Wenn Antifaschismus sich selbst entlarvt

“Ich bin übrigens, wie jeder halbwegs gebildete und geschichtsbewusste Mensch, erklärter Antifaschist.” Das schreibst du, Wolfgang F. Rothe, katholischer Priester und Autor, auch bekannt als “Whisky-Vikar”, auf deinem X-Account (neben so bezeichnenden Hashtags wie unter anderem “#Human”, “#Catholic”, “#Priest”, “#Theologian”, “#Canonist”, “#Whisky Enthusiast” und “Keeper of the Quaich”.)

Du brüstest also Dich, Antifaschist zu sein – gerade so, als wäre dies ein Siegel der Reinheit. Doch Dein Ruf ist leer – denn er bleibt im Lärm der Parolen stecken. Antifaschismus aus dem Munde eines selbstgerechten Priesters ist nichts als die Umkehr des Gleichen: Machtvergötzung im Namen der Moral. Faschismus ist nicht bloß ein Diktator, nicht bloß ein Name. Er ist der Geist der Masse, die Lust am Zwang, die Flucht vor der Verantwortung des Einzelnen. Wer ihn in anderen anklagt, ihn aber im Eigenen unbemerkt nährt, ist nicht sein Gegner, sondern sein Werkzeug.

Ein neuer Faschismus – nur mit weißen Gewändern und guten Worten

Dein Stolz auf Bildung und Geschichtsbewusstsein verrät Dich. Denn wer wirklich die Geschichte kennt, weiß: jede Zeit kleidet die alte Lüge in neue Worte. Heute heißt sie Antifa, morgen Humanität, übermorgen Fortschritt. Immer dieselbe Maske, die den Menschen von seiner inneren Wahrheit trennt. Du bekämpfst das Gespenst da draußen, damit niemand sieht, wie tief es schon in Dir thront.

Ein Antifaschismus, der sich selbst feiert, ist nichts anderes als ein neuer Faschismus, nur mit weißen Gewändern, mit guten Worten. Aber er bleibt Zwang, er bleibt Hybris, er bleibt Kampf gegen das Leben selbst. So wird Dein Bekenntnis nicht zum Licht, sondern zum Deckmantel des Dunkels. Ich habe auch einen passenden Hashtag für Dich: “#TheDevil”.

Der Autor publiziert auch auf seinem X-Account.