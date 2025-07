Wenn Richter nicht mehr richten, sondern rotieren

Wie SPD und CDU das Verfassungsgericht zur Umverteilungsinstanz machen und Jens Spahn dafür gleich mit Strafrabatt bekommt, dann sind wir fraglos im besten Deutschland aller Zeiten. Manchmal beginnt der Weg in die Bananenrepublik nicht mit Putsch und Palastrevolte, sondern mit einem Abendessen zwischen Freunden, oder besser, Parteifreunden. Im Berliner Politbetrieb nennt man das dann „Kompromiss“, die Juristen sprechen später von „Vertrauensschutz“, und der Bürger, sofern er sich noch nicht ins sardische Exil abgesetzt hat, murmelt fassungslos: Das kann doch nicht euer Ernst sein! Aber es ist ihr Ernst. Leider.

Während Jens Spahn sich in der Maskenaffäre elegant hinter Aktenbergen verschanzt – flankiert von einem Sudhof-Bericht, der an Klarheit kaum zu überbieten ist –, sorgt die SPD nun dafür, dass kein Untersuchungsausschuss Licht in die Sache bringt. Keine peinlichen Fragen, keine weiteren Enthüllungen. Im Gegenzug muss die CDU eine Richterin für das Bundesverfassungsgericht abnicken, die sie vor wenigen Wochen noch kategorisch abgelehnt hatte. Eine Personalie, die linksideologischer kaum sein könnte – mit Herzblut für Quoten, Gendersprache und politisch „korrekte“ Urteilsfindung. Und alle so: “Rule of Law”.

Richtertauschbörse statt Richterwahl

Was hier passiert, ist kein normales Verfahren. Es ist ein Kuhhandel mit Stallgeruch. Die SPD opfert das parlamentarische Aufklärungsinteresse auf dem Altar der politischen Hygiene, die CDU bekommt dafür eine Richterin serviert, bei der man sich fragt, ob das Bundesverfassungsgericht jetzt eine Nebenstelle der Amadeu-Antonio-Stiftung wird. Und während sich die Bevölkerung fragt, warum sie sich überhaupt noch mit Grundgesetz und Gewaltenteilung beschäftigen soll, nickt Berlin im Gleichklang und reicht den Sekt weiter. Es ist eine Farce – mit tragischem Kern: Ein Bundesverfassungsgericht, das einst Bollwerk gegen staatliche Willkür war, wird zur juristischen Tupperparty von Exekutive, Legislative und ideologischer Agenda.

“Richterwahl”? Mehr so Richtertauschbörse. Spahn bleibt unbehelligt, obwohl Milliarden verbrannt wurden – nicht mit krimineller Energie vielleicht, aber mit einer bemerkenswerten Mischung aus Größenwahn, Selbstüberschätzung und Lobbyhörigkeit. Aber statt Aufklärung gibt’s jetzt Fachgespräche. Da kann sich der Rechtsstaat gleich selbst die Maske aufsetzen.

Dass es mittlerweile Petitionen mit Millionen Unterschriften gegen diese Richterwahl gibt – geschenkt. Die veröffentlichte Meinung weiß schon, was gut für uns ist! Und wer dagegen hält, hat ein „toxisches Demokratieverständnis“ oder – das neue Lieblingswort der Regierung – „Populismusprobleme“.

Parteienfilz und Ende der Gewaltenteilung

Der Rechtsstaat in Deutschland war einmal solide. Er war einst weitgehend das, was man in einer funktionierenden Republik erwarten darf: Unbestechlich, unabhängig, unangepasst.

Heute ist er vor allem eins: Übergriffig, orientierungslos und erstaunlich parteikonform. Vielleicht liegt es ja daran, dass Angela Merkel, unter der diese fatale Entwicklung ihren Lauf nahm, einst aus einem Land kam, in dem Urteile eher mit Parteilinie als mit Gesetzeslage zu tun hatten. Und vielleicht war es auch kein Zufall, dass in den letzten 16 (plus vier) Jahren nicht nur Ministerien, sondern auch Gerichtssäle langsam, aber sicher mit politisch “zuverlässigen” oder “tragbaren” Loyalisten durchwirkt wurden.

Und so stehen wir jetzt vor dem Schlusspunkt eines Prozesses, der schleichend begann und nun mit donnernder Selbstverständlichkeit endet. Am Freitag soll die neue Richterin gewählt werden. Eine Juristin die nicht einfach rot ist, sondern linksaktivistisch, fast schon Antifa-kompatibel. Danach wird alles Recht haben und bekommen, was vorher mit der richtigen Partei besprochen wurde. Willkommen im Club der Staaten, über die wir uns sonst so gern erheben!

Der Bürger müsste spätestens jetzt rot sehen; nicht nur ein bisschen, sondern knallrot. So rot, dass jede Ampel zur Vollbremsung zwingt und jede Alarmglocke klingelt. Denn wer dieser Richterwahl zustimmt, der bestätigt nicht nur Spahns Masken-Milliarden als Kavaliersdelikt, sondern auch den Übergang von der Gewaltenteilung zum System der Parteienverflechtung. Und spätestens dann muss der Rufe erschallen: Stopp! Zurücktreten! Gerichtsbarkeit sichern!

Sonst ist bald wirklich alles verhandelt. Nur nicht mehr vor Gericht.