Wenn deutscher Journalismus selbst den Ratten peinlich wird…

Als Ratte wäre ich empört, von einem Journalisten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks derart instrumentalisiert zu werden: Einer Ratte wäre es ziemlich tatsächlich sehr wesensfremd, die eigenen Artgenossen derart schäbig zu behandeln, wie es die öffentlich-rechtlichen Kommentatoren praktizieren, die Andersdenkende als „Ratten“ bezeichnen und „sie in ihre Löcher zurückprügeln“ wollen. Was war geschehen? Wieder einmal hat in der ARD jemand die „Grenzen des Sagbaren” wieder kräftig ausgedehnt, ein Lehrbeispiel für ansonsten dauermonierte „Hass & Hetze“ geliefert und probiert, ob er damit durchkommt.

Nach wütenden Reaktionen aus der eigenen Leserschaft ruderte Nils Dampz inzwischen zurück: Er sei – natürlich, wie könnte es anders sein – nur missverstanden worden. Im gerechten Zorn auf die Schlechtigkeit der Welt kann es schon einmal passieren, dass sich die Finger selbständig machen und böse Sätze in die Tastatur hämmern. Ob „Blinddarm” oder „Ratte” – da spuckt das Unterbewusstsein dann eben allerlei Vergleiche aus, die direkt aus „Goebbels Handbuch der effektiven Entmenschlichung” stammen könnten. Um es mit Henryk M. Broder zu sagen: Man merkt, wie „es in den Journalisten denkt”. Und nein: Die Reue ist nicht glaubwürdig – denn es ist sehr wohl ein Unterschied, ob jemandem in einer hitzigen Diskussion etwas herausplatzt, was ihm schon einen Moment später leid tut, oder ob etwas Geschriebenes veröffentlicht wird. Herr Dampz wird zudem kaum die Befugnis haben, so etwa eigenverantwortlich ins Netz zu stellen; es muss zumindest ein verantwortlicher Redakteur zugestimmt haben. Das hat nichts „Spontanes“ mehr, sondern Methode und ist sehr wohl durchdacht.

Was Dampz und seine ÖRR-Kollegen zu derartigen Abgründen veranlasst: Da wiegt man sich in der sicheren Überzeugung, die deutsche Medienlandschaft befände sich fest im Griff der eigenen Leute… und dann kommt plötzlich ein Milliardär des Weges und kauft einen der eigenen Spielplätze für ein Taschengeld von 44 Milliarden Dollar! Ein Superreicher, der Medienkanäle kontrolliert: Das alleine wäre noch nichts, worüber „die Guten“ sich aufregen würden, denn stehen die Milliardäre auf ihrer Seite, dann ist ihre Medienmacht kein Problem (Mark Zuckerberg bei Facebook, Jeff Bezos bei der „Washington Post”), und man nimmt auch gerne von ihnen Spenden an, um im Gegenzug bei der Verbreitung gewünschter Botschaften an einem Strang zu ziehen: Wir erinnern uns an die großzügigen Zuwendungen der „Bill & Melinda Gates-Stiftung“ an den „Spiegel”. Trotz aller Kapitalismuskritik haftete diesem Geld offenbar nichts Böses an.

Dickes Fell

Elon Musk jedoch kündigte das genaue Gegenteil an: Twitter soll fortan ein Ort der freien Diskussion sein, aus dem einen Denunziation nicht mehr ohne weiteres vertreiben kann. Sogar der Teufel in Menschengestalt, Donald Trump, soll seinen Account zurückbekommen dürfen – eine grauenvolle Vorstellung für die meisten deutschen Journalisten! Plötzlich wird Elon Musk, obwohl er brav „grüne” Elektroautos herstellt, selbst zum Dämon stilisiert und ist unwiderruflich in Ungnade gefallen.

Wir haben uns als Andersdenkende ja schon ein ziemlich dickes Fell zugelegt, was Beschimpfungen aller Art anbelangt. Wenn wir die sozialen Medien betreten, müssen wir zumindest virtuell wie ein Eishockey-Spieler abgepolstert sein, um nicht unter die Räder zu geraten. Die „Reductio ad Hitlerum“ ist fester Bestandteil der Beschimpfungen, alles – außer Fanta und Dominosteinen zur Weihnachtsfeier – ist rechter Umtriebe verdächtig. Sollte Goebbels einmal gesagt haben „In Sibirien ist es kalt wie im Kühlschrank„, würde fortan auch dieses Küchengerät unter Naziverdacht fallen und „an die dunkelsten Zeiten der deutschen Geschichte erinnern„. In diesem „geschichtswoken“ Meinungsklima, vor diesem Hintergrund wollen uns Nils Dampz und der SWR ernsthaft weismachen, sie hätten nicht gewusst, bei wem sich Vergleiche mit Ungeziefer, namentlich mit Ratten, besonderer Beliebtheit erfreuten? Zumal die Zielsetzung hier exakt die gleiche ist: Die Hemmschwelle, gegen eine Gruppe von Menschen vorzugehen, soll latent immer weiter gesenkt werden. Da haben die sonstigen Sprachsensibelchen plötzlich keinerlei Hemmungen mehr.

Dystopien haben selten ein Happy-End

In der dystopischen Science-Fiction-Serie „Black Mirror“ gibt es eine Folge, die Soldaten auf „Kakerlaken-Jagd“ zeigt: Zombieähnliche Wesen, die regelmäßig die Lebensmittellager der letzten Menschen überfallen. Man merkt schon zu diesem Zeitpunkt, dass hier etwas nicht ins übliche Bild passt – Zombies, die Getreide klauen? Ein Landwirt, der einigen „Kakerlaken“ im Keller Unterschlupf gewährt hat, wird brutal verhaftet, sein Hof abgebrannt. Im Laufe der Handlung wird deutlich, dass es sich bei den „Kakerlaken“ um Menschen handelt, welche die Weltregierung loswerden will, um „genetische Defekte“ auszulöschen. Da man fürchtete, die an der Aktion beteiligten Soldaten könnten Skrupel haben, vor allem Kinder zu töten, pflanzte man ihnen ein Implantat ein, welches sie ihre Opfer tatsächlich als Monster sehen lässt, die nur aggressive Laute ausstoßen. Die „Kakerlaken“ finden dann einen Weg, das Implantat zu sabotieren, worauf ein Soldat die Wahrheit erkennt und rebelliert. Das System stellt ihn daraufhin vor die Wahl: Entweder lässt er sein Implantat reparieren und sein Gedächtnis löschen – oder er wird den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen, wobei ihm in Endlosschleife vorgespielt wird, wen er wirklich getötet hat: Ältere und kranke Menschen, auch ein Kind.

Science-Fiction ist ein gutes Mittel um aufzuzeigen, wohin totalitäre Methoden in letzter Konsequenz führen können – und gerade die dystopischen Geschichten finden selten ein gutes Ende. Da kommt kein Retter, der die Dinge wieder ins Lot bringt. Es wird deutlich, dass man etwas unternehmen muss, bevor die Dinge soweit kippen, dass sie nicht mehr rückgängig zu machen sind. Ich weiß zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zu sagen, wie sich die Lage bei Twitter entwickeln wird. Vielleicht nutzt Musk seine Macht als „Alleinherrscher“ der Plattform tatsächlich für eine eigene Form der Zensur. Oder er verliert das Interesse und wendet sich wieder seiner Mission zu, die Menschheit auf den Mars zu bringen (was ich hoffentlich noch erleben werde). Der Kurznachrichtendienst ist längst auch für die Medien ein beliebter Gradmesser geworden, um Stimmungen im Land einzuschätzen. Wir wissen, dass auch die öffentlich-rechtlichen Sender ein feines Näschen dafür besitzen, wann es Zeit ist, der Mehrheitsmeinung ein wenig entgegenzukommen – es kann also nur von Nutzen sein, wenn Twitter hier mehr Vielfalt darstellt. Ob sich ein Journalist dann noch traut, alles rechts von ihm als „Ratten“ zu bezeichnen, ist fraglich. Sein Denken wird er aber mit Sicherheit nicht ablegen – und es im Zweifelsfall in den Dienst seiner Herren stellen.