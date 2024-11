Wenn morgens um sechs der Staatsschutz klingelt: Es ist wieder soweit

Wenn die Ampel-Koalition auch zerbrochen ist, so setzen ihre rot-grünen Reste ihren totalitären Feldzug gegen das freie Wort doch gnadenlos fort, mit tatkräftiger Unterstützung von Polizei und Justizapparat: Um kurz nach sechs Uhr morgens wurde vorgestern der 64-jährige Stefan Niehoff aus Franken von der Kriminalpolizei aus dem Bett geklingelt, vor den Augen seiner vom Down-Syndrom betroffenen Tochter wie ein Schwerverbrecher verhört und sein Tablet beschlagnahmt. Niehoffs “Verbrechen“: Er hatte ein völlig harmloses, lustiges Meme im Netz geteilt, das an das bekannte Werbe-Sujet der Firma Schwarzkopf angelehnt ist und Wirtschaftsminister Robert Habeck als „Schwachkopf Professional“ bezeichnet. Nach Ansicht der Bamberger Staatsanwaltschaft handelt es sich dabei allen Ernstes um „Volksverhetzung“ – weshalb sie anordnete, dass sämtliche Räume, Nebenräume und Fahrzeuge nach Mobiltelefonen, internetfähigen Endgeräten und digitalen Speichermedien „ohne vorherige Anhörung“ durchsucht und Gefundenes beschlagnahmt werden soll. Zur weiteren Begründung hieß es, die satirische Darstellung diene dazu, „Robert Habeck generell zu diffamieren und ihm sein Wirken als Mitglied der Bundesregierung zu erschweren“.

Abgesehen davon, dass jedem das Bundesverdienstkreuz gebührt, dem es gelingt, Habecks „Wirken“ zu erschweren, sind die Vorwürfe natürlich völlig lächerlich. Die Aktion war Bestandteil der berüchtigten „Aktionstage gegen Internetkriminalität“, mit denen Innenministerin Faeser die Bürger planmäßig einschüchtert, um sie davon abzuhalten, ihre Meinung frei zu äußern. Die völlig willkürliche „Hass-und-Hetze“-Gesetzgebung und die faktische Neuauflage des Majestätsbeleidigungsparagraphen liefern die fadenscheinigen Vorwände dafür. Genau dafür ist dieser Fall ein Musterbeispiel, der in einer Reihe steht mit ähnlichen “Schauprozessen“ wie etwa gegen den Unternehmer vom Tegernsee, der auf seinem Privatgrundstück ein satirisches Anti-Grünen-Plakat mit völlig zulässigen, von der Kunst- und Meinungsfreiheit gedeckten Motiven aufgestellt hatte und ebenfalls mit einer Razzia des Staatsschutzes beglückt wurde. Am Ende wurde er zu einer Geldstrafe von 6.000 Euro verknackt.

“Kampf gegen Antisemitismus“ als Orwell’scher Vorwand

Gegenüber „Nius“ betonte Niehoff, er habe das Meme gar nicht selbst hochgeladen, sondern lediglich retweetet. „Nie hätte ich mir vorgestellt, dass es einmal so weit kommen würde. Das hat eindeutig DDR-Geschmack“, stellte er zutreffend fest. Denn genau wie in der DDR und anderen totalitären Regimen missbraucht der “Rechtsstaat” inzwischen ungeniert seine Machtmittel, um gegen die eigenen Bürger vorzugehen, die kriminalisiert werden, wenn sie die Regierung kritisieren – und dies in demselben Maße, wie er sich vor islamistischen Gefährdern, Clans und kriminellen Migrantenbanden feige zurückzieht. Innenministerin Faeser hingegen triumphiert über die bodenlose Willküraktion auf Twitter/X voller Genugtuung: „Wenn die Polizei vor der Tür steht, wird jedem Täter klar, dass Hasskriminalität Konsequenzen hat“. Man beachte: Für sie handelt es sich gleich um einen “Täter” (nicht einmal Tatverdächtigen).

Offizieller Vorwand für den “Aktionstag” war übrigens der “Kampf gegen Antisemitismus”; eine weitere Orwell’sche Inhalts- und Begriffsaushöhlung, denn dieselbe Regierung, die den tobenden Antisemitismus auf deutschen Straßen und in Universitäten gleichgültig gewähren lässt, nutzt ihn als Vorwand, um damit ein Aliud – den Kampf gegen “Staatsfeinde” und “Delegitimierer” – zu rechtfertigen. Denn was die Kritik an Habeck mit Antisemitismus zu tun hat, erläuterte Faeser nicht. Auch das ZDF betete wie immer brav die offiziellen Verlautbarungen nach, dass die Polizei bundesweit gegen “antisemitische Hasspostings” vorgegangen sei, ohne den Fall Niehoffs zu erwähnen und damit bei seinem Publikum auch nur einen Anflug von Irritation zu erzeugen, dass hier womöglich etwas ganz anderes betrieben wird als das, worum es vermeintlich geht. Auch diese Kriminalisierung und Umetikettierung von erlaubten, vom Grundgesetz sogar ausdrücklich gestatteten Handlungen markiert eine eindeutige Parallele zur DDR-Endphase, in der die Staatsmedien Übergriffe der Staatssicherheit gegen Demonstranten und Regimegegner als notwendig und entschlossene Abwehrmaßnahmen verkauften. Der Unterschied ist, dass zu diesem Zeitpunkt in der DDR schon niemand mehr den staatlichen Lügen glaubte – während der deutsche öffentlich-rechtliche aus unerfindlichen Gründen von zu vielen Deutschen als seriös und objektiv wahrgenommen wird.

Groteske Maßstäbe

Von irgendeinem staatlichen Durchgreifen gegen echten Antisemitismus war an diesem “Aktionstag” übrigens nichts zu hören und es ist in Deutschland auch weiterhin nicht zu erwarten, dass es zu Razzien im islamischen oder propalästinensischen Milieu kommt, aus dessen Mitte heraus Übergriffe gegen Juden hierzulande fast ausnahmslos stattfinden. Weil der Staat mit diesen militanten Gruppen schon lange nicht mehr fertig wird, arbeitet er sich eben an harmlosen biodeutschen Rentnern ab. Nach den grotesken Maßstäben, die von deutschen Staatsanwaltschaften inzwischen angelegt werden, müssten sämtliche Karikaturen von Politikern verboten werden. Polemische Regierungskritik, die noch vor wenigen Jahren gang und gäbe war, ohne dass jemand daran gedacht hätte, sie als gemeingefährliche Volksverhetzung einzustufen, setzt heute die Justizbehörden im ganzen Land in Gang. Während inzwischen kein Tag mehr ohne Messerangriffe, Massenvergewaltigungen und andere Gewaltexzesse von Migranten mehr vergeht, ohne dass dem endlich Einhalt geboten würde, müssen sich völlig unbescholtene Bürger, die von ihrem elementarsten Grundrecht Gebrauch machen, die Politiker zu kritisieren, die sie bezahlen, darauf einstellen, dass die Polizei in aller Frühe bei ihnen vor der Tür steht. Winston Churchill wird das bekannte Zitat zugeschrieben: „Wenn es morgens um sechs an meiner Tür läutet und ich sicher sein kann, dass es der Milchmann ist, dann weiß ich, dass ich in einer Demokratie lebe.“ In Deutschland sind wir wieder so weit, dass das nicht mehr gilt.

Man könnte meinen, das, was Niehoff hier passiert ist (und was letztlich jedem blühen kann, der nicht in feiger quietistischer Zurückhaltung verharrt), sei der abgründigen Phantasie eines Drehbuchautors für ein dystopischen Fernsehspiel entsprungen. Doch es ist die bittere Realität im Deutschland des Jahres 2024 und es muss einem eiskalt den Rücken herunterlaufen, welche Zustände in einem Land herrschen, in dem Rede- und Meinungsfreiheit von denen, die sie zu schützen hätten, mit Füßen getreten und das Recht inzwischen nach Manier totalitärer Regimes zynisch gebogen wird, um damit staatliche Übergriffe und Exzesse zu legitimieren. Das hier ist kein Scherz mehr; sie meinen es wirklich todernst. Und selbst wenn solche Manöver vor Gericht, im Laufe eines späteren Strafverfahrens, dann zumeist keinen Bestand haben und die Verfahren oftmals eingestellt werden (derzeit noch zumindest), was die Staatsanwaltschaften, die diese Inszenierungen auf politische Weisung oder in vorauseilendem Gehorsam abnicken, vermutlich sogar genau wissen, so erfüllen sie doch ihren Zweck: Kritische Bürger, Oppositionelle und Menschen sollen sich zweimal überlegen, ob sie noch gegen die Regierung den Mund aufmachen.

Linksfaschismus auf dem Vormarsch

All jene, die ihrer Unzufriedenheit Ausdruck verleihen, sollen eingeschüchtert und nach der Devise „bestrafe einen, erziehe tausend” zum Schweigen gebracht werden. Das Resultat ist bereits überall zu sehen: Menschen flüstern oder schauen ängstlich um sich, bevor sie irgendetwas Negatives über die Regierung sagen, oder flüchten sich in den unpolitischen Biedermeier einer Duldungsstarre gegenüber den noch so offensichtlichen Schweinereien einer durchgeknallten ideologischen Politik, selbst wenn sie von deren Auswirkungen inzwischen selbst massiv tangiert werden und ihnen das Wasser bis zum Hals steht. Habeck selbst macht gar keinen Hehl daraus, dass er das Internet und die sozialen Medien noch viel weiter “regulieren” will: Offen grundgesetzwidrige Grundrechtseinschränkungen wie etwa der “Digital Services Act” und die vom Staat an linksradikale, regierungsfinanzierte NGOs outgesourcte Netzzensur (“Trusted Flagger” et cetera) sind für ihn “erst der Anfang“.

Solange solche antifreiheitlichen und gemeingefährlichen Subjekte in Deutschland in politischen Ämtern sitzen und Schaden anrichten, wird sich nichts zum Besseren wenden; im Gegenteil. Der Linksfaschismus ist in Europa überall auf dem Vormarsch – und in Deutschland sogar in Extremform. So optimistisch die von Donald Trump angekündigten radikalen Gegenmaßnahmen gegen Zensurregiment und Meinungsterror auch stimmen mögen: Selbst wenn diese irgendwann in Europa wirken sollten, werden bis dahin die freie Rede und der öffentliche Diskurs irreparablen Schaden genommen haben.