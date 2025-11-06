Wenn Geschichte sich reimt: Von der Stasi-Aktenvernichtung 1989 bis zum SPD-Löschaufruf im Fall eines AfD-Wahlsieg

Was damals geschah: Als 1989 die DDR zusammenbrach, begannen in den Gebäuden der Stasi hektische Tage und Nächte. Aktenberge wurden geschreddert, verbrannt oder zerrissen – Beweise sollten verschwinden, bevor die Bürger Einblick nehmen konnten. Die offizielle Untersuchung „Vernichtung von Stasi-Akten – Eine Untersuchung zu den Verlusten 1989/90“ von Roger Engelmann, Christian Halbrock und Frank Joestel, herausgegeben vom Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes, beschreibt die damaligen Vorgänge erschütternd genau. Es war Erich Mielke gewesen, der letzte Stasi-Chef, der am 6. November 1989 befohlen hatte, die „Bestände an dienstlichen Weisungen“ zu vernichten. Am 13. November dann weitete Werner Irmler, Leiter der zentralen Auswertungsgruppe, den Befehl aus – auch operative Karteien und Materialsammlungen sollten weg. Und am 22. November schließlich erließ Wolfgang Schwanitz, der Nachfolger Mielkes, die Anweisung, die Aktenvernichtung fortzusetzen – jetzt offiziell als „normative Grundlage“. Was all das bedeutete, wissen wir heute: Millionen Seiten, die zeigten, wie tief das DDR-Unrechtssystem in das Leben der Menschen eingriff, wurden unwiederbringlich zerstört. Allein weil ostdeutsche Bürger damals mutig genug waren, Stasi-Dienststellen zu besetzen, ist überhaupt noch zumindest ein Teil dieser Geschichte erhalten geblieben.

Was heute geschieht: Mehr als dreißig Jahre später ist Deutschland eine stabile Demokratie – sollte man meinen. Doch dann hört man diese Woche von einem SPD-Abgeordneten im Bundestag, der erklärt „Da drücke ich lieber auf die Löschtaste.“ Gesagt hat das Sebastian Fiedler, ein ehemaliger Kriminalhauptkommissar, früher sogar Vorsitzender des Bundes Deutscher Kriminalbeamter (BDK) und heute einer der einflussreichsten Innenpolitiker der SPD. Er meinte mit seiner Aussage, dass er im Falle einer Regierungsübernahme durch die AfD in einem Bundesland lieber Daten löschen würde, als sie „Extremisten zu überlassen“. Fiedler ist Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion für Inneres und Kriminalpolitik, Mitglied im Innenausschuss sowie im Gremium nach Artikel 13 Absatz 6 Grundgesetz – also genau in jenen Bereichen, die über Fragen von Innerer Sicherheit, Datenschutz und staatlichem Zugriff auf Bürgerdaten mitentscheiden. Ein Mann, der ausgerechnet dort Verantwortung trägt, wo das Vertrauen in staatliche Rechtsstaatlichkeit besonders sensibel und wichtig ist.

Was auf dem Spiel steht

Einen Tag später erklärte Fiedler, er sei „missverstanden“ worden, und vesuchte seine Aussagen zu relativieren. Aber das ändert nichts am Kern, denn er hat es genau so gemeint, wie er es sagte – und sein Satz sagt etwas über ein Denken, das uns allen Sorgen machen sollte: Wenn demokratische Wahlen nur so lange gelten, wie das Ergebnis passt, ist der Rechtsstaat in Gefahr. Was 1989 geschah, war der Versuch eines schuldhaften und durchaus schuldbewussten Regimes, die eigene Verantwortung auszulöschen. Was nun 2025 angedeutet wird, ist der Versuch, Kontrolle zu behalten.

Beides hat denselben Kern: Maximales Misstrauen gegenüber den Bürgern und ihrem Willen. Der Politikwissenschaftler Prof. Werner J. Patzelt attestiert Fiedlers Vorschlag „Züge eines autoritären Politikverständnisses“ und spricht von „hysterischer Feindbildpflege“. In der Tat: Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis der erste selbsternannte Besser- und Superdemokrat auch noch den Bundeszwang ins Spiel bringt – also jenes äußerste Mittel des Grundgesetzes, mit dem der Bund die Hoheit über ein Land übernehmen kann, wenn dieses angeblich „nicht gesetzestreu“ ist.

Fiedlers entlarvende Aussage erfolgt auf der Folie einer von den Medien geschürten Hysterie, in Umkehrung der tatsächlichen Verhältnisse die AfD als Gefahr für die Demokratie darzustellen. Ein in Sachsen-Anhalt kommendes Jahr erstmals möglicher AfD-Wahlsieg wird als “Machtergreifung” geframed, wodurch der für jede intakte Demokratie völlig normale Akt eines von der Mehrheit der Wähler bestimmten Regierungswechsels als illegitimer Akt, ja Putsch diskreditiert werden soll. Diesem Wahnbild folgend, denken die von Machtverlust bedrohten Parteien schon jetzt darüber nach, wie sie zum einen eine AfD (mit-)geführte Regierung am wirksamsten sabotieren können – und wohl auch, wie sie ihre eigenen Leichen im Keller beseitigen und eine kritische Aufarbeitung ihrer eigenen Regierungszeit verunmöglichen können. Das steckt in Wahrheit hinter Fiedlers Worten. Dass er dabei offen bereit ist, geltendes Recht mit Füßen zu treten, zeigt das Ausmaß der Verirrung.

Echte Demokratie braucht Vertrauen, keine Löschungen!

Eine echte Demokratie braucht keinen Lösch-Befehl. Sie braucht offene Archive. Sie braucht kein Verschweigen, sondern Vertrauen. Akten, Daten, Dokumente – das alles gehört nicht einer Partei oder einem Parteienkartell, einer sozialistischen selbsternannten „Unsere Demokratie“ – sondern dem ganzen Land, also dem Souverän, dem Bürger! Sie sind das Gedächtnis, Beweis, Rechenschaftslegung und Schutzschild zugleich. Wer Daten löschen will, weil die Bürger „falsch“ gewählt haben, hat ganz eindeutig das Wesen der Demokratie nicht verstanden. Oder will es halt nicht verstehen. Und wer gar den Bundeszwang als letzte Patrone gegen politische Mitbewerber ins Spiel bringt, zeigt, wie weit sich Teile der politischen-medialen Klasse schon vom Grundgesetz entfernt haben. Geschichte wiederholt sich nicht – aber sie reimt sich

Die Stasi vernichtete Akten, um ihre Schuld zu verbergen. Heute wird wieder über Löschung gesprochen – diesmal, um die eigene Macht zu sichern. Der Unterschied ist die Zeit, nicht die Versuchung. Wir haben als Land gelernt, dass Wahrheit nur dort überlebt, wo man sie nicht löscht. Wer sie löscht, löscht Geschichte – und das ist nie demokratisch. Denn eine Demokratie, die anfängt, ihre eigenen Spuren zu tilgen, hat bereits begonnen, sich selbst zu verlieren. Die, die so ticken, haben offenkundig Angst, dass jemand ihren wohlverakteten Zustand sieht – und dabei vielleicht so manche Parallele finden zu den zwei vorangegangenen sozialistischen Diktaturen in Deutschland findet? Man weiß es nicht. Aber man wird mit jedem Tag neugieriger.