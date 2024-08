Wendehälse in Politik, Industrie und NGOs

Jeder Zusammenbruch eines gescheiterten Systems produziert seine Wendehälse. Dabei rufen und wehklagen gerade jene am lautesten, die für die Misere mitverantwortlich sind. Das waren 1989/90, nach dem Zusammenbruch der DDR, Mitarbeiter von SED und Stasi; das sind heute – im Zuge des allmählichen Zusammenbruchs der Merkel’schen Migrations- und Energiepolitik – Figuren aus der Politik (Ampelparteien und Union) sowie der Migrations- und Asyllobby (NGOs, Kirchen) und aus der Industrie. Statt Verantwortung zu übernehmen für den angerichteten Schaden und zurückzutreten, bleibt der moderne Wendehals im Amt; bestenfalls mit Parolen des lautstarken Abwiegelns wie “Das konnten wir nicht wissen” oder “Ja, aus heutiger Sicht…”.

Zunächst zu zwei Politiker-Wendehälsen: Bei der grünen Partei hat sich der (inzwischen dort ausgetretene) Boris Palmer als Wendehals der ersten Stunde hervorgetan. Aufgeschreckt durch das Abwenden der jungen Generation von den Grünen hin zur AfD stimmt heute der Jugend zu, wenn sie sich in ihrem “Rechtsruck” den “Dogmen der Wokeness und der offenen Grenzen” entsagt. Gleichzeitig jedoch bringt er das Kunststück fertig, weiter gegen die AfD zu wettern, obwohl er genau deren Positionen vertritt. Auch der grüne Verkehrsminister Winfried Hermann gibt den Wendehals: Er wendet sich gegen die grüne Ukrainepolitik von “Russland ruinieren” (Annalena Baerbock) und Kriegsverlängerung durch Waffenlieferungen bis zum Sieg über Russland. Hermann gründete die Initiative “Aufbruch zum Frieden” und verortet sich selbst mit dem Slogan “Pazifist heißt: Jemand, der Frieden macht” lautstark bei der neuen Friedensbewegung. Plötzlich übernimmt er Forderungen von AfD und BSW und damit jener Parteien, die er bis dato noch als Nazi verteufelt hatte. Als nunmehr “pragmatischer Pazifist” sollte er sich schämen und erst mal die Reden des echten Pazifisten, Theologen und Psychoanalytikers Eugen Drewermann anhören. Dennoch: Es lebe die Friedensbewegung, die natürlich auch für geläuterte Grüne offen ist!

“Arche”: Erst hurra schreien, dann warnen

Auch in “Nichtregierungsorganisationen” (die oftmals gar nicht so regierungsunabhängig sind), finden sich Beispiele für Wendehälse: Das Kinder- und Jugendhilfswerk “Arche” hatte sich seit 2015 niemals dagegen ausgesprochen, dass immer mehr junge Migranten über sperrangelweit offene Grenzen ins Land gelangen. Schließlich flossen über die Migrationspolitik erst der Merkel-CDU, dann der Ampel auch der “Arche” als einer der Profiteure der Migrationsindustrie reichlich Integrationsgelder zu. Nun hat sich “Arche”-Gründer Bernd Siggelkow zu einem der entscheidendsten Kritiker der Masseneinwanderung gewandelt: Im “Welt”-Interview vom 15. März 2024 sagte er: „Wir können nicht Menschen ins Land lassen und sie dann bei der ,Arche‘ oder den Tafeln parken.“ Und diese Woche sekundierte ihm dann sein “Arche“-Kollege Wolfgang Büscher in einem Brandbrief: „Wir sind am Ende. Unser System ist kollabiert. Um den anderen noch helfen zu können, fordere ich einen Aufnahme-Stopp von Flüchtlingen.

Büscher erklärte weiter zur Gewalt der migrantischen “Talahons“: „Uns erreichen von anderen ,Arche’-Leitern Hilferufe über die zunehmende Gewalt. Bei uns laufen schon Elfjährige mit Messern herum. Dann verlieren wir die Kinder an Clans, die werben sie regelrecht an, sagen: ,Kommt zu uns, wenn es euch bei den Deutschen nicht gefällt. Bei uns ist es besser.” Und er ergänzte: „Einerseits fordern die Politiker pro Jahr 60.000 ausländische Facharbeiter, andererseits gehen 60.000 junge Menschen ohne Abschluss von der Schule. Wir müssen aufhören, die Menschen zu uns zu locken. Das ist Neokolonialismus. Die Flüchtlinge fehlen ihrem Land, und nicht uns!“. Die Helfersysteme griffen nicht mehr, die Integration sei gescheitert: “Wir können nicht alles schaffen. Die Politiker reden und reden und verschließen vor den Problemen die Augen. Es wird eskalieren und einen großen Knall geben.“

Statt “Fachkräften” migrantische Sozialfälle

Für identische Äußerungen zur gescheiterten Integration von Migranten werden Vertreter der Opposition als Verschwörungstheoretiker in die rechte Ecke gestellt. Steht Siggelkow und Bücher nun die Entlassung vom christlichen Hilfswerk “Arche” bevor, da sie Positionen der AfD gutheißen? Oder führt der Realitätsschock endlich zu einem Umdenken der christlichen Kirchen mitsamt ihrer NGOs – und zur überfälligen Durchsetzung rationaler Forderungen wie der sofortigen Schließung der offenen Grenzen und eine Ablösung des Asylrechts durch eine Einwanderungsgesetzgebung, die den deutschen Interessen als Industrie- sowie Einwanderungsland gerecht wird?

Beispiele für Wendehälse in Wirtschaft und vor allem Industrie finden sich ebenfalls zuhauf: Die Unternehmen begrüßten die im September 20015 einsetzende Massenimmigration als vermeintliches Allheilmittel gegen Überalterung und Fachkräftemangel. Heute sind rund 60 Prozent der Bürgergeldempfänger Migranten, in Hessen sogar 76,4 Prozent. Typische Wendehälse unter Deutschlands Spitzenmanager, die von ihren einstigen Heilsprognosen nichts mehr wissen, wollen, hielten sich dennoch im Amt. Martin Brudermüller etwa war bis zu seinem Ruhestand im April 2024 CEO des deutschen Chemiekonzerns BASF. Der “Lieblingsmanager” der Grünen und von der Grünen Kerstin Andreae gar zum “Vorbild für andere Manager“ hochgelobte BASF-Vorstandsvorsitzende setze sich immer für die Massenmigration ein (billige Arbeitskräfte!) und forderte den EU-“Green Deal” (“Klima first!”). Dann plötzlich, im Februar 2023, machte er die Rolle rückwärts: “Die Situation ist ernst!“. Die teure Energie, erdrückende Bürokratie und hohes Lohnniveau zwängen die BASF, die Chemie-Produktion von Deutschland ins Ausland zu verlagern – als Folge der Wirtschaftspolitik von CDU und Ampel.

Vertreter von Gratismut

Tatsächlich hatte diese Politik verheerende Folgen für den Arbeitsmarkt: Genau 2.348.130 Jobs wurden seit dem 21. Juli 2019 in Deutschland durch Insolvenzen vernichtet; nachzulesen in einer Statistik, die der Journalist Egon W. Kreutzer seit fünf Jahren fortlaufend aktualisiert und auf seiner interessanten Website veröffentlicht. Dieser Jobverlust ist angeblich aber nicht schlimm, wenn es nach Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck geht – denn insolvent heißt ja bloß “einfach erstmal aufhören, zu produzieren“. Natürlich ist er jedoch äußerst schlimm aus wirtschaftlicher Sicht: Mit jedem verlorenen Job gehen über Jahre hinweg und mühsam erworbenes Fachwissen, Knowhow und Erfahrung unwiederbringlich verloren; eine Katastrophe für das einzelne Unternehmen ebenso wie für die gesamte Volkswirtschaft. Die Deindustrialisierung führt zum unweigerlichen Niedergang Deutschlands.

Kaum etwas fällt dem Menschen so schwer wie eigene Fehler oder Versagen einzugestehen oder gar dafür Verantwortung zu übernehmen. Auf letzteres verzichten die modernen Wendehälse – als Vertreter von Gratismut – allzu gerne. Während kleine mittelständische Unternehmer für ihre Fehler nolens-volens geradestehen müssen, bleiben größere Konzern-CEOs ebenso wie Funktionäre und Politiker unbeschadet oder gehen, wenn überhaupt, noch mitsamt üppiger Abfindung. Oder die Wendehälse in Politik, NGO-Vorfeldorganisationen und Industrie machen als Extrem-Opportunisten einfach weiter. Es ist ja alles so einfach.