel mit Verboten und drohendem Zeigefinger gedrückt. Deshalb kotzt inzwischen der Kunde –, auch der amerikanische. Und so bahnt sich nunmehr der Tod des grossen Hypes um die Elektromobile an.

Ausgerechnet der Markenklassiker Ford schreibt schon seit Monaten tiefrote Zahlen, das miserable “Geschäft” mit den Elektroautos bringt die Aktionäre zunehmend auf die Palme. Im vergangenen Quartal erwies sich der E-Auto-Irrsinn als ultimativer Umsatzquoten-Killer. Diese E-Sparte brachte einen operativen Verlust von gut 1,2 Milliarden Dollar (rund 1,1 Milliarden Euro) ein. Ein No-Go. Das hiervon ausgehende Signal wird bei den EU-Ländern und dem dumpfbackigen Politpersonal möglicherweise einen Hörsturz verursachen – und für dauerhafte Pfeifgeräusche in den Ohren sorgen. Denn Zahlen lügen nicht: Bei Autos mit dem politisch bekämpften Verbrennermotor verbuchte Ford – im krassen Gegensatz zur massiv defizitären E-Trabbi-Sparte – hier einen Gewinn vor Zinsen und Steuern von 1,6 Milliarden Dollar und ein weiteres Plus von 1,8 Milliarden bei Nutzfahrzeugen. Unterm Strich rettete also der von der Kundschaft gewünschte Verbrenner dem Gesamtkonzern ein halbwegs profitables Gesamtergebnis.

Ford zieht die N0tbremse

VW wurde hierzulande bekanntlich von CO2-Bepreisungsexpertinnen der CDU (!!) – also Grünmerkel und “Green-Deal“-Ursel mitsamt ihrer linksgrünen Entourage – per Gesetz zerstört. Das EU-Verbrennerverbot 2035, selbst wenn es am Ende nie so kommen wird, wird absehbar die gesamte europäische Automobilindustrie vernichten. Während hierzulande die Medien das kaputte E-Geschäftsmodell mit Zähnen und Klauen garstig verteidigen und VW nun die Alleinschuld andichten, wird in US-Medien süffisant über die Wertvernichtung durch E-Autos berichtet; hier empfehlen Kolumnisten mit Galgenhumor, wie und mit welchem E-Auto-Modell man am besten in kurzer Zeit 100.000 Euro vernichten kann.

Ford will es gar nicht so weit kommen lassen wie seine lemmingengleich über die grüne Klippe gehupften Konkurrenzen in Deutschland – und zieht nun die Notbremse: Fortan will manbei der Herstellung von E-Autos massenhaft einsparen. Ein knallharter Abgesang. Finanzchef John Lawler bestimmte, dass Ford noch in diesem Jahr seine sinnlos gewordenen Kosten für die ungeliebte E-Auto-Sparte um eine Milliarde Dollar senken wird; ein Tod auf Raten.

Aus für E-Mobilität in den USA?

Bei der Entwicklung neuer Elektro-Modelle will man darauf achten, dass Ausgaben nur noch auf dem Niveau der günstigsten Konkurrenten liegen. Damit ist bei Ford die E-Sparte in die Ramschecke verschoben worden. Der Umsatz des Konzerns stieg – trotz des E-Klotzes am Bein – zwar noch im vergangenen Quartal im Jahresvergleich um 5,5 Prozent auf 46,2 Milliarden Dollar. Das ergab in der Bilanz immerhin noch einen soliden Gewinn von 892 Millionen Dollar. Doch das Thema wird im traditionell wirtschaftsfreundlichen Amerika regelrecht ausgeschlachtet – und Analysten sind sich dort inzwischen vielfach sicher, dass diese fatale Bilanz zum finalen Killer jeglicher Elektromobilität in den USA werden könnte.

Rund ein Viertel (!) weniger Gewinn als ein Jahr zuvor hat Ford das E-Experiment gekostet. Wenn die EU vor dieser eindeutigen Marktbilanz an ihrem toxischen Verbrennerverbot dennoch festhalten sollte, steht eines fest: Dann sind fatale Deindustrialisierung und Abschaffung autonomer Mobilität für den einzelnen Bürger gesichertes Programm – als klarer politischer Vorsatz und geradezu kriminelle politische Agenda. Deshalb: Wehrt euch, reißt den EU-Strategen die Masken herunter!