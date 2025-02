Wenn Rinderwahn die Brandmauer beflügelt

Neues aus der Hauptstadt der Bewegung: Massendemonstrationen gegen den gesunden Menschenverstand und das eigene Volk. München ist das Mekka der Duttträger, der veganen Würstchen und Refugium queerer Einhörner aller Couleur, das Auge im Zentrum des woken Irrsinns, Mutterstadt der grünen Khmer. Und Hauptstadt Bayerns. Krasser könnte der Unterschied zwischen Stadt und Land kaum sein. Euch die Städte – uns das Land!

Ich weiß nicht… geht es nur mir so? Oder habt ihr auch das beklemmende Gefühl, Zeugen einer gigantischen Massenpsychose zu sein? Ich meine, all die bunten Brandmauerverteufler, Rassismusfetischisten und Diversitätsfanatiker – sie sind, warum auch immer, deckungsgleich mit den Apologeten der Corona-„Pandemie“, deckungsgleich mit den sektiererischen Impfgläubigen, und die allermeisten von denen – wenn man bunten Bildchen auf Facebook-Profilen trauen kann – würden lieber heute als morgen nach Moskau marschieren und Musk zum Mars schießen (Trump gleich hinterher).

Something in the water?

Sie haben eine extrem hohen Anteil an klimatisch bedingten hypochondrischen Veganern, leiden an Flugscham, Deutschlandscham und ganz allgemein an den Folgen des Postkolonialismus. Sie sind die, die Medien als „empörte User“ bezeichnen und sie waren – sofern sie alt genug sind, – schon damals die Treiber des Waldsterbens, des Atomtods und natürlich des Rinderwahnsinns.

Aber wie hängt das alles zusammen? Ich hatte schon das Trinkwasser im Verdacht, das aber wieder verworfen. Wir haben so Verstrahlte auch bei uns im Ort, aber wir selbst und die meisten hier sind zum Glück doch bei geistiger Gesundheit. Waren es dann vielleicht die Tütchen in der Jugend? Jedenfalls kenne ich ein paar, die ziemlich weich in der Birne geworden sind davon… Habt ihr Ideen, woran es liegen könnte?

Autor: Markus Kink