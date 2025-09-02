Wenn Frauen zur Beute werden: Die verdrängte Wahrheit der Zuwanderung

Stellen Sie sich vor, eine Frau spaziert durch die Straßen einer deutschen Stadt – frei, selbstbewusst, lachend. Für uns ist das ein Bild von Freiheit, von einem Leben, das wir uns hierzulande hart erkämpft haben. Doch für manche, die aus patriarchalen Welten zu uns kommen, ist diese Frau ein Freiwild, ein Reh auf der Wiese, das nur darauf wartet, gejagt zu werden. „Frauen in Deutschland sind Huren“, spuckte 2015 ein Tatverdächtiger einem Berliner Ermittler ins Gesicht; Ein Satz, der wie ein Dolch ins Herz unserer Werte sticht. Er zeigt die dunkle Kluft zwischen unserer Lebensweise und den Denkmustern mancher Zuwanderer aus streng patriarchalen, oft islamisch geprägten Gesellschaften, wo eine unverhüllte Frau als ehrlos gilt – und damit als Beute. Die Zahlen schreien diese Wahrheit heraus, laut und unüberhörbar wie ein Alarmsignal in der Nacht: 2023 waren 34 Prozent aller Tatverdächtigen in Deutschland Ausländer, obwohl sie nur 15 Prozent der Bevölkerung ausmachen (Eingebürgerte und Mehrfachstaatsangehörigkeiten sind hier gar nicht berücksichtigt, da diese als Deutsche geführt werden. Schon 2017 stellten Geflüchtete 16 Prozent der Tatverdächtigen bei Vergewaltigung und sexueller Nötigung – bei einem Bevölkerungsanteil von gerade einmal 2 Prozent. 2024 registrierte die Polizei 127.775 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, darunter 13.320 schwere Fälle von Vergewaltigung und sexueller Nötigung. Die Aufklärungsquote liegt bei über 83 Prozent. Das sind also keine Schauermärchen, sondern harte Fakten – so kalt wie Stahl.

Gerade in Deutschland, das sich gerne als Vorbild in Sachen Frauenrechte und Gleichstellung zelebriert, fällt das laute Schweigen auf. Denn jeder weiß, dass die Vergewaltigungs- und Gruppenvergewaltigungszahlen im Kontext der Zuwanderung explodieren. Und Zuwanderung darf nicht negativ belegt werden, sondern muss laut Kartellparteienraison als Bereicherung erlebt werden. Besonders erschütternd ist allerdings der Anstieg der Gruppenvergewaltigungen, ein Phänomen, das wie ein giftiger Wind aus fernen Wüsten zu uns hinübergeweht ist: 2021 verzeichnete das Bundeskriminalamt über 600 solcher Fälle – doppelt so viele wie 2014. Weit überproportional häufig waren junge Männer aus Syrien, Afghanistan oder dem Irak beteiligt. Denken Sie nur an Freiburg 2018, wo eine junge Frau von zehn Männern zur Beute gemacht wurde. Oder an Essen 2020, wo eine 18-Jährige von mehreren Tätern bestialisch gequält wurde.

Die ganze Bandbreite der Verletzungen und Traumata

“Otto Normalbürger” macht sich gar keine Vorstellung, was „Gruppenvergewaltigung“ für die Frauen und Mädchen bedeutet. Deshalb nachfolgend ein kurzer Exkurs, denn ich möchte einfach sicherstellen, dass auch alle wissen, wovon wir hier eigentlich reden – und warum die notorisch läppischen Strafen für Gruppenvergewaltiger einen rechtsstaatlichen Offenbarungseid darstellen. Gruppenvergewaltigungen sind keine „normale“ Kriminalität. Sie sind ein Angriff auf Körper und Seele mit maximaler Brutalität. Das Folgende ist nichts für Zartbesaitete.

Medizinische Berichte zeigen die Spannweite der Verletzungen: Hämatome und Prellungen am ganzen Körper, Strangulationsspuren durch Würgen, Bisswunden, Knochenbrüche. Im Genital- und Analbereich treten tiefe Risse, (Ein-)Blutungen und Zerreißungen auf – vom Damm bis in den Enddarm, manchmal mit Durchbrüchen in die Bauchhöhle. Häufig bleiben rektovaginale oder vesikovaginale Fisteln zurück, die das Leben der Betroffenen dauerhaft prägen: unkontrollierter Stuhl- oder Urinabgang, chronische Infektionen, soziale Isolation. Hinzu kommt das hohe Risiko für HIV und andere Infektionen sowie auch ungewollte Schwangerschaften oder sogar Überschwängerungen, wenn mehrere Täter in das Opfer ejakulieren. Doch die seelischen Wunden sind oft noch tiefer: Die betroffenen Mädchen und Frauen berichten von Schockstarre, Dissoziation, dem Gefühl völliger Entmenschlichung – weil mehrere Täter sie wie eine Sache behandelt und „weitergereicht“ haben. Langfristig entwickeln viele posttraumatische Belastungsstörungen: Flashbacks, Albträume, Panikattacken, Depressionen, Suizidgedanken. Das Vertrauen in andere Menschen, in Institutionen und in die eigene Sicherheit zerbricht. Gruppenvergewaltigung ist deshalb mehr als ein Sexualdelikt. Sie ist eine Form von Folter, die Körper zerreißt und Seelen bricht.

Muster und Verhaltensnormen

Diese Taten folgen einem Muster, das im arabischen Raum einen Namen trägt: taharrush dschamāʿī oder auch “Taharrusch Gamea”– ein kollektives Jagdritual, bei dem Frauen wie Beutetiere eingekreist, begrapscht, erniedrigt werden. Die Kölner Silvesternacht 2015/16 war ein schockierender Weckruf: Mitten in einer europäischen Metropole wurde dieses Ritual ausgeführt, als wäre der Kölner Dom ein Tahrir-Platz. Gruppenjagd und gemeinschaftlicher Missbrauch von Frauen: Dieses spezifische Delikt gab es in Mitteleuropa zuvor so gut wie nicht. Es handelt sich um ein eingewandertes Phänomen, mitgebracht aus den misogynen Gesellschaften, in denen die zumeist männlichen Zuwanderer sozialisiert wurden. Der Schweizer Soziologe Sandro Cattacin legt den Finger in die Wunde: Anders als es “Experten” im öffentlich-rechtlichen Rundfunk glauben machen wollen, speist sich Kriminalität eben nicht nur aus Armut oder Perspektivlosigkeit. Sie ist ein Schatten, geworfen von kulturellen Prägungen und patriarchalen Rollenbildern, mächtige Prägungen, die wie schwere Ketten mitgeschleppt werden. Wer in einer Welt aufwächst, in der die Ehre einer Frau an ihrer Verschleierung hängt, bringt diese Sicht mit – und sieht in einer freien Frau nicht ein selbstbestimmtes Wesen geschweige denn eine gleichberechtigte Mitbürgerin, sondern ein Objekt.

Die religiöse Dimension ist ein weiterer Aspekt dieser Wahrheit. Im klassischen islamischen Recht gibt es klare Trennlinien: Muslimische Frauen sind geschützt, Nicht-Musliminnen stehen oft außerhalb dieses Schutzes. Historisch wurden „Heidinnen“ als Kriegsbeute betrachtet, als „Besitz der Rechten Hand“. Der sogenannte „Islamische Staat“ hat diese grausame Logik wiederbelebt, Vergewaltigung und Versklavung von „Ungläubigen“ als religiöse Pflicht verkauft. Das ist kein Relikt der Vergangenheit – es ist ein Echo, das in den Straßen unserer Städte widerhallt. Sexuelle Gewalt als Waffe kennen wir aus der Geschichte: vom antiken Rom über die Rote Armee 1945 bis zu den Schrecken in Ruanda und Bosnien. Doch dass solche Muster in Deutschland wiederaufleben, ist ein Warnsignal, so laut wie ein Nebelhorn.

Ein Frauen als einladendes “unbedecktes Fleisch”

Beispiel, das die Denkweise entlarvt: Im September 2006 sorgte der damalige Großmufti Australiens, Scheich Taj El-Din al-Hilali, für einen internationalen Skandal: In einer Ramadan-Predigt in Sydney erklärte er, Frauen, die sich „unzüchtig“ kleideten, seien „unbedecktes Fleisch“, das “Katzen” – sprich: Männer – geradezu “zum Fressen” einlade. Opfer sexueller Gewalt seien demnach selbst an ihrem Missbrauchs schuld, wenn sie keinen Hidschab tragen oder „verführerisch auftreten“. Premierminister John Howard nannte die Worte „erschreckend und verwerflich“, Frauenverbände warnten, solche Aussagen legitimierten Vergewaltiger. Hilali trat 2007 nach weiteren Skandalen zurück. Dieses Beispiel zeigt jedoch: Solche Denkweisen beschränken sich nicht auf Einzeltäter, sondern wurden auch von hohen islamischen Autoritäten vertreten. Und genau deshalb dürfen wir nicht so tun, als gäbe es dieses Problem nicht. Auch wenn viele Muslime solche Auslegungen mit ehrlichem Entsetzen zurückweisen: Der Gedanke, dass nur Frauen innerhalb der Umma schützenswert sind, ist tief verwurzelt – und genau darin liegt die Gefahr. Ermittler Carsten Milius, der am Berliner Alexanderplatz die Welle von Übergriffen nach 2015 erlebte, hat es auf den Punkt gebracht: Manche Zuwanderer sehen freie Frauen als „leichte Beute“. Das ist keine Polemik, sondern die bittere Realität – festgehalten in zahllosen Polizeiberichten und Ermittlungsakten.

Hier braucht es daher endlich Klartext, keine Schönfärberei. Ahmad Mansour, der aus Israel stammende Extremismusexperte, fordert es seit langem zu Recht: Wir müssen die Wertefrage stellen – ohne Scheuklappen! Integration ist kein Sprachkurs, sondern ein Vertrag: Wer hier lebt, akzeptiert Gleichberechtigung, Respekt vor Frauen und das Gesetz, ohne Wenn und Aber. Solange Politik und Medien vor dieser Wahrheit zurückschrecken, als wäre sie ein heißes Eisen, häufen sich die „Einzelfälle“, die lässt keine Einzelfälle mehr sind. Die erschreckend hohen Zahlen in den Kriminalstatistiken, die die Dunkelziffer noch gar nicht berücksichtigen, sind ein Spiegel, der uns die Wahrheit zeigt. Und die O-Töne aus Polizeiberichten sind ein Weckruf, den wir nicht überhören dürfen! Wenn wir weiter schweigen und die Augen verschließen, machen wir unsere Töchter, Schwestern und Freundinnen tatsächlich zur Beute. Das dürfen wir nicht zulassen. Es ist leider keine Metapher, keine Übertreibung, sondern eine drohende Realität. Wir dürfen nicht zulassen, dass kulturelle und religiöse Prägungen aus anderen Welten unsere Freiheit zerfressen wie Rost das Eisen. Es ist Zeit, aufzustehen und zu sagen: In Deutschland sind Frauen keine Beute. Die Bestrafung solcher Delikte muss deutlich schärfer ausfallen. Es darf keinen kulturellen Bonus geben. Auch für Zuwanderer nicht. Frauen sind gleichberechtigte Menschen und Mitbürgerinnen! Wer das nicht akzeptiert, hat in Deutschland keinen Platz. Punkt!