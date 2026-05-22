Wenn der Wählerwille zur Gefahr für “Unsere Demokratie™” wird…

Die Diskussion darüber, was geschieht, wenn eine Partei wie die AfD in Deutschland eine parlamentarische Mehrheit erringt, berührt einen wunden Punkt der politischen Kultur der Bundesrepublik: das Verhältnis zwischen demokratischen Verfahren und ihrer Akzeptanz durch das selbst ernannte demokratische Lager des Altparteienkombinats aus CDU/CSU, SPD, Grüne und Linke (vor allem letztere kennen sich im Hinblick auf „UnsereDemokratie™“ ganz besonders gut aus, handelt es sich doch um die mehrfach umbenannten Rechtsnachfolger der Mauerschützen-Partei SED). Natürlich kann und darf man die AfD kritisch betrachten, man kann ihr Parteiprogramm ablehnen und man kann ihre Politiker auf der politischen Ebene angreifen; das ist in der Demokratie so vorgesehen.

Jedoch geht es hier nicht um politische Debatte oder inhaltliche Auseinandersetzung. Mitglieder und Funktionäre der AfD sind mit weitem Abstand die Hauptbetroffenen politischer Gewalt in Deutschland. Wahlkampfstände der Partei werden angegriffen, ihre Parteitage blockiert und ihre Politiker, Wähler und Unterstützer physisch attackiert. Autos werden zerstört, es gibt Brandanschläge auf Wohnhäuser und Büros – und das teilweise mit direkter oder indirekter staatlicher Förderung. Wer es noch nicht wusste: So etwas ist in der Demokratie nicht vorgesehen. Solche Zustände herrschen in der Regel nur in totalitären Systemen, wo die politische Opposition von staatlich organisierten und staatlich finanzierten Gruppen mit Gewalt angegriffen wird und die staatlichen Medien diese Vorgänge auch noch gutheißen und als “mutigen“ Widerstand und Gegenwehr bejubeln.

Der Fall Kemmerich als Blaupause?

Betrachtet man, was in Deutschland zur Zeit abgeht bloß wegen der möglichen Regierungsbeteiligung der AfD in einem ostdeutschen Bundesland, so könnte man als zynischer Beobachter zu folgender Aussage kommen: Die Demokratie und Wahlen sind dem Altparteienkombinat nur dann genehm, so lange sie die ihm gewünschten Ergebnisse liefern. Der Wähler darf abstimmen, – aber nur so lange er das wählt, was von den aktuellen Machthabern erwartet wird. Wählt er etwas anderes, etwas Neues, dann herrscht plötzlich Ausnahmezustand. Dann ist angeblich “die Demokratie bedroht”, der Wähler unzuverlässig und die politische Opposition gerät zum “Sicherheitsrisiko”. Ergo werden “neue Wege, Demokratie zu denken” beschritten: mit abgewählten Landtagen werden Verfassungen geändert, parlamentarische Geschäftsordnungen werden trickreich geändert, eigene “Lex AfD“-Sonderregelungen zur Diskriminierung der Partei werden einstimmig vom Kartell der etablierten Parteien durchgewinkt und es werden Wahlen und Wahlergebnisse nachträglich geändert oder gleich ganz “rückgängig” gemacht.

Ein prägnantes Beispiel dafür liefert Angela Merkel 2020, als Thomas Kemmerich im Thüringer Landtag mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten gewählt wurde; ein formal einwandfreier parlamentarischer Vorgang, wenn auch politisch unbequem. Angela Merkel befand sich zu diesem Zeitpunkt auf einer Auslandsreise in Südafrika und erklärte öffentlich, diese Wahl müsse „rückgängig gemacht“ werden. Damit griff eine amtierende Bundeskanzlerin autoritär, anmaßend und grundgesetzwidrig in einen Landesvorgang ein, weil ihr das Ergebnis politisch missfiel; ein Vorgang ohne historisches Vorbild in der Bundesrepublik. Später stellte das Bundesverfassungsgericht fest, dass Merkels Äußerungen die AfD in ihrem Recht auf Chancengleichheit der Parteien verletzt hatten; Folgen hatte es für sie freilich nicht, wie so viele andere Rechtsbrüche und Anmaßungen ihrer Kanzlerschaft.

Wie belastbar ist die demokratische Kultur Deutschlands?

Vor diesem Hintergrund stellt sich zunehmend die Frage, wie dieser Linksstaat und seine politischen Akteure reagieren würden, wenn die AfD tatsächlich eine parlamentarische Mehrheit erringen sollte. Schon jetzt zeigen die Altparteien, dass sie keine Hemmungen haben, autoritäre Maßnahmen durchzusetzen. Sie sind in ihrer Angst vor dem drohenden Machtverlust zu allem entschlossen und fähig. Deshalb ist kein Schwarzseher, wer für den Fall etwa einer absoluten AfD-Mehrheit in Sachsen-Anhalt prophezeit, dass sich der Konflikt zwischen formaler Demokratie und politischer Akzeptanz dramatisch zuspitzen würde. Die Erfahrungen aus Thüringen legen nahe, dass in diesem Fall erhebliche, heute noch nicht vorstellbare Kräfte mobilisiert würden, um ein solches Ergebnis zu delegitimieren oder zu neutralisieren – seien es Massenaufmärsche des linken NGO-Komplexes in unbekanntem Ausmaß, moralische Appelle, politischer Druck bis hin zum Aufrufen zum Generalstreik und offener Sabotage, oder gar institutionelle Manöver wie möglicherweise die Absetzung der Regierung durch Bundeszwang nach Artikel 37 Grundgesetz– ein bislang in der bundesdeutschen Geschichte nie eingetretener Fall, der allerdings möglicherweise Unruhen und Aufstände nach sich ziehen würde.

Wie auch immer: Der Kern des Problems liegt nicht in der AfD selbst, sondern in der Frage, wie belastbar die demokratische Kultur Deutschlands ist, wenn die seit Jahrzehnten herrschenden und langsam zerbröselnden einstigen Volksparteien mit Mehrheiten konfrontiert werden, die außerhalb des gewünschten Rahmens liegen und die sich auch durch noch so verzweifelten Zusammenschluss aller verbleibenden sonstigen Kräfte von CSU bis Linke nicht mehr von der Regierung Fernhalten lassen. Dem Altparteienkombinat sei an dieser Stelle in Erinnerung gerufen: Es ist nicht “eure” Demokratie – und dieser Staat gehört nicht euch. Der Staat gehört den Bürgern, und die Regierung arbeitet für diese Bürger – nicht umgekehrt! Und wenn der Wähler mit der Politik der aktuellen Regierung nicht einverstanden ist, dann steht es ihm zu zu, diese Regierung abzuwählen und durch eine andere zu ersetzen. Das ist das Kernelement einer funktionierenden Demokratie und ein ganz normaler, einwandfreier Vorgang. Mit “Machtergreifung”, “Staatsstreich”, oder “unlautereren Vorgängen” hat das rein nichts zu tun und wer so daherredet, bekundet seine Verachtung für die wahre Demokratie.