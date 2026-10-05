Wen taktisch wählen, wenn AfD-Kandidaten von der Wahl ausgeschlossen wurden?

In jüngster Zeit wurden mehrfach Kandidaten der AfD von Wahlen ausgeschlossen, besonders in der Kommunalpolitik. Daher möchte ich – vor allem, wenn derartige Ausschlüsse künftig auf höherer Ebene stattfinden sollten – den AfD-Wählern ein paar Überlegungen für diesen Fall mitgeben.

Zunächst einmal ist die Frage, ob man bei einem Ausschluss von Kandidaten ungültig oder gar nicht wählen sollte. Die unangenehme Wahrheit ist: Wahlbeteiligung und die Zahl ungültiger Stimmen werden irgendwo in einem Nebensatz erwähnt und nach fünf Minuten hat sie jeder wieder vergessen. Niemand wird sich für euren Protest interessieren, niemand weiß mit Sicherheit, warum überhaupt protestiert wird, es geht alles weiter wie bisher. Das ist die Option für Leute, die ein reines Gewissen behalten wollen – die realen Folgen sind jedoch gleich null. Wer strategisch denkt, muß sich daher fragen, ob ihm die diffuse Positionierung als Systemverweigerer wichtiger ist als die Möglichkeit, mit seiner Stimme wenigstens mittelbar auf die weitere Entwicklung der politischen Kräfteverhältnisse einzuwirken.

Union oder BSW die schlechteste Option

Sollte man im Falle eines AfD-Ausschlusses dann stattdessen Kleinstparteien wählen? Diese Option hat der ersten etwas voraus: Immerhin wird hiermit eine positive Präferenz ausgedrückt. Je nach Wahl kann die Stimme einer solchen Partei zudem organisatorisch helfen, da Wahlergebnisse für die staatliche Parteienfinanzierung eine Rolle spielen. Wer allerdings tatsächlich Einfluß auf die Zustände im Land nehmen will, sollte Kleinstparteien nur wählen, wenn sie die realistische Aussicht auf Mandate haben, die FDP etwa kommt deshalb nicht infrage.

Wie wäre es dann, wenn man bei einem AfD-Ausschluss stattdessen Union oder BSW wählt? Hier kommen wir zum interessanten Teil. Die meisten AfD-Wähler stehen diesen Parteien unter den größeren noch am nächsten, werden also dazu neigen, deren Kandidaten im Zweifelsfall die Stimme zu geben. Ich halte das jedoch ausdrücklich für die schlechteste Option. Union und BSW übernehmen Teile der Migrations- und Buntheitskritik, die von der AfD formuliert wird, ohne jedoch einen grundsätzlichen politischen Bruch herbeizuführen. Was kurzfristig als Annäherung erscheint, kann langfristig gerade die Stabilisierung der Zustände bewirken, gegen die wir ankämpfen. Diese Parteien befürworten nämlich keine Umkehr der stattfindenden Entwicklung, sondern lediglich eine Verlangsamung. Wenn hier alles tröpfchenweise unerträglicher wird, gewöhnen sich die Leute daran, sie werden sediert durch die letztlich wirkungslosen Scheinmaßnahmen, die die Konservativen ergreifen.

Wählt nicht den gemäßigten Verwalter der Fehlentwicklung!

Oder sollte man bei einem AfD-Ausschluss vielleicht Linke oder Grüne wählen? Nun, man sollte bedenken: Wenn Union und BSW die Temperatur im Kochtopf nur langsam erhöhen, der Frosch darin sich in der Folge lebendig kochen läßt, drehen Linke und Grüne den Regler auf 10 und das Tier springt aus dem heißen Wasser. Die Wahl der Linkspartei oder der Grünen wäre taktisch betrachtet die sinnvollste Option, da sie den ideologischen Gegensatz zuspitzt. Wer Politik nicht ausschließlich danach beurteilt, welche Partei ihm im Augenblick am nächsten steht, sondern danach, welche langfristige Dynamik eine bestimmte Parteienkonstellation erzeugt, muß zu dem Ergebnis kommen: Der offen erkennbare Feind ist strategisch nützlicher als der moderate Konkurrent.

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Die Frage lautet daher nicht einfach, welche der verbliebenen Parteien ich am wenigsten schlecht finde, sie besteht vielmehr darin, was meine Stimme metapolitisch bewirken soll. Wählt nicht den gemäßigten Verwalter einer Fehlentwicklung, der den Widerstand gegen sie einschläfert; wählt den klaren Gegensatz! Dieser ist strategisch weniger störend als die Simulation einer Korrektur.