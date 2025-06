Wenn eine Partei sofort verboten gehört, dann die Linke: Pöbel-Abgeordneter Kocak ruft vor Reichstag offen zur Revolution auf

Man kann sich nicht mehr ausdenken, was in diesem Linksstaat vor sich geht. Während eine bürgerliche, solide auf dem Boden des Grundgesetzes und demokratische Partei wie die AfD unter Aufbietung perfider Dekontextualisierungen und Unterstellungen als “gesichert rechtsextrem” verleumdet und kriminalisiert wird von sogenannten “Musterdemokraten” der Kartellparteien und ihrer willfährigen, dauermissbrauchten Behörden, ruft die einzige realextremistische Partei im Deutschen Bundestag, die Linke, offen zum Systemsturz auf – und keinen juckt’s. Die Fanatiker und Hardcore-Alt- und Neosozialisten der Ex-Mauerschützenpartei kommen mit allem durch – ob es ihr Schulterschluss mit linksfaschistischen Antifanten und Straßenschlägern ist, ob ihre Mitglieder die Erschießung von Reichen oder die Einführung von Zwangsarbeit herbeisehnen, ob sie sich mit Pro-Hamas-Terroristen solidarisieren oder ob ihre Fraktionschef Heidi Reichinnek das Ende des Kapitalismus fordert. Ein unabhängiger, nach objektiven Kriterien urteilender Verfassungsschutz bräuchte keine hunderte Mitarbeiter und Fachleute im kreativen Schreiben, die wie im Fall der AfD erst Vorwürfe zusammendichten und herbeiphantasieren müssten; hier liegen die verfassungswidrigen und gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung gerichteten Äußerungen und Handlungen offen und für jedermann sicht- und hörbar vor.

Den neuesten Beweis für den Extremismus und die Gefährlichkeit dieser Partei hat nun Ferat Koçak erbracht, selbst Bundestagsabgeordneter der Linkspartei aus Neukölln. Der kurdisch-alevitische Hetzer sorgt mit einem Auftritt vor dem Reichstagsgebäude für Schlagzeilen, bei dem er zu einem Video des linken Rappers Dahabflex kämpferisch den Song „Rot“ rappt – voll von polizeifeindlichen Texten (unter anderem heißt es in dem Song “Jedes Bullenschwein ist ’ne Missgeburt”). Ganz nonchalant rappt der 46-Jährige Abgeordnete darin Zeilen wie „Riechst du den Dampf der Pyrotechnik, nieder mit euren Führungsketten… alle zusammen auf die Barrikaden, Widerstand hisst die roten Fahnen…“ – unmissverständliche Kampfaufrufe zur Revolution. Auf Twitter/X löste das Video hitzige Reaktionen; selbst eher links eingestellte User empfinden merkliches Unbehagen angesichts des radikalen Auftritts, der nur als Hass- und Aufwiegelungsappell zu Unruhen wahrgenommen werden kann.

Aufrührerisch und asozial

In einer intakten, wehrhaften Bürgerdemokratie müsste dieser “Volksvertreter” sofort von den entsprechenden Gremien des Bundestages gemaßregelt, wenn nicht seine Parlamentszugehörigkeit widerrufen und er von Plenarsitzungen ausgeschlossen werden. Zudem ist mit diesem Auftritt der Punkt erreicht, ab dem in einer normaltickenden politischen Landschaft dringend über ein Verbotsverfahren gegen die Linkspartei nachgedacht werden müsste. Doch nichts davon geschieht; im Gegenteil genießen Pöbler und Provokateure der radikalen Linken Narrenfreiheit – fällt ihr auch noch so aufrührerisches und asoziales Auftreten doch unter das, was hierzulande als “Engagement gegen Rechtsextremismus und Rassismus” gilt. Der aus Kreuzberg stammende und in Neukölln lebende Kocak sitzt seit 2021 im Berliner Abgeordnetenhaus und seit diesem Jahr im Bundestag – wo er das erste Direktmandat der Linken im Westen außerhalb der ehemaligen DDR gewann, was allerdings nicht an seiner politischen Befähigung geschweige denn Begnadung liegt, sondern allein dem Umstand geschuldet ist, dass sein Wahlbezirk von einem mehrheitlich linksgrün-migrantisch geprägten Milieu geprägt ist, für das die linke Kiezgestalt Kocak als Vorzeige-Rebell gilt.

Er selbst definiert seine politische Agenda so: “Einsatz für antifaschistische Politik, Klimagerechtigkeit und die Rechte marginalisierter Gruppen”. Auch die Opferrolle beherrscht er virtuos: 2018 wurde sein Auto bei einem “mutmaßlich rechtsextremen Brandanschlag” zerstört, was ihn und seine Familie “nachhaltig traumatisierte”. Wie sehr er “traumatisiert” ist, davon kann sich jeder selbst überzeugen, der Koçaks Hass-Gezappel zum Systemsturz-Rap in seinem Video mitverfolgt. Nein: Typen wie er sind nicht traumatisiert – sie sind das Trauma unserer freiheitlichen Gesellschaft. In der Politik eines Landes, das noch irgendeine Zukunft haben soll, haben solche Figuren jedenfalls nicht das Geringste verloren.