Wenn Wahlen etwas ändern, werden sie verboten

Der Konjunktiv, der wunderbare Konjunktiv! Jahrzehntelang hat er der Mafia, die sich unseres Landes bemächtigt hat, den Allerwertesten gerettet; denn ein im Konjunktiv gehaltener Merksatz lautete, für beinahe hundert Jahre: “Wenn Wahlen etwas ändern würden, dann wären sie verboten.” Würden, wären. Ob nun Tucholsky, Lenin oder Stalin der Vater dieses Satzes war, ist unerheblich. Er hatte für viele Jahrzehnte und für einige politische System auf deutschem Boden Gültigkeit. Jetzt scheint sich etwas zu ändern: Aus dem Konjunktiv droht ein Indikativ zu werden, siehe Überschrift. Der Grund: Die mafia- respektive geheimdiensteigenen Systemparteien verlieren in der Gunst der noch denkfähigen Wähler erheblich. So zeichnet sich nun auch in Deutschland ein durchaus unerwünschtes Ergebnis für die Camorra, den Herrn Pfarrer und die Minister, die eigentlich allesamt Geschwister sind, ab.

Die Thüringer – noch zu Herrschaftszeiten des watschelnden Hosenanzugs, der auch noch sprechen konnte – machten den Anfang: Ihr Landtag wählte vor knapp fünf Jahres das Undenkbare – ein FDP-Ministerpräsident mit Segen der AfD – und logischerweise wurde dieser Ungehorsam mit der Annullierung der Wahl geahndet. Dann ging es jedoch Schlag auf Schlag: Rechte Parteien begannen an Einfluss zu gewinnen. Patriotische Bürger und hinter ihnen versammelte Kräfte wollten sich nicht mehr damit abfinden, in schöner Regelmäßigkeit von den Eliten, die den Vorsitz im Verein namens EU innehaben, und von deren machetenschwingenden levantinischen Handlangern auf den Straßen und an Bahnhöfen rasiert zu werden.

Saurons allsehendes Auge wacht

Die einen besorgten die Rasur im finanziellem Sinne, die andern mit scharfer Klinge im realen Leben. Die erwartbare Folge: Die schurunwilligen Schafe wählten in immer größerer Zahl vaterlandsliebende politische Kräfte. Selbst der Umstand, dass das Wort “Vaterland” gendertechnisch ein Unding ist und zudem so richtig nazi ist, konnte sie dabei nicht abschrecken. So kam es, wie es kommen musste: Ungarn, Georgien, Rumänien, Holland, Österreich, Slowakei und andere vom woken Pfad abgekommene Länder entstiegen dem politisch korrekten, gendersensiblen Migrations-Güllefass, und wollten endlich wieder so leben dürfen wie eh und je, wie ihre Väter und Mütter, Großväter und Großmütter und die Altvorderen gelebt haben: Mit eigener Sprache, eigener Kultur, und eigenen Traditionen. Als Volk von Männern mit Pillermann und Frauen mit Mumu.

Doch der Mafiadachverband mit Sitz in Brüssel, dessen Aufgabe es ist, “unsere Demokratie“ zu bewahren, bemerkte mit Unbehagen diese Entwicklung. Damit weiterhin die Milch und die Wolle der denkunwilligen Schafe in Richtung Schafhirten fließen kann, musste etwas geschehen. Nach der Pleite in Österreich, wo die üblichen Verdächtigen rückstandslos versagt haben und ein asketischer Bergsteiger mit Hirn (ein absolutes Unding für die politische Klasse!) jetzt voraussichtlich Kanzler wird, soll nun für Deutschland nach dem Ampel-Aus ein unerwünschtes Ergebnis unbedingt vermieden werden.

Bolschewisten reagieren, wie Bolschewisten nun einmal reagieren

Die Loser von den Privat-Linkischen und Öffentlich-Rechtlichen haben ihren Einfluss auf die öffentliche Meinung weitestgehend eingebüßt. Die Systemparteien der SED 2.0 werden nur noch von absolut gehirngewaschenen Corona-Impfopfern gewählt, und die Entwicklung der einstmals erfolgreichen deutschen Wirtschaft sowie die Sicherheitslage auf den Straßen der buntesten Republik aller Zeiten tun ihr Übriges. Was liegt da also näher, als Wahlen für ungültig zu erklären, wenn ein ungewünschtes also patriotisches Ergebnis zu Stande kommt?

Briefwahlen waren immer ein prima Instrument zum Fälschen einer Wahl; doch möglicherweise – aufgrund einer Reihe von Umständen – würde dies am 23. Februar 2025 wohl nicht ganz so gut klappen. Zudem verärgerten der Kandisbunzler und der größte Wirtschaftminister aller Zeiten mit einer Kaskade von betretenen Fettnäpfchen mittlerweile auch den verpenntesten und verpeiltesten Schnarchmichel so sehr, dass der sich deshalb einen gehörigen Denkzettel am Wahltag vorgenommen hat.

Nullifikation auch in Deutschland eine Option

Was also tun? Es gilt für das Syndikat / die Firma / die Machtmonopolisten, stringent zu handeln. Beispiele gibt es bereits: Georgien war ungehorsam und weigerte sich, ein für die EU und die NATO unerwünschtes Wahlergebnis wieder zu streichen – und wurde isoliert und schlichtgeredet. Rumänien war da schon handzahmer – auch wenn die möglichen Bestechungsgelder für Richter und Parlament wahrscheinlich unverschämt hoch waren.

Und jetzt soll bald auch Deutschland ein garantiert “demokratisches” Ergebnis erhalten, eines, das den “Unsere Demokraten” passt. Wer dafür wann wo und wie die Hand aufhält, werden wir wohl nie erfahren – aber es haben sich schon die ersten bezahlten Akteure gemeldet. Der Geier des Steines in Bellevue hat höchstpersönlich schonmal vorsorglich angekündigt, keinen Regierungsbildungsauftrag zu erteilen, sollte ein unerwünschtes Ergebnis nach der Auszählung vorliegen – das hat in Österreich beim grün-debilen Knacker in der Hochburg ja auch hervorragend geklappt. Und mit Ex-Zensurkommissar Thierry Breton verkündete nun auch ein EU-Grande ebenfalls, dass eine Nullifikation bei nicht passendem Ausgang durchaus eine Option wäre. Fazit: Willkommen in der wirklichen Welt, in der Wahlen, wenn sie denn etwas an den bisherigen Verhältnissen ändern sollten, einfach verboten werden.