Indischer Physiker fassungslos über deutsche Selbstzerstörungspolitik: Wenn echte Fachkräfte dem Linksstaat die Leviten lesen…

Wer wirklich wissen will, was in Deutschland schief läuft, muss nur auf das hören, was das Ausland und die jeglicher “Betriebsblindheit” umverdächtigten Beispiele real gelungener Integration und produktiver Zuwanderung über den selbstverschuldeten Abwärtskurs dieses Landes zu sagen haben. Das betrifft nicht nur die Migrationspolitik, sondern in erster Linie auch die Wirtschafts- und Industriepolitik sowie, dieser vorgelagert, die Energie- und “Klima-”Politik. Der seit neun Jahren in Deutschland lebende indische Physiker Mayukh Panja hat der deutschen Politik nun ein vernichtendes Zeugnis ausgestellt: Als er 2016 für seine Promotion nach Deutschland gekommen sei, sei das Land noch eine Hochburg der Wissenschaft und Ingenieurwesens gewesen, schreibt er. Doch nun, „innerhalb von neun Jahren, hatte ich die unglaubliche Gelegenheit, mitzuerleben, wie sich ein Industrieland, das kurz davor stand, eine große Supermacht zu werden, durch eine Reihe schlechter politischer Maßnahmen, die jeweils darauf abzielten, sich selbst noch weiter zu schwächen, systematisch selbst dezimierte“, schreibt er in einem vielbeachteten Beitrag auf X, zu dem er die Sprengung der Kühltürme des Kernkraftwerks im bayerischen Gundremmingen verlinkte.

Der gemeinsame Nenner all der in Deutschland erlassenen ideologischen, „selbst kastrierenden“ Richtlinien sei, dass sie „alle von einigen wenigen wohlhabenden Millennials aus der Großstadt vorangetrieben wurden, die sich moralisch überlegen fühlen und dafür gelobt werden wollten, dass sie ‚gute Menschen‘ sind“, analysiert Panja treffend. Es sei völlig verrückt, wie der Narzissmus einiger weniger ein ganzes Land zerstören könne. Irgendwie täten ihm „die hart arbeitenden, ehrgeizigen Deutschen leid, insbesondere diejenigen, die hart gearbeitet haben, um das Land aufzubauen, und zusehen müssen, wie es von einem Haufen tugendhafter, selbstgefälliger Idioten ruiniert wird“. Gegenüber der „Welt“ erklärte Panja, viele politische Entscheidungen würden in ein diffuses Links-Rechts- und Gut-Böse-Schema gepresst. Nach der Fukushima-Katastrophe habe die Merkel-Regierung erratisch den (zuvor von ihr gerade widerrufenen!) Atomausstieg beschlossen.

Angst vor Risiko und Technik

Für jemanden wie ihn, der aus Indien komme, sei Atomenergie jedoch „keine Frage von rechts oder links, sondern eine von sicherer Energie“. Die Deutschen hätten heutzutage jedoch Angst vor Risiko und Technik, ganz anders als früher, wo sie Pioniere der Innovation waren und technische Herausforderungen liebten, die sie anschließend mit technologischen Meisterleistungen und Ingenieurskunst überwanden. Er empfinde es heute so, dass die meisten Dinge rein aus einer empathischen Perspektive betrachtet werden, sagt Panja, aber: “Um Menschlichkeit zu ermöglichen, muss die Wirtschaft laufen!“ Und er ergänzt: „Wenig Risiko? Von mir aus. Aber kein Risiko ist das Ende.“ Die Erfolge von Tesla oder SpaceX wären daher in Deutschland kaum vorstellbar, meint er.

Für diese völlig korrekte Bestandaufnahme wurde er natürlich umgehend beschimpft – vor allem von denen, die sonst überall Rassismus wittern. „Hoffe, du wirst abgeschoben. Dummer indischer Abschaum, den keiner braucht“, tobte bezeichnenderweise etwa ein X-Nutzer mit Regenbogen-Flagge und „Gegen Rechts“ im Profil – und brachte damit die Verlogenheit des hierzulande tonangebenden linken Milieus unfreiwillig auf den Punkt: Sobald dessen Anhänger nämlich mit den katastrophalen Folgen der eigenen Lebenslügen konfrontiert werden, ist es ganz schnell vorbei mit ihrer Toleranz einschließlich der Liebe für Zuwanderer und Fachkräfte. Panjas Diagnose des selbstmörderischen Wahnsinns in diesem Land, und die klare Benennung seiner Urheber zeigt ebenso wie die dadurch hervorgerufene hysterische Kritik, in welch desaströsen Zustand es abgeglitten ist.