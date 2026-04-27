Wenn die Energie-Entzugskrise uns vom Glauben abbringt

Wir haben noch nie so viel geglaubt wie heute: Wir glauben, das Recht auf persönliches Wohlbefinden gepachtet zu haben. Wir glauben, ein Recht auf Strom aus der Steckdose zu haben. Und wir glauben an den unverbrüchlichen Anspruch auf Wasser aus dem Wasserhahn. Wir glauben, ein Recht auf Heizung, Licht und Benzin zu besitzen. Wir glauben auch, dass die da oben das regeln würden, was uns aus eigener Kraft nicht gelingen kann. Doch wir könnten uns geirrt haben.

Es liegt bereits in der Luft, auch wenn die meisten es noch nicht laut aussprechen: Der Glaube an alles bislang Selbstverständliche beginnt zu bröckeln. Es beginnt langsam. Wir pochen auf Wärme gegen die Kälte und Energie zum Kochen. Energie ist die Daumenschraube, mit der die Götter der Neuzeit uns treffen, unmittelbar, täglich und ohne Ausweichmöglichkeit.

Die hauchdünne Schicht der Zivilisation: Die Energie-Entzugskrise

Der Entzug des erlaubten Denkens ist bereits radikal, doch der willkürliche Entzug physikalischer Energie im Namen einer Ideologie ist brutal. Hier reden wir nicht mehr über eine Meinung, die man nicht äußern darf. Wir reden über das Elementare. Über eine Wohnung, die kalt bleibt. Über einen Herd, der nicht anspringt. Über ein Auto, das stehen bleibt. Über einen Kühlschrank, der seinen Dienst verweigert.

Wenn die Energie knapp wird, kämpfen Menschen ums nackte Überleben. Und genau diese Krise – diese Energie-Entzugskrise – steht vor der Tür. Keine Energiekrise, sondern eine Entzugskrise. Denn die Gründe dafür sind politikgemacht. Die ersten Vorboten sprießen bereits wie Frühlingskrokusse im Garten: Benzin wird teurer, Gas wird teurer, Strom wird teurer. Unser Glaube, dass alles so bliebe, wird uns nicht retten.

Wenn unsere Welt enger wird

Unsere Welt wird kleiner und sie wird enger. Wir passen uns unmerklich an: Man überlegt sich Wege, priorisiert, verschiebt Fahrten und dreht in der Wohnung die Heizung weiter herunter. Doch das funktioniert nur eine Weile. Supermärkte wirken am Monatsende in vielen Stunden leerer als früher. Man beobachtet es im Alltag: Eine Krise rollt auf uns zu. Die politischen Propheten, denen wir so gerne Macht über uns verliehen, wirken plötzlich nackt und verwirrt.

Was werden wir tun, wenn diese Krise morgen mit voller Wucht an unsere Tür pocht? Dann werden sich die alten Muster mit bekannter Präzision wiederholen: Rund 80 Prozent der Menschen – das ist die bittere Lehre aus allen vergangenen Verwerfungen – werden freiwillig in die Knie gehen; sie werden sich passiv und ohnmächtig ihrem Schicksal fügen, niederknien und den Mächten, die sie in die Lage hineingeritten haben, huldigen.

Unterwerfung, um mitzuschwimmen

Sie werden wieder die Lieder anstimmen, die vorgegeben und erwünscht sind. Alles andere werden sie stillschweigend in sich hineinfressen und unterdrücken. Der erzwungene Entzug wird zum neuen Mantra, zum neuen Glauben. Und sie werden den Sündenböcken die Schuld geben an der Situation, die ihnen die Regierung und die Medien nennen, statt zu hinterfragen, wer sie wirklich in diese Lage gebracht hat.

Die übergroße Mehrzahl Bürger wird sich wieder unterwerfen, nur um mitzuschwimmen. Man muss sie nicht einmal zwingen. Man muss ihnen nur Angst machen, ihnen die richtige Parole vorgeben und einreden, sie gehörten zu den Anständigen und Guten, wenn sie gehorchen. Das hat bei Corona und der Impfung geklappt und wird auch diesmal klappen. Brav mitfrieren und hungern, “Opfer” bringen. Die Askese wird zum neuen Glauben. Und erneut wird die Enttäuschung, das Entsetzen der Reflektierten groß sein, mitansehen zu müssen, wie leichtfertig wieder Vernunft gegen Konformität getauscht wird.

Ausgetretene Pfade

Wird dann der Nachbar gemeldet, der trotz Verbot seinen Holzofen anzündet, weil ihm kalt ist? Wird denunziert, wer nach 22 Uhr noch den Fernseher oder den Computer laufen lässt und angeblich unnötig Energie frisst? Wird angezeigt, wer den Wäschetrockner benutzt, statt die Wäsche auf dem Balkon zu trocknen, auch wenn es regnet? Mit Sicherheit. Dieselben Menschen, die keinen Finger rührten, als eine wahnsinnige “Energiewende”-Politik sie in diese Situation gebracht hat, werden sich genau so verhalten.

Das sind keine Zukunftsphantasien. Es sind die ausgetretenen Pfade, die Menschen in Krisen immer wieder betreten. Die Blockwarte sind überall. Es verstärkt sich die Überwachung von unten, das “Melden” und Anschwärzen unter Nachbarn und die moralische Selbstermächtigung der selbstgerechten Braven gegenüber den angeblichen “Egoisten”. Die meisten Menschen tun es aus Gewohnheit und aus der Angst, selbst ins Visier zu geraten. Aus dem Wunsch, zu den Guten zu gehören. Deshalb schweigen sie, wenn andere gemeldet werden. Oder wenn es eines Tages morgens um sechs auch an ihrer der Tür klopft.

Der Tsunami der Realität

Die Energiekrise wird kommen wie ein Tsunami, früher oder später – mit einer Wucht, die alles mitreißt. Schnell noch abhauen geht nicht: Die Flieger haben kein Kerosin mehr. Die Tankstelle gibt nur noch 10 oder 20 Liter ab, wie heute schon in manchen Ländern. Die Rationierung erhebt wieder ihr hässliches Haupt.

Speichert Sie diesen Text ruhig ab; wenn der Ernstfall eintritt, könnt ihr sich vergegenwärtigen, dass andere frühe Vorahnungen davon hatten, was auf uns zukommt. Es mag euch an euren brüchigen Glauben erinnern – und an die Notwendigkeit, auch in der Dunkelheit den eigenen Kompass nicht zu verlieren.