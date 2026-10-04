Wer starb eigentlich wirklich an Corona?

Eine Frage hat mich während der “Pandemie”-Zeit immer umgetrieben: Wie viele starben wirklich an Corona und wie viele schlicht mit einem positiven Testergebnis, während schwere Vorerkrankungen oder das hohe Alter die eigentliche Ursache waren? Klar ist: Längst Nicht überall, wo auf dem Totenschein Corona draufsteht, ist auch Corona drin. Das RKI zählte unter Lothar Wieler beides einfach zusammen. Wer infiziert war und starb, egal woran, wurde zum Corona-Toten erklärt – Krebs, Herzinfarkt oder hohes Alter spielten für die Statistik keine Rolle mehr. Wer diese naheliegende Differenzierung damals öffentlich anmahnte, wurde im Handumdrehen diffamiert.

Heute ist klar: Diese Zahlen waren nie bloße Medizinstatistik; sie dienten als politischer Hebel. Mit den täglichen Todesmeldungen rechtfertigte die Politik Ausgangssperren, Schulschließungen, das grausame Alleinlassen von Sterbenden, die Ausgrenzung von Millionen Bürgern und die Aushöhlung unserer Grundrechte. Wenn diese Zahlen ins Wanken gerieten, drohte das gesamte Rechtfertigungsgebäude in sich zusammenzubrechen – genau deshalb durfte die Trennung von „an“ und „mit“ damals unter keinen Umständen hinterfragt werden.

Bis heute keine saubere Trennung in der Bundesstatistik

Nun liefert die Wissenschaft die Quittung: Eine groß angelegte Analyse im renommierten Fachjournal “PNAS” zeigt anhand von fast 57 Millionen amerikanischen Totenscheinen, dass praktizierende Ärzte Corona deutlich seltener als tatsächliche Hauptursache eingetragen hatten, als es die offiziellen Datensätze später behaupteten. Erst durch starre, behördliche Kodierregeln wurde die Fallzahl im Nachhinein massiv aufgebläht – ein beträchtlicher Teil entstand also erst am Schreibtisch.

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Zwar lassen sich amerikanische Berechnungen nicht eins zu eins auf Deutschland übertragen, doch das Prinzip war hierzulande dasselbe: Bis heute verwehrt die Bundesstatistik eine saubere Trennung der beiden Kategorien. Als Bundestagsabgeordnete fordere ich daher weiterhin eine lückenlose Aufarbeitung. Die Bürger haben ein Recht darauf, zu erfahren, auf welch fragwürdiger Datenbasis die tiefgreifendsten Grundrechtseingriffe durchgesetzt wurden!