Wenn der Weihnachtsmarkt zum „Genussmarkt“ degradiert wird: Der kulturelle Selbstmord läuft auf Hochtouren

Dort, wo in diesem Land – aufgrund unverhältnismäßiger Sicherheitskosten oder aus Sorge um negative Auswirkungen der bunten Alltagsbereicherung– die Weihnachtsmärkte noch nicht aus dem Stadtbild verschwunden sind und hinter stimmungsvollen Merkel-Pollern und paramilitärischer Bewachung festungsgleich stattfinden, werden sie nun auch noch ihres letzten Sinngehalts und traditionellen Bedeutung beraubt. Wie auch in immer mehr Städten anderswo in Deutschland, wird nun auch im nordrhein-westfälischen Kerpen der beliebte Weihnachtsmarkt auf dem Stiftsplatz dieses Jahr zum neutralen “Genussmarkt” umbenannt. Der Grund dafür ist ein pragmatischer, wenn auch politisch gewollter: Der Namenswechsel soll behördliche Auflagen mildern – denn auch hier sind die “Herausforderungen” zur Durchführung dessen, was Generationen lang ein sorgloses und freudvolles, besinnliches Volksfest einer christlichen einheimischen Bevölkerung war, existenzbedrohlich geworden dank der “neuen Vielfalt”.

Der Veranstalter des Festes, die Aktionsgemeinschaft Kolpingstadt Kerpen (AGK), sieht sich durch explodierende Kosten und fehlende städtische Förderung in die Enge getrieben. Vorstandsmitglied René Hövel: “Wir müssen den Platz komplett absperren, bekommen aber keine finanzielle Hilfe. Die AGK lebt von Mitgliederbeiträgen – das ist nicht mehr tragbar.” Eine kleinere Fläche reduziere Sicherheitsdienste und Sperrzonen, und durch die Umbenennung in “Genussmarkt” werden die an den bisherigen Weihnachtsmarkt gestellten Anforderungen gesenkt. Dem widerspricht die Stadt Kerpen allerdings: Auflagen hängen von Veranstaltungsdetails ab, nicht vom Namen, und es gebe keine Sonderregeln für Weihnachtsmärkte.

Traditionsverlust als Nebeneffekt der “Bereicherung”

Wie dem auch sei: Der Traditionsverlust als Nebeneffekt der importierten “Bereicherung” ist ganz im Sinne der überall voranschreitenden Islamisierung. In einem Land, wo christliche Feste als ewiggestrig, “exkludierend” und kulturell diskriminiernd geframt werden, während Ramadan und Opferfest in den Rang staatlicher Feiertage streben, ist das wenig verwunderlich. Die Entwicklung ist in allen Bereichen bemerkbar. Dr. Martin Vincentz, Vorsitzender der AfD-Fraktion Nordrhein-Westfalen, kritisiert: “Der Osterhase wird zum Sitzhasen, der Weihnachtsmann zum Weihnachtsmenschen, und jetzt und der Kerpener Weihnachtsmarkt zum ‚Genussmarkt‘. Diese skurril klingenden linguistischen Neuschöpfungen haben oftmals einen fragwürdigen Hintergrund.”

Eine Motivation sei dabei, aus falscher Rücksichtnahme auf andere Religionen oder Kulturen christliche Feste wie Weihnachten und Ostern aus der Öffentlichkeit zu verbannen. Dabei seien diese für unser Land prägend wie sinnstiftend – und dies müsse auch in Zukunft so bleiben. Vincentz: “Wir finden uns nicht mit der Umbenennung von Weihnachtsmärkten ab. Ebenso wenig akzeptieren wir, dass diese mittlerweile durch kostspielige Anti-Terror-Maßnahmen oder vor Gewalttätern geschützt werden müssen. Weder unsere Traditionen noch unsere Sicherheit sind verhandelbar.”