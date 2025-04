Wer diese Gesellschaft wirklich spaltet

Ostern ist vorbei, kommen wir wieder zu den unangenehmeren Themen. SPD-Chef Lars Klingbeil sagte vergangene Woche dies: “Ich werde meine Hand im Bundestag nicht für einen AfD-Politiker heben. Das ist keine normale Partei. Die AfD spaltet dieses Land und macht Politik auf dem Rücken von Minderheiten.” Auch auf die Gefahr hin, dass viele von Euch das schon länger erkannt haben: Meint Herr Klingbeil denn wirklich, dass seine Partei, die SPD, wegen der AfD auf gerade mal 16 Prozent kam? Der designierte Herr Vizekanzler verwechselt da Ursache und Wirkung, Umgekehrt wird ein Schuh draus: Die AfD kommt wegen der Altparteien auf 24 Prozent – Tendenz steigend.

Nicht die AfD spaltet die Gesellschaft, sondern die Altparteien mit ihrer unsäglichen Politik. Diese relativ intelligenzbefreiten, ideologisierten und selbsternannten Moralapostel klammern die reale Lebenssituation der “schon länger hier lebenden” Menschen entweder ignorant aus – oder sie verschlimmern sie von Tag zu Tag mit Vorsatz. Im letzteren Fall wären sie also Pharisäer und gehörten deshalb, um im christlichen Sprachgebrauch zu bleiben, aus dem Tempel gebracht, sprich: aus den Parlamenten und Regierungen befördert (sorry, den überstrapazierten Begriff “jagen” verwende ich natürlich nicht – sonst bin ich ja wieder automatisch ein “Rechter” oder “Nazi”, denn Jagen ist ja neuerdings auch “rechtsextremer AfD-Sprech”…). So einfach ist das.

Verlust unserer Freiheit

Die ständigen Bemühungen um Feindbilder – egal ob bei Corona, Klima, illegale Migration oder dem aktuellen Aufrüstungswahn – ist es diese totalitär anmutende Agitation, die die Gesellschaft spaltet. Es zählt nur noch eine Meinung, die vertreten werden darf: Die der seit Jahren laufenden Globalisierungs-Agenda. Diese verspricht ganz unverhohlen, den Bürger zum angepassten Untertan zu erziehen – und ganz nebenbei auch riesige Profite für ein paar wenige elitäre Gefolgsleute. Unser Preis dafür hingegen ist der Verlust unserer Freiheit, unserer kulturellen Wurzeln, unserer Identität und unserer angestammten Werte, unseres Vermögens und inzwischen auch unserer inneren und äußeren Sicherheit.

Und nun, da die USA unter Trump einen anderen Weg eingeschlagen haben, wird alles offenbar noch extremer: Aus Freunden wurden Feinde. Die EU, vor allem die Deutschen, sollten wirklich aufpassen, dass sie ihre Karten nicht komplett überreizen. Ach ja, und eines noch, Herr Klingbeil: Als Wahlverlierer der Bevölkerung den durch das Wahlergebnis klar geforderten Politikwechsel zu klauen und dann so aufzuschlagen, ist das Gegenteil von “demokratisch” – und

verdeutlicht einmal mehr, wieso die Altparteien, vor allem auch die SPD, an der Brandmauer um jeden Preis festhalten wollen: Weil sie überlebenswichtig ist für die SPD – und vor allem für Sie, Herr Klingbeil!