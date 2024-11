Wenn Wahlen am Papiermangel scheitern, dann bist du im besten Deutschland aller Zeiten…

Im besten Deutschland, das wir jemals hatten, drohen zügige Neuwahlen – die dringend geboten sind – allen Ernstes an fehlendem Druckerpapier zu scheitern. Das sagt die Bundeswahlleiterin in die Kameras – ohne mit der Wimper zu zucken: „Und insbesondere ist eine große Herausforderung in der heutigen Zeit, wirklich das Papier zu beschaffen und die Druckaufträge durchzuführen”, so Ruth Brand wörtlich.

Ich habe gerade mal in mein eigenes Vorratslager für Büromaterial geschaut (als Schwabe sorgt man ja vor) und gecheckt, wieviel Papier noch da ist. Also ich würde jedenfalls meinen gesamten Bestand spenden, wenn es dabei hilft, dass dieses Elend ein schnelles Ende findet. Auf, Ihr Unternehmer da draußen… macht mal Eure Bestände locker! Unser Staat braucht Papier, damit wir wählen können! Was tut man nicht alles fürs Vaterland!

…und ein SPD-Abgeordneter macht sich dummdreist über die Bürger lustig

Aber ganz im Ernst: Sie nehmen uns schlichtweg nicht für voll. Im Gegenteil, sie halten uns offensichtlich für so blöde, dass wir auch den größten Schwachsinn stillschweigend abnicken werden. Wie weit sind wir in dieser Bundesrepublik gekommen!?

Und dann gibt es da einen gewissen Metin Hakverdi. Der sitzt für die SPD im Bundestag und feixt gestern auf Twitter/X: “Hätte ich nie gedacht, nach einem Volk von 84 Millionen Bundestrainern, dann 84 Millionen Pandemieexperten, anschließen 84 Millionen Diplomatiegenies, kommen jetzt die 84 Millionen Profi-Bundeswahlleiter. Wahnsinn.” Ein Abgeordneter der Noch-Kanzler-Partei hat also nichts Besseres zu tun, als sich über die Bürger des Landes mit einer der höchsten Steuer- und Abgabelast der Welt lustig zu machen – die sich darüber beschweren, dass der Staat selbst seine grundlegendsten Aufgaben nicht mehr gebacken bekommt. Was für eine Arroganz.