Wenn auch nicht „binnen 24 Stunden“: Baldige Friedenslösung in der Ukraine in Sicht

Donald Trump hat allein in den ersten Stunden seiner zweiten Amtszeit zwar mehr Wahlversprechen eingelöst als sämtliche Berufspolitiker in Jahrzehnten; einige seiner krankhaften Kritiker meinen dennoch, ihm allen Ernstes vorwerfen zu müssen, dass die eher sinnbildlich gemeinte Ankündigung, den Ukraine-Krieg “binnen 24 Stunden zu beenden”, nicht wahrgemacht zu haben. Diese vermeintliche Widerlegung eines “Wahlversprechens“ ist natürlich ein beckmesserischer Scheinvorwurf – den Trumps engagiertes Handeln bereits im Begriff ist zu widerlegen. Denn auch hier zeigt sich, dass der neue US-Präsident bereits nach nur wenigen Tagen eine Entwicklung in Gang gesetzt hat, die zum alsbaldigen Ende dieses grausigen Massakers führen könnte und schon jetzt das realistischste Ambiente für ein Ende der Kampfhandlungen seit Kriegsausbruch im Februar 2022 bereitet.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich nun in einem Interview zu einem baldigen Treffen mit Trump bereit erklärt, um über die Ukraine zu sprechen. „Es ist in der Tat besser, wenn wir uns auf der Grundlage der heutigen Realitäten treffen, um in aller Ruhe über all die Bereiche zu sprechen, die sowohl für die Vereinigten Staaten als auch für Russland von Interesse sind“, sagte er. Trump bezeichnete er als „klug“ und „pragmatisch“. Er erklärte sogar, der Ukraine-Krieg hätte verhindert werden können, wenn Trump „sein Sieg 2020 nicht gestohlen worden wäre“. Trump selbst hatte die Woche über mehrmals öffentlich den Wunsch geäußert, sich schnellstmöglich mit Putin zu treffen, „um diesen Krieg zu beenden“. Zuletzt hatte er aber auch auf seiner Onlineplattform Truth Social gegenüber Putin gefordert: „Stoppen Sie diesen irrwitzigen Krieg. Es wird nur schlimmer“ und mit „hohen Steuern, Zöllen und Sanktionen“ auf alle russischen Exporte in die USA und andere beteiligte Staaten gedroht.

Vorstoß hat offenbar gefruchtet

„Es geht mir nicht darum, Russland wehzutun“, so Trump weiter: „Ich liebe das russische Volk und hatte immer ein gutes Verhältnis zu Präsident Putin (…).“ Es sei nun allerdings an der Zeit, einen Deal zu machen, – entweder „auf die einfache oder auf die harte Tour“. Offensichtlich hat der Vorstoß gefruchtet. Erkennbar will Trump dabei Putin mit Zuckerbrot und Peitsche an den Verhandlungstisch locken. Dieser dürfte die Gelegenheit dankbar aufgreifen, den auch für Russland trotz aller militärischen Erfolge zur immer größeren Belastung werdenden Krieg endlich gesichtswahrend beizulegen, da ein umfassender Sieg auf dem Schlachtfeld für beide Seiten aussichtslos ist. In Kiew fürchtet man bereits, von den Verhandlungen ausgeschlossen zu werden; der ukrainische Präsidentenberater Andrij Jermak schrieb auf Telegram über Trump: „Er will über das Schicksal Europas verhandeln – ohne Europa. Und er will über die Ukraine sprechen – ohne die Ukraine.“ So könne das “nicht in einer modernen Welt funktionieren”.

Was allerdings ebenfalls nicht funktioniert und was Jermal zu erwähnen vergaß, ist die bisherige Praxis, dass die gesamte westliche Welt ein korruptes, militärisch hoffnungslos unterlegenes Regime, das die Eskalation mit Russland zu einem Gutteil selbst verschuldet hat, ohne Ende mit Waffen und Geld unterstützt, wodurch der militärische Konflikt perpetuiert wird. Damit muss endlich Schluss sein, und genau dafür steht Donald Trump. Und er verzeichnet auch hier Erfolge: Immerhin ist dies das erste Mal seit Kriegsbeginn vor fast drei Jahren, dass sowohl die amerikanische als auch die russische Seite öffentlich Verhandlungsbereitschaft bekunden. Trump wirkt also auch in diesem Konfliktfeld Wunder – und daran werden die europäischen Maulhelden mit ihrer Kriegstreiberei nichts ändern.