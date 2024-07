Wenn linke Spähtrupps ausschwärmen: Gesinnungspolizei auf Tour

Viel ist bereits über das in Gutherrenmanier verfügte Verbot der Zeitschrift “Compact” geschrieben worden. Nancy Faeser ließ sogleich ihre Truppen ausschwärmen und auch das Privathaus des Herausgebers Jürgen Elsässer durchsuchen – “rein zufällig”« in Gegenwart der Presse, die mittlerweile in Deutschland die Rolle eines Kriegsberichterstatters einnimmt – immer vorn an der Dissidenten-Verfolgungsfront dabei. Ein Hauch Maoismus im digitalen Zeitalter breitet sich aus, die Öffentlichkeit soll sehen, wie ein ungeliebter Journalist im Morgenmantel vorgeführt wird. Zur maximalen Abschreckung. Aus den durchsuchten Büros des Verlags nahm die Polizei sogar die Möbel mit, was auch immer das bezwecken sollte. Die Kette “Kaufland” hat bereits begriffen, was von ihr als linientreuem Geschäft erwartet, wird und verkündet stolz, nun könne man das Heft endlich aus dem Sortiment werfen. So als sei man bislang gezwungen gewesen, es den Kunden anzubieten, weil diese sonst vor den Regalen randaliert hätten.

Da dachte sich wohl die Thüringer Linken-Abgeordnete Katharina König-Preuss: “Was Nancy Faeser kann, kann meine Antifa schon lange!” – und forderte ihre Leser bei Twitter auf, die Durchsuchungsaktion gründlich zu Ende zu führen: In die Läden sollen sie ausschwärmen, den Verkäufern den Verbotsbeschluss unter die Nase halten und mit rechtlichen Konsequenzen drohen, wenn die “böse” Zeitschrift dort noch immer in den Regalen darauf wartet, unschuldige Leserseelen mit “rechtem Gedankengut” zu verderben. Die Antifa hat – genauso wie die Lobby der muslimischen Fundamentalisten – mittlerweile gelernt, den Staat für sich arbeiten zu lassen, wenn es ihr genehm ist. Verachtung für das “kapitalistische System” oder für die Rechtsnormen der “Ungläubigen” hin oder her – man nutzt das eigentlich Verachtete bis zu seiner angestrebten gewaltsamen Abschaffung noch einmal kräftig aus. Bislang zeigte sich das hauptsächlich darin, den politischen Gegner mit Klagen zu überziehen, wenn er etwas vermeintlich “Verfassungsfeindliches” gesagt oder geschrieben hatte.

Die Fußtruppen der Linken werden gewöhnlich “nur” zum Randalieren eingesetzt; nun sollen sie ausschwärmen, um Verbote der Innenministerin durchzusetzen. Man weiß, was man Freunden schuldig ist! Was kommt als nächstes? Wird die Antifa bei mir anklingeln und von mir unter Androhung einer Klage die Herausgabe meines sorgsam gehüteten Höcke-Sonderhefts fordern? Die “Men in black” in neuem Gewand im Laden um die Ecke: Statt mit Anzug und Krawatte treten sie nun mit Kapuzenpullover und Sturmhaube auf. Und zur Verstärkung haben sie vielleicht eine “Oma gegen rechts” mit Trömmelchen dabei, damit auch alle Umstehenden gut unterrichtet sind, was jenen blüht, die verbotene Zeitungen lesen! “Demokratierettung” mit totalitären Methoden setzt sich in Deutschland täglich weiter durch – so lange, bis das Wort “demokratisch” noch so viel Gehalt hat wie einst in der “Deutschen Demokratischen Republik“. Sag mir wo du stehst – hoffentlich nicht vor dem falschen Zeitschriftenregal!

Oft wurde mir von linken Kritikern vorgeworfen, ich lebte zu sehr in der Welt der von mir geliebten Science-Fiction-Geschichten; aber gerade die Dystopien darunter scheinen vieles schon vorausgesehen zu haben, was sich heute in der Gesellschaft ereignet: Noch heute etwa scheiden sich die Geister über die verschiedenen Varianten des Films “Invasion der Körperfresser”. Am bekanntesten ist wohl die Verfilmung mit dem kürzlich verstorbenen Donald Sutherland von 1978. Für alle Nicht-Filmfreunde: Die Handlung dreht sich um eine Invasion aus dem All, bei der Menschen nach und nach im Schlaf durch Doppelgänger ersetzt werden, welche in großen Pflanzenschoten heranwachsen. Diese Doppelgänger verhalten sich seltsam kühl und gleichgeschaltet, weshalb die meisten Kritiker glauben, es handele sich bei der Geschichte um eine Warnung vor dem die Welt bedrohenden Kommunismus.

Demokratietest für das Individuum

Wenn ich den obigen Tweet von Katharina König-Preuss lese, weiß ich auch, warum: Denn die “Ausgetauschten” in der Verfilmung von 1978 sind stets auf der Jagd nach jenen, die sich der Umwandlung in ein konformistisches Wesen bislang noch entziehen konnten. Sobald sie einen solchen Rebellen entdecken, zeigen sie auf ihn und stoßen einen unmenschlichen Schrei aus. Anfänglich versuchten sie ihre Gegner noch zu überzeugen, dass ihre Welt eine bessere und friedlichere sei; sobald sie aber in der Mehrheit sind, herrscht purer Zwang. Vielleicht stellt Frau König-Preuss sich so etwas vor, wenn jemand im Zeitschriftenhandel noch ein angestaubtes Exemplar eines “Compact”-Heftes entdeckt? Eine Gruppe von tapferen Linken, die sich rund um ein Zeitschriftenregal aufbaut und kreischend mit dem Finger darauf deutet?

Zeiten bedrohter Meinungsfreiheit erweisen sich regelmäßig auch als “Demokratietest” für einen selbst, wenn man plötzlich etwas verteidigen muss, das so gar nicht auf der eigenen Linie liegt. Wir kennen alle den verschiedenen Persönlichkeiten zugeschriebenen Ausspruch “Ich mag verdammen, was Du sagst, aber ich werde mein Leben dafür einsetzen, dass Du es sagen darfst.” (hier in der Variante von Evelyn Beatrice Hall) – doch diese Einstellung gerät heute vollkommen in Vergessenheit. Die derzeitigen Sprach- und Schreibverbote schaden der Meinungsfreiheit nämlich weit über die reine Zensur hinaus; sie erreichen nur die Bildung von Lagern, die sich unerbittlich gegenüberstehen. Wer abwägt und differenziert, gerät schnell zwischen alle Fronten. Sich für die Meinungsfreiheit eines Menschen einzusetzen, über den man sich zugleich kritisch äußert, wird sowohl von dessen Anhängern als auch seinen Feinden mit Misstrauen und Beschimpfungen geahndet. Ist man vielleicht doch heimlich für ein Verbot und will der Gegenseite Argumente liefern? Oder stimmt man mit der Ablehnung eines Verbots um der Freiheit willen dem “Verfassungsfeind” eben doch heimlich zu? Auf beiden Seiten zieht ein Verbot das nächste nach sich. Die große Verliererin ist die offene Debatte, die unter die Räder beider Wagenburgen gerät.

Wenn sich Linke plötzlich um Antisemitismus sorgen

Als einen Verbotsgrund nannte Nancy Faeser etwa den durch “Compact” verbreiteten Antisemitismus – was bei einigen Lesern prompt den Verdacht auslöste “die Juden” steckten hinter der Zensuraktion. Nun verbreitete Jürgen Elsässer tatsächlich solche Theorien, vor allem orthodoxe Juden bezichtigte er immer wieder der Machtgier. Gleichzeitig macht es mich aber auch stets misstrauisch, wenn Linke sich plötzlich um jüdische Belange sorgen – denn allein die linke Migrationspolitik zeigt, wie wenig sie sich sonst um das Wohlergehen der jüdischen Bürger sorgen. Auch sind bislang weder die “Süddeutsche” noch die Tweets von Faesers Parteigenossin Sawsan Chebli verboten, welche mit Hilfe des Nachrichtendienstes unermüdlich die Propaganda der Hamas verbreitet. In diesem Fall muss ich dann für mich ebenfalls abwägen, was ich als schlimmer erachte: Elsässers wüste Theorien – oder Faesers Willkür und Heuchelei? Die Entscheidung fällt mir nicht schwer, denn ob ich mir Elsässers Schriften antun möchte, ist meine eigene Entscheidung; der Willkür Faesers jedoch ist jeder Bürger ausgeliefert. Die kann man nicht einfach im Regal stehen lassen.

Was Ideologen nicht sehen wollen, ist die Rutschbahn der Unfreiheit hinter Verboten und Zensur. Es erscheint zu leicht, das Unbequeme im Handstreich aus dem Weg zu räumen, obwohl es langfristig für die Allgemeinheit besser wäre, auch einmal die Faust in der Tasche zu ballen und auch Positionen auszuhalten, die einem aus dem ersten Reflex heraus unsäglich erscheinen. Es bleibt einem dann immerhin die Möglichkeit der Gegenrede. Revolutionen fressen aber bekanntlich ihre Kinder – nach den ersten Triumphen und erfolgter Machtübernahme fängt gewöhnlich das Hauen und Stechen in den eigenen Kreisen an. Wer angeblich nicht genug Einsatz für “das Gute” zeigt, findet sich im Handumdrehen auf einer schwarzen Liste wieder. Es bleibt abzuwarten, wie viel “Einsatz” die Bodentruppen der Antifa-Freundin König-Preuss zeigen werden – sind eigentlich schon Fangprämien für renitente Zeitschriftenhändler ausgelobt? Die Aktion ist jedenfalls gleichzeitig lächerlich und beängstigend – wie so vieles, was heute von Ideologen auf den Weg gebracht wird.