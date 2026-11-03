Wenn der Iran spricht, spricht die Hamas mit: Großbritannien wird von einer alten Rechnung eingeholt 

Ein hochrangiger Hamas-Funktionär erklärt Großbritannien zum Hauptverantwortlichen für die Existenz Israels und fordert von London nicht weniger als die Übernahme sämtlicher Konsequenzen einer historischen Entscheidung aus dem Jahr 1917. Eine bemerkenswerte Rechnung: Mehr als hundert Jahre später soll Großbritannien nicht nur für seine damalige Politik geradestehen, sondern offenbar gleich für die gesamten Verwerfungen der Geschichte des Nahostkonflikts büßen. Es ist Basem Naim, Mitglied der politischen Führung der Hamas, der nun vom Vereinigten Königreich Wiedergutmachung für die Balfour-Deklaration verlangt: London habe etwas verschenkt, das ihm nicht gehört habe, und damit die Grundlage für die Existenz eines „abscheulichen Gebildes“ auf palästinensischem Boden geschaffen. Die britische Verantwortung erstrecke sich nach seiner Lesart auf sämtliche späteren Ereignisse, einschließlich israelischer Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Die Forderungen sind entsprechend umfassend: Großbritannien solle seine Politik ändern und alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die palästinensischen Ansprüche auf Land, heilige Stätten, Flüchtlinge, Rückkehrrecht und Selbstbestimmung durchzusetzen. Man muss diese Erklärung zweimal lesen, um ihre politische Tragweite zu erfassen. Hier wird eine historische Erklärung aus dem Jahr 1917 zur politischen Haftungsfrage gemacht, zu einer offenen Rechnung, die London heute zu begleichen habe. Und die Terror-Hamas stellt auch gleich klar, in welcher Währung sie bezahlt werden soll: Mit politischen Konsequenzen für Israel. Damit wird das größere politische Gebilde dahinter sichtbar. Natürlich führt die Hamas keinen Krieg gegen Großbritannien; dafür fehlen ihr die staatlichen und militärischen Voraussetzungen. Aber das bedeutet keineswegs, dass London außerhalb des Konflikts steht. Die politische Stoßrichtung ist unmissverständlich: Historische Schuld soll in einen gegenwärtigen Herrschaftsanspruch umgewandelt werden. Aus einer Erklärung von 1917 wird eine Verpflichtung für die britische Regierung von heute, aus einer historischen Kontroverse ein Instrument zur Delegitimierung Israels.

Es gibt keine Kollektivhaftung für die Geschichte des Nahostkonflikts

Dabei war die Balfour-Deklaration keineswegs die simple Geschichte, als die sie hier dargestellt wird, von einer britischen Regierung, die “fremdes Eigentum“ verschenkte. Sie war eine politische Erklärung zugunsten einer jüdischen nationalen Heimstätte in Palästina, ausdrücklich verbunden mit dem Vorbehalt, die bürgerlichen und religiösen Rechte der existierenden nichtjüdischen Bevölkerung nicht zu beeinträchtigen. Die spätere Mandatsgeschichte war komplex und keineswegs frei von britischen Fehlentscheidungen; manche historische Verantwortung lässt sich daraus durchaus ableiten, eine rechtliche Kollektivhaftung für die gesamte Geschichte des Nahostkonflikts allerdings nicht.

Interessant wird es vor allem, wenn man Baims anmaßende Erklärung gegenüber Großbritannien in einen größeren regionalen Zusammenhang stellt. Der Iran muss gar nicht jede Drohung selbst aussprechen, jede politische Erklärung abgeben oder jede Front eigenhändig eröffnen; dafür verfügt Teheran über ein Netzwerk verbündeter Organisationen, die unterschiedliche Rollen übernehmen, aber in wesentlichen Fragen dieselbe strategische Richtung verfolgen – nicht nur als militärische Proxys, sondern auch als Sprachrohre. Die Hamas gehört dazu, ebenso die Hisbollah und weitere vom Iran unterstützte Milizen.

Das bedeutet nicht zwingend, dass jede Hamas-Erklärung in Teheran geschrieben wird; die Hamas verfolgt durchaus eigene Interessen. Doch ihre politische und militärische Unterstützung durch den Iran ist kein Geheimnis. Teheran hat über Jahre dazu beigetragen, ihre militärischen Fähigkeiten auszubauen. Wer diese Verbindungen ausblendet, betrachtet lediglich einzelne Figuren auf dem Schachbrett und übersieht, wer einen erheblichen Teil dieser Figuren finanziert und bewaffnet.

Großbritannien als naheliegender Adressat

Dass ausgerechnet Großbritannien adressiert wird, ist dabei kein Zufall. Die britische Kolonialgeschichte bietet eine dankbare Projektionsfläche für westliche Schuldgefühle. Man muss nur lange genug in den Geschichtsbüchern zurückblättern, um aus einer historischen Entscheidung irgendeine gegenwärtige politische Verpflichtung zu konstruieren – und da das British Empire die halbe Welt umfasste, findet immer irgendetwas für jeden, der für heutige Interessen die Geschichte in Geiselhaft nimmt. Dass dabei die eigene Verantwortung für so machen Konflikt erstaunlich wenig Raum einnimmt, gehört offenbar zum Konzept. So auch hier: Die eigentliche Botschaft reicht deshalb weit über Israel hinaus. Während der Iran seine Konfrontation mit dem Westen über verschiedene regionale Akteure austrägt, liefert die Hamas die politische Begleitmusik. Nicht jede Front muss militärisch eröffnet werden; zuweilen genügt es, den politischen Gegner zum Schuldigen zu erklären und daraus Ansprüche abzuleiten, die weit über jede historische Wiedergutmachung hinausgehen.

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Wer darin lediglich eine weitere polemische Stellungnahme zur Balfour-Deklaration sieht, unterschätzt die Dimension: Es geht um die politische Fortsetzung eines Konflikts, in dem historische Schuld zur Waffe und moralische Verantwortung zum Druckmittel gegen den Westen gemacht werden. Der Iran muss dafür nicht selbst diplomatische Initiativen starten oder selbst einen Vertreter vor dem britischen Parlament auftreten lassen; er hat seine Verbündete, die seine strategischen Interessen mit eigenen Worten vertreten. Die Hamas formuliert die Forderungen, Teheran liefert einen Teil der Rückendeckung – damit der Westen soll sich überlegen, ob er sich nicht auch noch dafür entschuldigen soll, dass Israel überhaupt existiert. Wer jedoch glaubt, dieser Konflikt richte sich ausschließlich gegen Israel, sollte die Erklärung vielleicht noch einmal lesen, wirklich bis zum Ende. Großbritannien steht bereits auf der Rechnung.