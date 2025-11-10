Wenn selbst die Luft nicht mehr frei ist

Schwarz auf weiß steht es im Bundestagsdokument 19/4522: Die Grünen wollten das Grundgesetz ändern, um künftig den „Verbrauch des Gemeinguts Luft“ besteuern zu können. Das war bereits vor sieben Jahren. Wörtlich heißt es im Gesetzentwurf zur „Stärkung des Klimaschutzes“ vom 25. September 2018: „Verbrauchssteuern sind alle Steuern, die am Verbrauch bestimmter Stoffe ansetzen, unabhängig davon, wer den Stoff verbraucht und ob der Stoff, der verbraucht wird, ein Gemeingut darstellt, das nicht gehandelt wird.“ Und in der Begründung, noch deutlicher: „Der Verbrauch insbesondere des Gemeinguts Luft kann besteuert werden.“ Man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen: Eine Partei, die einst mit dem Versprechen von Freiheit und Menschlichkeit angetreten war, wollte die Luft, die wir atmen, zu einer Einnahmequelle des Staates machen. Nein, nicht nur fossile Energieträger wie Diesel, Gas oder Kohle – sondern auch die Luft selbst.

Was 2018 als „juristische Definition“ verkauft wurde, war in Wahrheit ein Versuch, den staatlichen Zugriff auf die grundlegendste aller biologischen Funktionen und somit das wohl denkbar elementarste Lebensrecht auszuweiten: das Atmen. Das wäre der Einstieg in ein neues Denken gewesen – der Mensch als Emittent von Schadstoffen, der Bürger als Steuerquelle. Der Entwurf forderte außerdem, dass internationale Klimaverträge wie das Pariser Abkommen Verfassungsrang erhalten, also über deutsches Recht gestellt werden. Damit wäre jede Regierung gezwungen gewesen, internationale Klimaziele umzusetzen – unabhängig von Bundestag oder Bürgerwillen. Und auch der Atomausstieg sollte auf Verfassungsebene festgeschrieben werden. Ein Wiedereinstieg in sichere Kernkraft wäre dann für alle Zeiten ausgeschlossen gewesen.

Was aus dem Grünen-Testballon geworden ist

Der damaligen Grünen-Antrag forderten war kein Zufall oder Ausrutscher, sondern Ausdruck einer Ideologie, die lieber ganze Volkswirtschaften lahmlegt, als eigene Glaubenssätze zu hinterfragen. Dieser Gesetzentwurf ist nie Gesetz geworden – zum Glück; der Bundestag hat ihn 2018 abgelehnt.

Keine der vorgesehenen Änderungen steht heute im Grundgesetz; weder der „Luftverbrauch“ noch das Atomkraftverbot. Allerdings ist, als Folge des finanzpolitischen “Putschs” der Union zur Schuldenbremse nach der letzten Bundestagswahl, in Artikel 143h sehr wohl indirekt das Ziel einer “Klimaneutralität bis zum Jahr 2045” ausdrücklich genannt – und zwar als zulässiger Grund für Kreditermächtigungen. Ansonsten lautet Artikel 20a bis heute schlicht: „Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere…“ Von Paris, CO2-Quoten oder internationalen Verpflichtungen steht dort nichts.

Die Grünen sind damals gescheitert – aber die Idee, die Atemluft und Emissionen zu besteuern, hat überlebt. 2021 erklärte das Bundesverfassungsgericht (1 BvR 2656/18 u. a.) das Pariser Klimaziel zum Maßstab deutscher Politik. Die Richter meinten, Artikel 20a müsse so ausgelegt werden, dass die Regierung verpflichtet sei, „künftige Generationen vor Klimafolgen zu schützen“ – und zwar nach internationalen Maßstäben. So kam durch die Rechtsprechung doch noch zur Geltung, was der Bundestag 2018 abgelehnt hatte: Klimapolitik über Freiheit, internationale Vorgaben über nationales Recht. Heute erleben wir das Ergebnis: CO2-Preis, Heizungszwang, Verbrennerverbot – all das ist die praktische Umsetzung dessen, was einst im Grundgesetz stehen sollte. Nur ohne öffentliche Debatte, ohne Verfassungsänderung, ohne Zustimmung der Bürger.

Jetzt auch noch das Wasser

Was mit dem natürlichen Allgemeingut Luft begann, setzt sich beim Wasser fort. Immer mehr Bundesländer führen Wasserentnahmegebühren ein oder erhöhen sie – oftmals mit dem Hinweis auf Klimaschutz oder Trockenheit. Die EU plant mit ihrem „Blue Deal“, Wasser künftig als „strategische Ressource“ zu behandeln – mit Bepreisung, Mengenvorgaben und unter staatlicher Kontrolle. Was so freundlich klingt, bedeutet in der Praxis, dass Zugang, Preis und Nutzung von Wasser politisch bestimmt werden sollen. Es ist derselbe grüne Ungeist wie 2018: Der Staat beansprucht die Elemente als Werkzeuge seiner Politik: Luft, Wasser, Energie – alles soll lenkbar, kontrollierbar, “bepreisbar” sein. Das hat mit Umweltschutz nichts mehr zu tun.

Es ist der ultimative staatliche Übergriff: Der stille Übergang vom Schutz zum Zugriff, von der Verantwortung zur Verfügung – und vom vom Bürger zum Bittsteller. Und hier liegt der eigentliche Kern des Problems. Es gibt eine feine, aber entscheidende Trennlinie: Der Moment nämlich, in dem staatliche Schutzverantwortung in willkürlichen Verfügungsanspruch umschlägt.

Wenn Luft, Wasser, Energie, Nahrung oder Mobilität nicht mehr als selbstverständlich und unverfügbar gelten, sondern als vom Staat zugeteilte Ressourcen, dann verändert sich das Menschenbild, auf dem unsere Ordnung ruht, ganz grundlegend. Das Grundgesetz sieht den Menschen als Träger von Rechten, nicht als Empfänger staatlicher Gnade – doch indem der Zugang zu lebensnotwendigen Gütern vom richtigen Verhalten, von CO2-Kontingenten, “Sozialpunkten” oder digitaler Überwachung abhängt, wird aus dem selbstbestimmten Bürger ein verwalteter Mensch. Das ist keine Übertreibung. Diese Logik steckt schon heute in vielen Debatten: „Wer sich klimafreundlich verhält, bekommt Vorteile; wer nicht, zahlt.“ Das ist kein Recht mehr – das ist moralischer Kredit. Und wir wissen aus der Geschichte, dass solche Systeme nie mit Zwang beginnen, sondern mit Verordnungen, Datenbanken, Gebühren und Preisen – und immer mit dem Versprechen, es diene dem höheren Guten. Viele spüren, dass genau hier rote Linie verläuft zwischen einem Staat, der schützt – und einem Staat, der verteilt. Zwischen Verantwortung und Verfügung. Zwischen Würde und Konditionierung.

Fakten ja – aber bitte nicht ohne Kontext!

Ja, der Grünen-Gesetzentwurf wurde abgelehnt. Ja, niemand wollte eine „Atemsteuer“ im wörtlichen Sinn. Und ja, das Bundesverfassungsgericht hat das Pariser Abkommen nicht in Verfassungsrang erhoben. Aber wer sich damit beruhigt und damit nur zufrieden gibt, hat nicht erkannt, worum es hier wirklich geht. Denn der damalige Entwurf wollte das Grundgesetz so ändern, dass internationale Klimaverträge Verfassungsrang bekommen, dass Kernenergie dauerhaft verboten wird und der Verbrauch der Luft steuerlich erfasst werden kann. Das alles waren keine technischen Vorschläge, sondern Ausdruck einer politischen Philosophie: Dass der Staat Anspruch auf das habe, was uns allen gehört. Luft, Wasser, Energie – die Grundlagen des Lebens selbst. Das ist totalitär.

Faktenchecker prüfen Paragraphen; ich hingegen prüfe, welche Geisteshaltung in Paragraphen steckt – und was sie mit der Würde des Menschen machen. Denn da, wo der Staat beginnt, das Atmen, Trinken oder Heizen als Gnadenakt zu behandeln, endet das, was unsere Freiheit ausmacht. Und diese Geisteshaltung ist nicht verschwunden; im Gegenteil. 2018 wollten die Grünen die Luft besteuern, und 2025 reden EU und Bundesregierung darüber, nach CO2 nun auch das Wasser zu “bepreisen”. Was als „Schutz der Lebensgrundlagen“ begann, ist längst zu einer Belastung des Lebens selbst geworden. Wer wirklich für Freiheit eintritt, steht für das Gegenteil: Für echten Umweltschutz statt ideologischem Klimastaat; für Eigentum, Freiheit und Eigenverantwortung. Und für ein Menschenbild, das nicht verhandelbar ist. Luft und Wasser gehören niemandem – und allen! Sie sind Lebensgrundlage – und keine Verfügungsmasse für Wohltaten des Staates im Austausch für erwünschtes Wohlverhalten der Bürger.