Wenn sich die Nationalmannschaft nicht mehr wie die eigene anfühlt

Neun schwarze Spieler in der deutschen Startelf. Zwei weiße. Und am Ende eine 0:1-Niederlage gegen Griechenland: Vielleicht wäre die anschließende Diskussion nicht ganz so ausgeartet, wenn Deutschland den vermeintlichen Fußballzwerg aus dem Stadion geschossen hätte; wenn dort also, überspitzt gesagt, neun kleine Pelés gestanden und die Griechen schwindelig gespielt hätten. Aber das war so nicht. Ganz im Gegenteil.

Deutschland verlor in Augsburg 0:1. Dimitris Kourbelis erzielte in der 74. Minute das einzige Tor. In der deutschen Startelf standen Alexander Nübel, Yann Aurel Bisseck, Jonathan Tah, Joshua Kimmich, Felix Nmecha, Kevin Schade, Josha Vagnoman, Bambasé Conté, Nathaniel Brown, Karim Adeyemi und Younes Ebnoutalib. Und schon sind wir mitten in einer Diskussion, bei der in Deutschland zuverlässig die Sicherungen durchbrennen.

Auf der einen Seite stehen diejenigen, die bereits die Frage, warum sich manche Fans mit einer solchen Nationalmannschaft schwer oder überhaupt nicht identifizieren können, unter Rassismusverdacht stellen. Auf der anderen Seite gibt es Leute, die am liebsten keinen einzigen schwarzen Spieler im deutschen Trikot sehen würden. Ich halte beides für falsch. Selbstverständlich kann ein schwarzer Deutscher genauso deutsch sein wie ein weißer. Erst recht, wenn er, so wie die meisten schwarzen Nationalspieler, eine deutsche Mutter hat und in Deutschland geboren wurde. Und wer Deutscher ist, darf Deutschland vertreten. Punkt. Doch damit ist die Debatte noch lange nicht beendet.

Eine Nationalmannschaft ist kein Verein

Eine Nationalmannschaft ist etwas anderes als Real Madrid, Manchester City oder Bayern München. Von einem internationalen Spitzenverein erwartet niemand, dass seine Spieler die Bevölkerung seiner Heimatstadt repräsentieren. Ich bin als Hamburger Ende der 70er Jahre mit dem Hamburger Sport-Verein fußballerisch sozialisiert worden. Und während in der Meisterelf von 1960 noch zehn gebürtige Hamburger spielten, war es 1979 kein einziger mehr. Doch bei einer Nationalmannschaft steckt die Nation bereits im Namen. Und Nation bedeutet für viele Menschen mehr als einen Eintrag im Pass. Sie verbinden damit Sprache, Kultur, Erinnerungen, Kindheit, Heimat und – ja – auch das Gefühl, die eigenen Leute auf dem Platz zu sehen. Das mag man für altmodisch halten. Aber dieses Gefühl existiert.

Stellen wir uns einen Zuschauer vor, der am Sonntagabend mit Bier und Chips auf dem Sofa sitzt. Der will zwei Stunden Fußball gucken. Abschalten. Er will gerade nicht über Migration, Integration, Parallelgesellschaften, Kriminalität, das „Stadtbild“ oder irgendeine andere politische Debatte nachdenken. Und dann sieht er eine deutsche Nationalmannschaft, die völlig anders aussieht als die Mannschaft seiner Kindheit. Natürlich ist die gedankliche Verbindung zur Migration von 2015 sachlich schief. Unsere schwarzen Spieler sind weder für Angela Merkel verantwortlich noch für 2015, für illegale Einwanderung, für Parallelgesellschaften oder für eine Migrationspolitik, die etwa 80 Prozent der Menschen in Deutschland ablehnen. Und dennoch kann diese Assoziation im Kopf eines Zuschauers entstehen. Das ist den Spielern gegenüber nicht fair, schon klar, aber ein Gefühl verschwindet nicht, nur weil es unfair ist. Man kann versuchen, einem Menschen zu erklären, dass manche Dinge nichts miteinander zu tun haben. Man kann ihm widersprechen. Man kann ihn im besten Fall zum Nachdenken bringen. Was man aber nicht kann: ihm vorschreiben, was er beim Anblick einer Mannschaft empfinden soll. Und deshalb sollten wir endlich zwischen zwei Dingen unterscheiden: Ein Gefühl der Fremdheit zu empfinden oder auszusprechen ist etwas anderes, als einem anderen Deutschen aufgrund seiner Hautfarbe das Deutschsein abzusprechen. Diese Grenze ist für mich entscheidend.

Ja, mir wäre es lieber, es wäre alles noch so wie früher!

Und jetzt wird’s persönlich. Ich bin Jahrgang 1969. Die Nationalmannschaft meiner Kindheit und Jugend sah ein bisschen anders aus. Zwar gab es auch damals ein paar schwarze deutsche Fußballer. Erwin Kostedde beispielsweise, Sohn eines schwarzen amerikanischen GIs, war 1974 der erste schwarze Spieler der Nationalmannschaft. Aber solche Spieler waren die Ausnahme. Und ganz ehrlich: Mir wäre es lieber, es wäre heute noch so. Mir wäre eine Nationalmannschaft lieber, die ich bereits an ihrem Erscheinungsbild als deutsche Mannschaft erkenne – so, wie man bei vielen Nationalmannschaften anderer Teile der Welt ebenfalls auf den ersten Blick eine gewisse regionale oder nationale Vertrautheit empfindet. Nicht, weil ich einem schwarzen Deutschen sein Deutschsein absprechen möchte. Nicht, weil ich eine Hautfarbenquote fordere. Sondern weil das Deutschland meiner Kindheit mein Bild davon geprägt hat, was sich für mich vertraut und heimisch anfühlt.

So empfinde ich es. Und gleichzeitig weiß ich: Es ist nun einmal, wie es ist. Deutschland hat sich verändert. Die Nationalmannschaft hat sich verändert. Und wenn ein schwarzer Deutscher auf seiner Position der beste Spieler ist, dann gehört er in diese Mannschaft.

Amerika widerlegt die einfache Erzählung

Oft bekommt man in dieser Diskussion zu hören: Deutschland sei eben inzwischen auch ein Einwanderungsland. Man müsse sich nur daran gewöhnen. Irgendwann spiele ethnische Herkunft ohnehin keine Rolle mehr. Da lohnt ausgerechnet der Blick in die Vereinigten Staaten – jenes klassische Einwanderungsland, das bei solchen Diskussionen gerne als Vorbild genannt wird. Auch dort hat jahrhundertelanges Zusammenleben ethnische Unterschiede im gesellschaftlichen Leben keineswegs vollständig bedeutungslos gemacht. 2023 sagten 63 Prozent der erwachsenen Amerikaner in einer Pew-Erhebung, alle oder die meisten ihrer engen Freunde hätten dieselbe ethnische Zugehörigkeit wie sie selbst. Unter weißen Amerikanern waren es 70 Prozent, unter schwarzen Amerikanern 62 Prozent. Ähnliches zeigt sich bei der Partnerwahl. Unter schwarzen Amerikanern, die 2015 frisch geheiratet hatten, hatten 18 Prozent einen Partner einer anderen ethnischen Gruppe. Bei weißen frisch Verheirateten waren es elf Prozent.

Gleichzeitig ist wichtig: Diese Anteile sind über die Jahrzehnte erheblich gestiegen. Das beweist weder, dass Menschen verschiedener Herkunft nicht zusammenpassen, noch sagt es irgendetwas über einen konkreten Menschen aus. Es zeigt lediglich: Die Vorstellung, ethnische Identität löse sich in einem Einwanderungsland irgendwann einfach in Luft auf, ist zu simpel. Menschen überschreiten solche Grenzen jeden Tag. Sie schließen Freundschaften, verlieben sich und gründen Familien. Dennoch kann Herkunft für Identifikation eine Rolle spielen. Warum sollte ausgerechnet der Fußball davon vollkommen unberührt sein?

Wer Integration fordert, muss sie auch anerkennen!

Wechseln wir die Perspektive. Und hier müssen gerade Leute wie ich konsequent sein. Wir verlangen Integration. Wir kritisieren Parallelgesellschaften. Wir kritisieren Menschen, die jahrzehntelang in Deutschland leben, aber kaum Deutsch sprechen, sich diesem Land nicht verbunden fühlen oder seine gesellschaftlichen Regeln ablehnen. Wir fordern Eigenverantwortung, Disziplin, Leistungsbereitschaft und Anpassungswillen. Richtig? Okay. Tja, dann sollten wir aber auch anerkennen, wenn Menschen genau das leben.

Während andere Jugendliche am Freitagabend feiern gehen, steht am Samstag ein Spiel an. Während Freunde ausschlafen, geht es zum Training. Jahrelang bestimmen Konkurrenz, Disziplin und Verzicht den Alltag. Wer sich aus Tausenden Talenten bis in eine deutsche Nationalmannschaft durchsetzt, hat eine herausragende Leistung gebracht. Sicher, ein Profivertrag ist kein Integrationszertifikat. (Und es gibt selbstverständlich auch Negativbeispiele, ich erinnere nur an Mesut Özil und Antonio Rüdiger.) Aber kaum jemand kann ernsthaft behaupten, diese Jungs hätten sich in einer Parallelwelt eingerichtet und nichts aus ihren Möglichkeiten gemacht. Im Gegenteil. Sie sprechen unsere Sprache. Akzentfrei. Sie sind in unserem Fußballsystem groß geworden. Sie spielen in unseren Vereinen. Viele sind hier geboren und haben ihr gesamtes Leben hier verbracht. Deshalb steckt in dieser Debatte ein Widerspruch, den auch meine eigene politische Seite aushalten muss: Wir können nicht jahrelang Integration und Leistungsbereitschaft fordern und anschließend bei Menschen, die beides in außergewöhnlichem Maße zeigen, so tun, als zähle am Ende doch nur ihre Hautfarbe. Wer Integration fordert, muss Integration auch anerkennen, wenn sie vor ihm steht.

Warum war Deutschland eigentlich so erfolgreich?

Damit kommen wir für mich zum sportlich viel interessanteren Teil. Deutschland gehört zu den erfolgreichsten Fußballnationen der Geschichte. Aber waren wir bei all unseren Erfolgen immer die technisch beste Mannschaft der Welt? Nö. 1954 galten die Ungarn als überragende Mannschaft. 1974 begeisterten die Niederländer mit ihrem „Total Football“. Auch bei anderen Turnieren gab es Mannschaften, die schöner oder technisch spektakulärer spielten. Deutschland war bis 2014 fast immer ganz vorn mit dabei. Warum? Darauf gibt es sicherlich viele Antworten. Aber für mich gehört eine ganz entscheidend dazu: die berühmten deutschen Tugenden. Disziplin. Kampf. Verbissenheit. Organisation. Niemals aufgeben. Einen Rückstand nicht akzeptieren. Und dieser beinahe wahnsinnige Wille, ein Spiel noch zu gewinnen, das eigentlich schon verloren scheint. Der Gegner konnte besser Fußball spielen. Aber Deutschland war erst geschlagen, wenn der Schiedsrichter abgepfiffen hatte. Das war über Jahrzehnte Teil der deutschen Fußballidentität. Und ich glaube – ausdrücklich: ich glaube, ich kann es nicht wissenschaftlich beweisen –, dass Deutschland einen beträchtlichen Teil seiner historischen Erfolge genau dieser Mentalität verdankt.

Und damit komme ich zu einer Beobachtung, bei der ich ganz bewusst dazuschreibe: Das ist meine subjektive Beobachtung. Keine Statistik. Keine Studie. Mir fällt bei schwarzen Spielern seit Jahren etwas auf. Wenn eine hundertprozentige Torchance vergeben wird, sehe ich erstaunlich häufig anschließend ein Lächeln oder Grinsen.

Mittlerweile achte ich sogar darauf. Ein schwarzer Spieler läuft allein auf den Torwart zu, schießt vorbei – und ich ertappe mich bei dem Gedanken: Lächelt er jetzt? Nach meiner Wahrnehmung passiert es sehr häufig. Karim Adeyemi ist für mich ein Beispiel dafür. Aber keineswegs das einzige.

Wut auf sich selbst

Vielleicht gehen manche Spieler schlicht lockerer damit um. Vielleicht ist es Verlegenheit. Vielleicht Scham. Vielleicht Anspannung. Vielleicht ist das Lächeln eine vollkommen unbewusste Reaktion auf Stress. Ich weiß es nicht. Und deshalb wäre es unseriös zu behaupten, daraus ließe sich ablesen, einem Spieler sei die vergebene Chance egal. Das behaupte ich ausdrücklich nicht. Aber ich kann beschreiben, was ich als Fußballfan sehen möchte. Seeler, Beckenbauer, Matthäus – Wut!

Wenn ich an Uwe Seeler denke, an Franz Beckenbauer oder Lothar Matthäus, dann kann ich mir schwer vorstellen, dass einer von ihnen nach einer vergebenen Hundertprozentigen lächelnd abgedreht wäre. Was ich mit diesen Spielern verbinde, ist etwas anderes: Wut. Wut auf sich selbst. Scheiße! Den hätte ich machen müssen. Vielleicht ein Fluch. Vielleicht ein Schlag auf den Rasen. Und anschließend: Jetzt erst recht. Genau das sind für mich deutsche Fußballtugenden. Nicht irgendeine Hautfarbe. Sondern diese Verbissenheit. Eine vergebene Großchance muss wehtun. Und als Zuschauer möchte ich sehen, dass sie wehtut. Natürlich kann ein schwarzer Spieler genauso verbissen sein. Natürlich kann ein weißer Spieler vollkommen lethargisch auftreten. Fußballmentalität liegt nicht in der Hautfarbe. Aber Kultur und Tradition werden weitergegeben. Und deshalb interessiert mich die Frage, ob eine Mannschaft jene Mentalität noch weiterträgt, die dieses Land über Jahrzehnte sportlich ausgezeichnet hat. Denn vielleicht liegt genau hier ein Teil des Problems.

Können deutsche Tugenden verschwinden?

Traditionen werden nicht genetisch vererbt. Sie werden vorgelebt. Eine Generation zeigt der nächsten, was von ihr erwartet wird. Trainer vermitteln es Spielern. Ältere Profis vermitteln es jüngeren. So entsteht eine Fußballkultur. Und eine Fußballkultur kann deshalb auch verschwinden. Wenn irgendwann niemand mehr vermittelt, dass eine Niederlage wehtun muss, dass Leistung etwas Positives ist und dass Gewinnen verdammt noch mal besser ist als Verlieren, dann hilft uns auch die glorreichste Fußballgeschichte nichts. Und genau an diesem Punkt geht die Diskussion für mich weit über Migration hinaus. Denn vielleicht hat Deutschland noch ein ganz anderes Problem.

Haben wir Angst vor Wettbewerb bekommen? Schauen wir in den Kinderfußball. Der DFB hat seine Spielformen im Nachwuchs grundlegend verändert. In der G- und F-Jugend werden keine Meisterschaftsrunden mehr ausgetragen. Stattdessen gibt es unter anderem Spielfeste und Festivals. Der DFB begründet das ausdrücklich damit, den Ergebnis- beziehungsweise Leistungsdruck im Kindesalter zu reduzieren und die individuelle Entwicklung sowie den Spaß stärker in den Vordergrund zu stellen. Gewonnen und verloren wird bei den einzelnen Spielen allerdings weiterhin.

Man kann das pädagogisch wunderbar begründen. Ich sehe es trotzdem kritisch. Denn wann soll ein Kind lernen, mit Niederlagen umzugehen, wenn nicht als Kind? Wann lernt es, dass jemand anderes besser sein kann? Wann lernt es, nach einer Niederlage nach Hause zu gehen, sich zu ärgern, am Dienstag härter zu trainieren und am nächsten Wochenende wiederzukommen? Sport ist Wettbewerb. Es gibt Sieger und Verlierer. Und daran ist nichts Unmenschliches. Im Gegenteil: Vielleicht gehört gerade die Erfahrung, zu verlieren und trotzdem weiterzumachen, zu den wertvollsten Lektionen, die Sport einem jungen Menschen geben kann. Der DFB sagt ausdrücklich, dass auch in den neuen Spielformen weiterhin gewonnen und verloren wird. Das sollte man der Fairness halber erwähnen. Aber ebenso ausdrücklich soll der Meisterschafts- und Ergebnisdruck bei den Jüngsten reduziert werden. Und genau darüber darf man streiten. Muss man sogar. Ich wünsche mir wieder mehr Leistungsgedanken. Mehr Wettbewerb. Mehr Ehrgeiz. Irgendein US-Trainer, ich glaube, aus dem Basketball, vielleicht war’s aber auch Gene Hackman in dem großartigen Sportlerdrama “Freiwurf”, sagte mal: „Gewinnen ist nicht alles – es ist das Einzige!“

Vielleicht beginnt das Problem viel früher

Deshalb wäre es mir zu einfach, Deutschlands sportliche Probleme seit dem WM-Titel 2014 nur auf einzelne Spieler oder deren Herkunft zu schieben. Vielleicht beginnt der Verlust jener alten deutschen Fußballmentalität viel früher. In einer Gesellschaft, die sich zunehmend schwertut mit Konkurrenz. In einem Nachwuchssystem, das Kinder vor zu viel Ergebnisdruck schützen möchte. In einer Kultur, in der Gewinnenwollen manchmal verdächtig wirkt und jeder vor allem ein gutes Gefühl haben soll. Ich weiß nicht, ob das der Grund für Deutschlands sportliche Probleme ist. Doch eines ist offensichtlich: Eine Nationalmannschaft wird nicht wieder Weltklasse, indem man ihre Spieler nach Abstammung sortiert. Sie wird Weltklasse, wenn die besten verfügbaren Spieler eine Mentalität entwickeln, die sie im entscheidenden Moment über sich hinauswachsen lässt.

Und was bedeutet das nun für neun schwarze Spieler? Damit sind wir wieder bei diesem bemerkenswerten Bild aus Augsburg. Neun schwarze Spieler in einer deutschen Startelf. Mir wäre, das habe ich offen gesagt, eine Nationalmannschaft optisch lieber, die stärker jener meiner Kindheit und Jugend ähnelt. Diesen Satz nehme ich nicht zurück. Aber nun, um mal Angela Merkel zu zitieren, sind sie nun mal da. Und deshalb interessiert mich am Ende etwas anderes viel mehr als ihre Hautfarbe: Was machen sie aus unserem Trikot? Wenn ein schwarzer deutscher Nationalspieler in der 93. Minute einem verlorenen Ball hinterherjagt, als hinge sein Leben davon ab; wenn er sich für seinen Nebenmann in einen Zweikampf wirft; wenn eine Niederlage ihn sichtbar ankotzt; wenn er nach einer vergebenen Großchance nicht aufgibt, sondern beim nächsten Angriff wieder da ist – dann verkörpert er jene alten deutschen Fußballtugenden genauso wie einst irgendein weißer Nationalspieler. Dann ist er einer von unseren Jungs. Nicht weil ich plötzlich vergessen hätte, dass er anders aussieht als Uwe Seeler. Sondern weil eine nationale Identität eben nicht ausschließlich daraus besteht, wie jemand aussieht. Sie besteht auch daraus, was jemand verkörpert.

Beide Seiten müssen etwas aushalten

Vielleicht ist das der Punkt, an dem diese völlig vergiftete Diskussion endlich interessant werden könnte. Die eine Seite muss aushalten, dass Menschen nicht sämtliche Prägungen ihrer Kindheit auf Knopfdruck ablegen. Dass Identität auch mit Vertrautheit zu tun hat. Dass jemand sagen darf: Mir wäre das Erscheinungsbild der Mannschaft meiner Jugend lieber. Das allein macht noch niemanden zu einem Menschen, der schwarzen Deutschen ihre Staatsangehörigkeit oder ihre Rechte absprechen möchte. Die andere Seite muss allerdings ebenfalls etwas aushalten. Nämlich die Tatsache, dass Deutschland sich verändert hat. Dass schwarze Deutsche Deutsche sind. Zumindest die, die Deutsche sein wollen.

Und dass jemand, der jahrelang Integration fordert, nicht anschließend diejenigen zurückweisen kann, die integriert sind, Leistung bringen und dieses Land vertreten wollen – nur weil ihm ihre Hautfarbe nicht gefällt. Man kann ein Gefühl haben und gleichzeitig wissen, dass daraus kein Anspruch gegenüber anderen entsteht. Das ist kein Widerspruch. Das ist Erwachsensein.

Es ist, wie es ist

Das Deutschland meiner Kindheit kommt nicht zurück. Die Nationalmannschaft meiner Kindheit ebenfalls nicht. Ich kann darüber traurig sein. Ich kann bestimmte Veränderungen bedauern. Ich kann sagen, was mir persönlich lieber wäre. Aber es ist nun einmal, wie es ist. Und deshalb lautet die entscheidende Frage für mich nicht: Wie bekommen wir wieder eine Nationalmannschaft, die genauso aussieht wie 1974?

Sondern: Wie bekommen wir wieder eine deutsche Nationalmannschaft, die spielt wie eine deutsche Nationalmannschaft?

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Eine Mannschaft, die kämpfen kann. Die es hasst zu verlieren. Die nach einer vergebenen Hundertprozentigen wütend wird. Die noch in der 90. Minute an einen Sieg glaubt. Die nicht aufgibt. Die unbedingt gewinnen will. Und bei der irgendwann nicht mehr zuerst darüber gesprochen wird, ob neun Spieler schwarz sind. Sondern darüber, dass elf Spieler auf dem Platz stehen, bei denen die Menschen vor dem Fernseher wieder dieses alte Gefühl bekommen: Das sind unsere Jungs.