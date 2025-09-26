Wenn fünf Länder blau machen und der Bildschirm endlich schwarz bleibt

In Zukunft gibt’s wohl wieder Ost- und Westfernsehen – nur ohne GEZ! Prognosen sind eine heikle Sache – vor allem, wenn sie zu schön sind, um wahr zu sein. Ich habe mich dennoch an eine herangewagt. Eine kleine Projektion über die Zukunft der AfD in den fünf ostdeutschen Bundesländern. Und nein, dafür brauchte es keine Glaskugel und keinen Kaffeesatz; nur ein bisschen Rechnen mit Lineal und Bleistift. Das Prinzip ist simpel: Für Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt habe ich die Veränderung der letzten zwölf Monate genommen und sie extrapoliert, also linear auf die kommenden zwölf Monate übertragen. Heraus kam ein Plus von 13 Punkten in Mecklenburg-Vorpommern und ein Plus von 10 Prozent in Sachsen-Anhalt. Für Brandenburg, Sachsen und Thüringen habe ich die Entwicklung der letzten vier Jahre herangezogen und ebenso linear in die Zukunft verlängert. Ergebnis: Plus 16 in Brandenburg, plus 9 in Sachsen, plus 15 in Thüringen.

Das ist alles andere als Hexerei, sondern einfach nur eine Fortschreibung dessen, was ohnehin schon passiert ist. Und was erkennen wir nun? Dass die AfD bei den nächsten Landtagswahlen in diesen Ländern Werte erreichen könnte, die westdeutsche Politologen bislang nur für Märchenerzählungen hielten: 51 Prozent in Mecklenburg-Vorpommern, 49 in Sachsen-Anhalt, 50 in Brandenburg, 44 in Sachsen und 52 in Thüringen. Überall also die absolute Mehrheit – teils sogar weit über die magische 50-Prozent-Linie hinaus. Auch wenn es einschränkende Faktoren gibt und sich jeder Aufwärtstrend auch logischerweise an einem Grenzwert annähert und abflacht – der Trend ist eindeutig.

Für die einen ein Alptraum, für die anderen die Zeitenwende

Mit anderen Worten: Zum ersten Mal seit 1990 könnte eine Partei im Osten wieder alleine regieren. Für die etablierten Parteien ist das ein politischer Alptraum, für die Wähler im Osten könnte es dagegen der Beginn einer Zeitenwende sein. Und für eine ganz bestimmte Berufsgruppe bedeutet es vor allem eines: Existenzangst. Gemeint sind die vielen tausend Journalisten, Intendanten, Talkshow-Moderatoren und sonstigen Gebührenprofiteure, die bislang von den Zwangsmilliarden der GEZ fürstlich leben. Denn wenn bis zu fünf Länder “blau machen”, dann bleibt am Ende tatsächlich ein schwarzer Bildschirm – und die Gewissheit, dass dieser schwarze Bildschirm immer noch deutlich aussagekräftiger und ehrlicher ist als das Dauerprogramm von „Haltung“ und „Moral“ im ÖRR-Erziehungsfernsehen.

Man darf sich den Spaß ruhig machen und sich das einmal bildlich vorstellen: “Tagesschau”-Sprecher, die umschulen müssen. Talkshow-Dauergäste, die zum ersten Mal in ihrem Leben etwas Nützliches tun. Und Kommentatoren, die nicht mehr jeden Abend erklären, warum die Realität falsch liegt und die eigene Blase recht hat. Kurzum: Eine heilsame Rückkehr in die Wirklichkeit und echte Arbeitswelt – diesmal für Journalisten. Natürlich werden die Feuilletons zetern, wenn blau regiert: „Das Ende der Demokratie!“. Womit sie im Klartext nur das Ende ihres Geschäftsmodells meinen.

Neue Ost-West-Teilung

Denn Demokratie ohne Pflichtgebühren funktioniert sehr wohl – aber ein Medienapparat ohne Dauerfinanzierung eben nicht. Und so könnten wir tatsächlich wieder bei einer Ost-West-Teilung landen – nur ganz anders, als die Mahner es sich vorstellen: Im Westen gibt’s weiterhin ARD, ZDF, Gebühreneinzug und die immergleiche Empörungsdramaturgie. Im Osten dagegen Netflix, Amazon Prime und vielleicht auch ein kleiner „Ostkanal“, der zur besten Sendezeit einfach – gar nichts sendet!

Ein Träumchen für all jene, die sich schon immer fragten, warum sie eigentlich für Sendungen bezahlen sollen, die sie weder sehen noch hören wollen. Es wäre eine historische Ironie – und fast poetisch: Früher haben wir über das „Ostfernsehen“ gelacht. Heute könnte das Ostfernsehen wiederkommen – nur diesmal freiwillig, frei und ohne Zwangsgebühren – und die Rolle des damals aufklärenden Westfernsehens übernehmen. Oder: Während im Westen weiter gezahlt wird, schaltet der Osten einfach ab. Dann heißt es: „Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen für alle, die noch zahlen.“ Und im Osten: „Hier ist… nichts! Und genau das ist das Beste daran.“