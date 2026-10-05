Wenn das Intime ins Rathaus zieht

Es gab eine Zeit, in der man Politiker daran erkannte, dass sie gut angezogen waren. Der Anzug gehörte nicht zufällig zur Ikonographie der parlamentarischen Demokratie. Er war Uniform ohne Uniformzwang, Ausdruck jener merkwürdigen Verwandlung, die aus dem privaten Menschen für einige Stunden einen Amtsträger machte. Wer das Parlament betrat, das Rathaus, den Sitzungssaal, ließ nicht seine Persönlichkeit an der Garderobe zurück, wohl aber Teile seiner Privatheit. Politik beruhte auf einer Differenz: Hier war der Mensch, dort die Rolle, und zwischen beiden lag eine Distanz, die man Würde nannte. Heutzutage, im Jahr 2026, wirkt diese Unterscheidung fast mehr als antiquiert.

In Greifswald sitzt mit Susanne Schmidt eine FDP-Kommunalpolitikerin in der Bürgerschaft, die auf OnlyFans erotische und nackte Bilder gegen Bezahlung anbietet. In Mannheim erklärte Stadtrat Julien Ferrat von der Wählergemeinschaft “Die Mannheimer” eine Swingerparty im Rathaus zur politischen Veranstaltung. Annina Semmelhaack, die unter ihrem Geburtsnamen “Annina Ucatis” durch Pornofilme und Reality-TV bekannt wurde, ist für die FDP erneut in verschiedene niedersächsische Mandate gewählt worden. Und in Sachsen-Anhalt sitzen mit Ronny Kumpf und Phillipp-Anders Rau zwei AfD-Politiker im Landtag, deren Vergangenheit in der „Erwachsenenfilmbranche“ Gegenstand aktueller Berichterstattung ist.

Eine Biographie darf mehrere Kapitel haben

Man könnte daraus ein Sittengemälde, eine Geschichte über die Verlotterung politischer Moral machen. Doch interessanter ist weniger, dass Menschen mit ungewöhnlichen sexuellen Biographien heute in die Politik gelangen, als vielmehr der Umstand, dass uns dies zugleich weniger immer skandalös und publizistisch reizvoller erscheint als früher: Der Sex hat seine moralische Sprengkraft, seine einstige knisternd-frivole Tabubedeutung völlig verloren. Er hat heute allenfalls noch Marktwert als Vehikel der politischen Aufmerksamkeitsökonomie.

Annina Semmelhaack ist dafür fast das ideale Beispiel. Als “Annina Ucatis” wurde sie in den 2000er-Jahren in Erotikbranche und Reality-TV bekannt, wechselte später ins Immobiliengeschäft, trat 2021 der FDP bei und wurde 2023 in Elmshorn in Stadtvertretung und Kreistag gewählt. Nach einem Umzug gab sie die Mandate ab und trat 2026 in Niedersachsen kommunalpolitisch erneut erfolgreich an. Demokratietheoretisch ist das weitaus interessanter als die Schlagzeile “Ex-Pornostar wird Politikerin”. Selbstverständlich darf eine ehemalige Pornodarstellerin Kommunalpolitikerin werden. Wer das bestreitet, müsste erklären, welche Berufe lebenslang von politischer Repräsentation ausschließen sollen. Semmelhaacks Fall zeigt vielmehr, dass Biographien viele Kapitel haben können: Sie muss ihre Vergangenheit weder verleugnen noch zum politischen Programm machen.

Wenn der Politikerkörper zum “Content” wird

Die Erotiklaufbahn von einst ist ein Teil ihres Lebens; ihre heutige Betätigung in der Politik ist eben ein anderer. Bei Susanne Schmidt verschiebt sich die Grenze. Die Greifswalder FDP-Kommunalpolitikerin eröffnete im September 2026 einen “OnlyFans”-Account mit erotischen und nackten Aufnahmen. Sie begründete dies unter anderem mit einer flexiblen Verdienstmöglichkeit während ihrer medizinischen Promotion und will Politik und Geschäft trennen. Formal ist das konsequent. Ein Kommunalmandat macht seinen Inhaber nicht zu öffentlichem Eigentum; Politiker dürfen Gaststätten führen, Romane schreiben oder als Anwälte arbeiten. Eine liberale Gesellschaft braucht gute Gründe, ausgerechnet beim legalen Verkauf eigener Bilder eine moralische Berufsschranke zu errichten. Doch der Unterschied zu Semmelhaack liegt auf der Hand: Dort besitzt die Biographie Kapitel, hier laufen beide Rollen gleichzeitig. Schmidt verkauft kontrollierten Zugang zur medialen Inszenierung ihrer Person als erotische Figur, während auch Politik von personalisierter Sichtbarkeit lebt. Aufmerksamkeit, Reichweite, Authentizität und Publikumsbindung sind in beiden Welten Währungen; die Berührung ist daher weniger moralischer als medialer Natur.

Der Mannheimer Stadtrat Julien Ferrat führt diese Entwicklung vollends ins Absurde, weil er die erst Trennung gar nicht mehr versucht. Ende August machte er im Rathaus aus einem kommunalpolitischen Stammtisch eine „politische Swingerparty“ und verband dies mit der Forderung, Mannheim touristisch stärker für FKK- und Swingerangebote zu profilieren. Die Stadt prüfte Konsequenzen. Gegen das erwogene Ordnungsgeld von 750 Euro will Ferrat notfalls bis vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ziehen; eine ausdrückliche Vorschrift gegen Swingerpartys im Rathaus gebe es nicht. So liefert er die juristische Karikatur der Entgrenzung gleich mit: Was nicht ausdrücklich verboten ist, soll offenbar auch Würde und Eigenart eines öffentlichen Ortes nicht widersprechen können.

Das Nonplusultra der Bürgernähe

Hier wird Privatheit dann zum Programm. Ferrat vollendet bizarr eine Entwicklung, die unter dem an sich sympathischen Begriff „Bürgernähe“ firmiert: vom ansprechbaren Bürgermeister auf dem Wochenmarkt über Facebook, Instagram und TikTok bis zum Politiker beim Joggen, Bratwurstessen oder Familienausflug. Die Distanz zwischen Repräsentant und Repräsentiertem wurde systematisch als Kommunikationshindernis behandelt. Ferrat nimmt die Formel eben nur wörtlicher als andere. Wenn Nähe gut ist, warum sollte dann größtmögliche körperliche Nähe schlecht sein? Die Pointe ist komisch, das Problem nicht: Demokratie braucht Nähe und Distanz. Der Abgeordnete soll kein Fürst, aber auch nicht bloß Influencer mit Mandat sein. Er repräsentiert Bürger, indem er zeitweise eine Rolle übernimmt, die größer ist als seine Privatperson. Ob er die Größe dazu besitzt, ist eine andere Frage, die jüngst etwa Jens Spahn oder Philip Amthor auf ihre Weise beantwortet haben.

Repräsentative Demokratie beruhte immer auf dieser Doppelung: Der Gewählte ist einer von uns und für eine bestimmte Zeit doch nicht einfach einer von uns; das Mandat erzeugt Distanz. Die Gegenwart misstraut dieser Differenz. Politiker sollen „authentisch“ zeigen, wer sie „wirklich“ sind; Kühlschrank, Turnschuhe, Haustier, Urlaub, Ehe, Gefühle und Macken werden Kommunikationsmaterial. Doch Authentizität besitzt Expansionsdrang: Der vollständig authentische Politiker wäre jener, bei dem nichts mehr privat bleibt.

Als Politiker noch eine Rolle spielten

Pornographie und Politik fanden schon früher zueinander, nur unter anderen kulturellen Vorzeichen. Das berühmteste europäische Beispiel ist Ilona Staller alias “Cicciolina”, die 1987 für den Partito Radicale ins italienische Parlament gewählt wurde. Ihre Erotik war kein biographischer Hintergrund, sondern Teil einer bewusst provokativen politischen Ästhetik. Sie verband sexuelle Freizügigkeit mit libertären und linksradikalen Forderungen und wirkt gerade deshalb heute beinahe altmodisch: Ihre Provokation brauchte eine Norm, gegen die sie sich richten konnte. Nacktheit war Skandal und konnte als Protest dienen. OnlyFans dagegen sagt nicht notwendig: Ich rebelliere gegen bürgerliche Sexualmoral, sondern zunächst: Ich monetarisiere selbstbestimmt meine Sichtbarkeit. Aus Provokation wurde Geschäftsmodell, aus Transgression “Content”.

Auch Dolly Buster gehört in diese Vorgeschichte, war aber nie deutsche Mandatsträgerin. Sie unterstützte 2002 Guido Westerwelle im Bundestagswahlkampf und kandidierte später in Tschechien mit einer erotisch grundierten Initiative für das Europäische Parlament. Rückblickend erscheint das als Übergangsphase: Der Erotikstar lieferte Prominenz, die Politik suchte Reichweite; beide Sphären trafen sich auf der Bühne, blieben aber unterscheidbar. Heute verschwimmen sie, weil Politik selbst immer stärker nach den Regeln der Aufmerksamkeitsindustrie funktioniert.

Sex kennt keine Parteigrenzen

Das zeigen auch Ronny Kumpf und Phillipp-Anders Rau. Bei beiden wird kein aktuelles sexualpolitisches Kommunikationsprojekt diskutiert, sondern eine frühere erotische beziehungsweise pornographische Vergangenheit. Gerade das erzwingt eine Unterscheidung: Eine frühere Tätigkeit in der Erotikbranche sagt zunächst wenig über politische Arbeit aus. Wer sie allein zum Makel erklärt, übernimmt jene Sexualmoral, von der sich die moderne Gesellschaft demonstrativ verabschiedet hat – beim AfD-Abgeordneten ebenso wie bei der FDP-Kommunalpolitikerin. Aufschlussreicher sind die Reaktionen der Lager. Sexuelle Liberalität wird selektiv, sobald der Körper dem politischen Gegner gehört: Was im eigenen Milieu als Selbstbestimmung gilt, wird beim gegnerischen zur charakterlichen Enthüllung; was dort Doppelmoral heißt, erscheint hier als Privatsache. Gerade deshalb taugen die Fälle schlecht zur parteipolitischen Moralisierung.

Sie markieren vielmehr Stadien im Verhältnis von Privatheit und Öffentlichkeit: Bei Semmelhaack wird sexuelle Vergangenheit vom späteren Amt getrennt; bei Schmidt bestehen erotische Selbstvermarktung und Amt gleichzeitig; bei Ferrat wird Sexualität selbst zum politischen Medium.

Dahinter zeichnet sich ein viertes Modell ab: Politiker werden generell zu Content-Produzenten, deren politische und private Marken kaum noch zu trennen sind.Das reicht weit über Pornographie hinaus. Politiker auf TikTok, “Influencer” auf Instagram und “Content Creator” auf OnlyFans konkurrieren um dieselbe knappe Ressource: Aufmerksamkeit. Plattformen belohnen Persönlichkeit, Emotionalität, Intimität, Überraschung und Grenzüberschreitung; eine nüchterne Rede über die kommunale Abwassersatzung hat dagegen einen natürlichen Wettbewerbsnachteil.

Warum der Politiker einst einen Anzug trug

Die alte Politik hatte deshalb nicht nur aus Prüderie Regeln der Form entwickelt. Jackett, Rednerpult, die Anrede „Herr Abgeordneter“, selbst das manchmal unerträgliche Amtsdeutsch und das Register der Kanzleisprache besaßen eine gewollt entpersonalisierende Funktion. Sie erinnerten daran, dass hier nicht ausschließlich Individuen mit ihren Bedürfnissen, Körpern und Selbstverwirklichungswünschen aufeinandertrafen, sondern Träger institutioneller Rollen. Diese Form konnte hohl, hierarchisch und verlogen werden; die alte Bundesrepublik kannte genug demonstrative Ehrbarkeit, die mit dem Privatleben nur lose verbunden war. Niemand muss sich nach einer Welt zurücksehnen, in der Affären verschwiegen, Homosexualität versteckt und Frauen anders beurteilt wurden als Männer. Doch aus berechtigter Kritik an Heuchelei folgt nicht, dass Form wertlos wäre.

Vielleicht liegt hier die Verwechslung unserer Zeit: Weil Würde gelegentlich Fassade war, gilt Fassade als verdächtig; weil Politiker Rollen spielten, sollen sie möglichst keine mehr spielen; weil Privatheit Doppelleben verbergen konnte, erscheint Offenheit beinahe automatisch als Fortschritt. Doch Zivilisation besteht zu einem beträchtlichen Teil aus Rollen. Der Richter trägt die Robe, weil er im Gericht nicht als Privatperson urteilt; Arzt und Lehrer verhalten sich in ihrer Funktion anders als privat. Auch ein Abgeordneter repräsentiert Menschen, die ihn nicht gewählt haben. Die Rolle ist deshalb keine Lüge, sondern kann Respekt ausdrücken.

Darf alles öffentlich werden, was privat erlaubt ist?

Die Fälle Schmidt und Ferrat stellen daher nicht die Frage, ob ein Politiker nackt sein darf; natürlich darf er das. Schwieriger ist: Muss alles, was ein Mensch tun darf, Bestandteil seiner öffentlichen Persona werden? Zwischen Verbot und Formverlust liegt das weite Gebiet freiwilliger Zurückhaltung. Gerade der Liberalismus unterscheidet zwischen dem, was der Staat untersagen darf, und dem, was Menschen aus Konvention, Takt, Rücksicht oder Rollenbewusstsein unterlassen. Wer diese Ebene abschafft, erhält nicht maximale Freiheit, sondern eine Gesellschaft, die für jede Grenze irgendwann nach einem Gesetz verlangt.

Darum ist die Swingerparty im Rathaus soziologisch viel interessanter als moralisch. Man muss Swingerpartys nicht verurteilen, um zu verstehen, dass ein Rathaus etwas anderes ist als ein Swingerclub. Gerade weil beides legal sein kann, zeigt sich die Bedeutung verschiedener sozialer Räume: Freiheit heißt nicht, dass jeder Raum für jede Tätigkeit geeignet sein muss. Darin liegt auch der Unterschied zu Cicciolina: Sie entblößte den Körper, um eine als repressiv verstandene Ordnung zu provozieren. Heute geschieht die Entblößung in einer Gesellschaft weitreichender sexueller Selbstbestimmung; ihre Bedeutung entsteht weniger aus dem Tabubruch als aus seiner medialen Verwertung.

Der Skandal nach dem Ende des Skandals

Der Skandal ist nicht mehr das Gegenteil der Normalität, sondern Geschäftsmodell in ihr. Deshalb können Politiker mit Erotikvergangenheit aus sehr unterschiedlichen Parteien kommen. FDP und AfD verbindet politisch vieles nicht; auch die Biographien Semmelhaack, Schmidt, Kumpf und Rau sind kaum vergleichbar. Eine parteipolitische Theorie daraus abzuleiten wäre verfehlt. Der gemeinsame Nenner liegt tiefer: Die Bundesrepublik ist kulturell so liberalisiert und medial so personalisiert, dass sexuelle Biographien politische Karrieren nicht mehr automatisch verhindern. Auffällig ist dennoch, dass die spektakulären Beispiele nicht aus jenem linksgrünen Milieu stammen, das sexuelle und geschlechtliche Selbstbestimmung besonders nachdrücklich politisiert: Semmelhaack und Schmidt gehören der FDP an, Rau und Kumpf der AfD, Ferrat einer kommunalen Wählervereinigung.

Wo bleiben nun die grünen OnlyFans-Abgeordneten, die SPD-Stadträte mit Swingerparty, die linken Pornodarsteller? Die Frage mag sich durchaus auch für Scherze über die körperliche Attraktivität des politischen Personals eignen (wer wollte Claudia Roth in “Exzesse in der Frauenklinik” oder Saskia Esken in “Josefine Mutzenbacher – wie sie wirklich war” sehen?), aber interessanter ist eine andere Erklärung: Vielleicht erscheint dieselbe kulturelle Entwicklung in verschiedenen politischen Milieus lediglich in unterschiedlichen Formen. Zunächst ist zu unterscheiden: Wer sexuelle Selbstbestimmung befürwortet, muss sein Sexualleben nicht öffentlich ausstellen; CSD-Unterstützung verlangt keinen Exhibitionismus. Das Selbstbestimmungsgesetz regelt vor allem Änderungen von Geschlechtseintrag und Vornamen, und eine Regenbogenveranstaltung ist keine Swingerparty. Gerade nach dieser Abgrenzung wird die kulturelle Gemeinsamkeit interessant.

Vom Recht, unsichtbar zu sein

Die sexuelle Revolution hatte ursprünglich eine liberale Stoßrichtung: Der Staat sollte sich aus dem Schlafzimmer zurückziehen; was Erwachsene freiwillig miteinander taten, weder Staatsanwalt noch Nachbarn interessieren. Privatheit war ein Freiheitsversprechen. Ein Teil der späteren Entwicklung verlief paradoxerweise in die Gegenrichtung. Sexualität wurde nicht nur privatisiert, sondern unter umgekehrtem Vorzeichen wieder politisiert: Sexuelle und geschlechtliche Identitäten sollten aus dem Privaten heraustreten, sichtbar werden und gesellschaftliche Anerkennung erfahren. Progressive Politik benötigt daher womöglich keinen grünen Julien Ferrat. Ihre Form der Entgrenzung läuft eher über öffentliche Symbolik und Institutionen: CSD-Auftritte, Regenbogenbeflaggung, parlamentarische Veranstaltungen oder Gesetzgebung zu sexueller und geschlechtlicher Selbstbestimmung. Das ist inhaltlich etwas anderes als Pornographie oder Swingerparty; kultursoziologisch berühren sich die Phänomene dort, wo die ältere bürgerliche Grenze zwischen privater Intimität und politischer Öffentlichkeit neu vermessen wird.

Das erklärt womöglich auch, weshalb ein AfD-Politiker mit Pornofilmvergangenheit größeren Nachrichtenwert besitzt als ein linker Politiker auf einem CSD. Journalismus lebt von Abweichung: Der halbnackte Grüne mit Hundemaske bestätigt einen bekannten kulturellen Code, der AfD-Mann mit Pornobiographie verletzt ihn. Die vermeintliche Häufung im liberalen, bürgerlichen oder rechten Spektrum könnte also teilweise mediale Selektion sein. Dennoch bleibt ein Unterschied. Semmelhaack sagt im Grunde: Meine frühere Sexualität hindert mich nicht am öffentlichen Amt. Schmidt: Mein Amt hindert mich nicht an gleichzeitiger kommerzieller Körperpräsentation. Ferrat: Sexualität selbst kann politisches Kommunikationsmittel sein. Progressive Identitätspolitik behauptet wiederum, sexuelle und geschlechtliche Identität könne gesellschaftlich so relevant sein, dass sie nicht ausschließlich Privatsache bleibt. Verschiedene Positionen – aber Stationen derselben großen Verschiebung.

Freiheit von etwas – und Freiheit zur Sichtbarkeit

Die ältere bürgerliche Gesellschaft sagte: Was du im Schlafzimmer tust, geht die Öffentlichkeit nichts an. Die spätmoderne fragt: Warum sollte ausgerechnet das, was einen Menschen wesentlich ausmacht, unsichtbar bleiben? Freiheit bedeutet daher nicht mehr nur, in Ruhe gelassen zu werden, sondern zunehmend auch, sichtbar sein zu können und Anerkennung zu verlangen. Das erste Verständnis braucht Privatheit, das zweite sucht Öffentlichkeit; zwischen beiden entsteht Spannung. Darum wäre es zu einfach, die FDP- und AfD-Beispiele als überraschende sexuelle Liberalität und fehlende grüne Beispiele als Widerspruch abzuhaken.

Vielleicht muss sich ein progressives Milieu individuell gar nicht mehr entblößen, weil die kulturelle Entblößung dort eine andere Form angenommen hat: Nicht der Politiker zieht sich aus; die Grenze zwischen privater Identität und öffentlicher Politik wird durchsichtig. Man kann das als Fortschritt betrachten: Ein Mensch ist mehr als sein früherer Beruf, und der Staat soll keine moralischen Lebensläufe zertifizieren. Doch je weniger Tabus den Zugang zur Politik begrenzen, desto wichtiger wird die Fähigkeit des Amtes, selbst Form zu erzeugen. Sonst wird aus „Auch dieser Mensch darf Politiker sein“ unmerklich: „Alles, was dieser Mensch ist, gehört nun zur Politik.“

Die letzte Provokation heißt Privatheit

Zwischen diesen Sätzen liegt die Zukunft politischer Repräsentation. Vielleicht wird der Politiker von morgen weniger Amtsträger als Creator: mit Followern statt Anhängern, Reichweite statt Autorität, persönlicher Marke statt institutioneller Rolle. Dann wäre OnlyFans nur die auffälligste Plattform eines Wandels, der auf Instagram, TikTok und anderen Netzwerken längst begonnen hat. Die Frage wäre nicht mehr, wie viel Nacktheit die Politik verträgt, sondern wie viel Privatheit? Vielleicht besteht die radikalste Geste in einer Gesellschaft permanenter Selbstdarstellung irgendwann nicht mehr darin, alles zu zeigen. Privatheit war auch ein Recht auf Geheimnis und Unbeobachtetsein, auf Bereiche der Existenz, die weder Anerkennung noch öffentliche Bestätigung benötigten. Nicht jede Identität musste erklärt, jede Empfindung kommuniziert, jede Lebensweise in Sichtbarkeit übersetzt werden.

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Die alte politische Form wusste davon noch etwas. Der Abgeordnete durfte eine Privatperson besitzen, die hinter dem Amt verschwand – nicht weil sie unwichtig war, sondern weil sie die Öffentlichkeit nichts anging. Vielleicht wird diese Trennung wieder kostbar: das Unsichtbare als Luxus, die Rolle als Schutzraum, Diskretion als Selbstbehauptung. Und die letzte Provokation bestünde nicht mehr darin, sich auszuziehen, sondern darin, etwas für sich zu behalten.