Wen interessiert schon, was die Grünen sagen? Die Natur jedenfalls nicht…

Toxische alte weiße Säcke und auch die Säckinnen wissen es seit ihrer Jugend: Der Wald stirbt, das Ozonloch hat die Größe der Milchstrasse, die Gletscher schmelzen und das Eis an den Polkappen nimmt dramatisch ab. Damit nicht genug, versteppen ehemals fruchtbare Gebiete auf allen Kontinenten und schlussendlich säuft demnächst der ganze Bums wegen des steigenden Meeresspiegels ab, während die Unterwasserwelt samt Korallen verödet.

Tausende Male wurde dieses apokalyptische Szenario in den Qualitätsmedien rauf- und runtergebetet. Aber nach Jahrzehnten der ununterbrochenen Propaganda ist der Wald immer noch da, die Unterwasserwelt erblüht, das Eis an den Polen nimmt zu und die trockenen Zonen der Welt werden wieder grün. Das hat nicht nur mit gewaltigen Investitionen der Wüstenstaaten in Aufforstung und Begrünung zu tun, sondern das geschieht teilweise sogar von selbst – unter anderem durch den Anstieg des atmosphärischen CO2, das den Pflanzenwuchs fördert.

Eine Frechheit der Natur

Es ist ein Hohn der Geschichte, dass die ganzen Anstrengungen, einen Weltuntergang aufgrund von Umweltproblemen und Umweltzerstörungen medial zu inszenieren, um eine Besteuerung von Luft, Wassers und Atmen zu erreichen, vergebene Liebesmühe war! Nicht etwa, dass diese Steuern nicht eingeführt wurden; das wurden sie. Bloß dienen die damit erzielten Steuerbillionen der gigantischen Umverteilung von unten, zur Bereicherung der Hochfinanz und Weiterermöglichung der weltweiten Politikzirkusse im Illusionstheater namens “unsere Demokratie” und höheren Zielen, wie etwa der Bevölkerungsreduktion durch das Vorantreiben von Queer-, Homo- und Transen-Agenda sowie dem Ruin der landwirtschaftlicher Produktion und der damit einhergehenden Insolvenz von Bauernhöfen.

Aber zumindest dahingehend war der gigantische Aufwand, der über viele Jahre getrieben wurde absolut vergebene Liebesmühe, dass die Natur einfach nicht untergehen will und sich an kein prognostiziertes Horrorszenario halten mag. Speziell in diesem Sommer, auch in diesem unserem Land – der Kleingärtner kann das sicher bestätigen – blüht und gedeiht es wie selten zuvor, nachdem die vorhergesagte Dürre ins Wasser gefallen ist.

Was erlaube Schöpfung?

Welch ein Unding: Die linksgrünen Ökofaschisten und ihre Tarnorganisationen à la Club of Rome oder World Economic Forum haben den Weltuntergang angeordnet – doch Fauna und Flora halten sich einfach nicht daran! Die Kühe furzen und die Pflanzen wachsen. Die Natur zeigt sich regeneriert und erfrischt. Forscher erforschen dieses Phänomen, finden heraus und gehen wieder rein und versuchen zu beurteilen, ob der Abgang von Habeck und Baerbock in einem ursächlichen Zusammenhang mit der sich erholenden Umwelt steht.

Wie auch immer, eines steht fest: Erde und die Schöpfung ganz allgemein sind gesichert rechtsextrem, da sie sich nicht um die politischen Vorgaben und das herrschende Narrativ kümmern, sondern unverschämterweise einfach leben und gedeihen.

Das Wetter ist gesichert nicht grün

Die gleiche unfassbare Insubordination findet sich auch beim Wetter. Egal, was die Propagandafrösche vorhersagen – es kommt einfach immer anders! Schließlich ist “Meteoro-logen” nur die erste Vergangenheitsform von “Meteoro-lügen”. Die toxischen alten Säcke und Säckinnen der Boomergeneration kennen noch wirklich heiße Sommer aus den 1960er Jahren und auch noch einige Zeit danach. Viele andere – besonders junge Menschen – warten hingegen noch immer auf Sommer mit sechs Wochen gesichert gemessenen 30 Grad Celsius und mehr. Gut, die Generation Schneeflocke ist froh, keinen richtigen Sommer mehr zu kennen; da hat die Gehirnwäsche in den Verbildungs- und Verbiegungsanstalten der herrschenden ideologischen Klasse (vulgo Schulen) ganze Arbeit geleistet. Aber wenigstens mal 25 Grad Celsius dauerhaft von Mai bis September wären schon toll.

Wie dem auch sei: Hitzetote gibt es dieses Jahr – wie in allen anderen Jahren auch, – nicht einmal im Ansatz so viele, wie die Lauterbachschen Propaganda geweissagt. Es gibt aber auch diesen Sommer genügend “plötzlich und unerwartet” verstobene Bratwurstopfer. Vielleicht will man durch eine Umwidmung dieser Todesfälle zu Hitzetoten von einer Schuld von Big Pharma und der Politik als willfährige Erfüllungsgehilfen ablenken?

Mutter Erde hat alles unter Kontrolle!

Lange bevor es die Grünen gab, gab es Wasser, Luft und Erde, CO2 und Eis, Trockenzonen und tropische Regenwälder. In nicht allzuferner Zukunft werden die Klimahysteriker und Weltuntergangsfetischisten die Parlamente unserer Republik verlassen müssen, da sie abgewählt werden. Dann hat die Propaganda ein Ende und unsere gute Mutter Erde wird weiterhin das tun, was sie immer tat. Sie ermöglicht Leben auf diesem Planeten. Leben im Überfluss, mit allem dazu Notwendigen.

Es wird auch weiterhin die Meeresgezeiten geben, nachts wird es weiter dunkel– und wie eh und je wird es mit Sicherheit auch weiterhin ein paar Blöde geben, die vor einer neuen Supereiszeit warnen und Geld für Heizungen generieren wollen. Suum cuique!