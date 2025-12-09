Wenn Würde zum berechenbaren Nutzen wird, wird der Mensch zur Last

Der erneute Angriff auf Senioren zeigt die ganze Verkommenheit von Regierungspolitik und medial befeuertem Zeitgeist; wie man eine Generation erst beschuldigt, entwürdigt und dann… was? Enteignet? Ihr medizinische Behandlungen vorenthält? Sie verhungern und erfrieren lässt? Wer allen Ernstes im Diskurs solche gedanklichen Weichen stellt, hat komplett den sozialen und moralischen Kompass verloren! Denn nicht Rentner sind das Problem. Und sie „blockieren“ auch keinen Wohnraum. Wer das behauptet, betreibt keine Aufklärung, sondern Ablenkung. Senioren leben in Wohnungen, zur Miete oder aber in Eigentum, das sie über Jahrzehnte finanziert, abbezahlt und erhalten haben. Sie haben nichts geschenkt bekommen – sie haben mit Lebenszeit, Leistung und Verzicht bezahlt.

Sie leben in ihren angestammten vier Wänden, ihrem Zuhause.

Die Wohnungsnot ist kein Schicksal, das uns irgendwie ereilt. Sie ist politisch hausgemacht: Baufeindlichkeit, Bürokratie, explodierende Kosten, Investorenflucht. Während die Bevölkerung in der Größenordnung einer Großstadt pro Jahr wächst, wurde kein entsprechender Wohnraum geschaffen. Nachfrage steigt, Angebot wird politisch stranguliert – Knappheit ist die logische Folge. Der Staat blockiert. Das Propagandamotto „Wir haben Platz“ wird täglich ad absurdum geführt. Den Platz haben wir nicht. Und natürlich spielt die Zuwanderung hier eine zentrale Rolle: Immer mehr Menschen konkurrieren um immer weniger Wohnraum. Der Staat wird zur Unterbringung von Migranten zum größten Nachfrager; die Folge: Mieten steigen, der wenige Wohnraum wird immer unbezahlbarer.

Von wegen „niemandem wird etwas weggenommen”…

Wie hieß es doch gleich damals, ich habe es noch im Ohr: „Niemandem wird etwas weggenommen!“ Von wegen. Es wird täglich immer mehr weggenommen: Nicht nur bezahlbarer Wohnraum. Auch bezahlbare Krankenkassenbeiträge. Termine bei den immer seltener auffindbaren Ärzten. Kindergartenplätze. Vernünftige Schulbildung. Gegenleistungen des Staates für Rekordsteuern in Infrastruktur und öffentlicher Sicherheit. All das schwindet – verursacht durch alle Regierungen beginnend mit Merkel. Ja, falsche Politik ist schuld. Sicher nicht die Rentner!

Auch der „Fachkräftemangel“ ist kein schicksalhaftes Naturereignis. Er ist das Resultat verfehlter Familien-, Bildungs-, Arbeits- und Standortpolitik. Kinder werden nicht geboren. Ausbildung wurde vernachlässigt, Arbeit entwertet, Leistung belastet, Unternehmergeist erstickt. Und dann die Lebenslüge: Zuwanderung löse das Problem automatisch. Das tut sie nicht – wenn sie nicht gezielt, gesteurt und selektiv erfolgt. Jedes Jahr kommt faktisch eine Großstadt in der Dimension von Chemnitz“ hinzu – ohne neue Stadt. Ohne Wohnungen, ohne Kliniken, ohne Schulen, ohne Verwaltung, ohne Polizei, ohne Personal. Diese Zuwanderung bringt neuen Infrastrukturbedarf – aber es entsteht keine neue Infrastruktur. Im Gegenteil.

Keine Reform, sondern Respektverlust

Statt Fachkräftemangel zu beheben, entsteht so ein Fachkräfte-Mehrbedarf: mehr Lehrer, mehr Pflege, mehr Verwaltung, mehr Wohnungsbau, mehr Sicherheit – ohne dass aus der Zuwanderung auch nur annähernd genügend qualifiziertes Personal nachkommt. Das ist kein Fachkräfteimport. Das ist ein struktureller Belastungsimport. Und während die Politik die Ursachen verschweigt, verschiebt sie die Schuld: auf die Alten. Medial wird suggeriert, Senioren würden Wohnungen „blockieren“. Öffentlich wird erwogen, ob sehr alte Menschen noch teure Therapien „bekommen sollen“. Und nun diskutiert man sogar längere Lebensarbeitszeiten oder ein Pflichtjahr für Ältere. Das ist keine Reformkultur – das ist Respektverlust. Hier wird die Würde einer ganzen Generation der hiesigen Bevölkerung angetastet: jener Menschen, die Wohlstand, Infrastruktur und Sozialsystem erarbeitet haben. Sie werden vom Leistungsträger zum Kostenfaktor umetikettiert. Vom Fundament zum Problem erklärt.

Besonders bitter: Diese Generation hat keine Lobby. Sie kann nicht streiken, keine Werke stilllegen, keine Lieferketten kappen. Sie hat keine Kampagnenmacht. Sie hat nur Würde – und genau die wird relativiert. Das ist skandalös und dumm in gleichem Maße. Senioren waren einmal jung wie wir. Und wir werden, mit viel Glück, auch einmal so alt. Eine gesellschaftliche Spaltung entlang von Generationen trennt uns von uns selbst. Trennt uns von unserem eigenen Ich in der letzten Lebensphase. Und da das anscheinend für viele zu weit weg ist: Es geht nicht um „die da“. Es geht um unsere Eltern, Großeltern – und um uns selbst morgen. Wer Alte gegen Junge ausspielt, sprengt das Fundament der Gesellschaft. Solidarität ist kein Wunschzettel, sondern ein Vertrag zwischen Generationen. Bricht man ihn, verliert man mehr als Sozialpolitik. Man verliert den Anstand. Nimmt man den einen die Würde, so nimmt man sie sich selbst! Nicht Senioren müssen sich rechtfertigen. Die Politik muss es.