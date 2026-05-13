Wer falsch wählt, muss zahlen – und zwar mit dem letzten Hemd

Stellt euch vor, ihr arbeitet hart, verdient jeden Cent mit Schweiß und Verstand – und am Ende bleibt euch kaum noch die Hälfte davon. Der Rest verschwindet lautlos in einem unersättlichen Staatsapparat, der mit jeder neuen Krise gieriger und größer wird, als hätte er einen eigenen, nie endenden Hunger. Genau das geschieht gerade in Deutschland. Das Jahr 2026 wird den Anfang vom Ende markieren – wenn keine radikale Wende kommt. Und der Abgrund ist nah. Viel näher, als die meisten Bürger in ihrer täglichen Routine es erahnen. Helmut Kohl, der alte Kanzler der Einheit, warnte einst mit tiefer Sorge: Ab einer Staatsquote von 50 Prozent beginne der Sozialismus. 2025 haben wir diese schicksalhafte Marke bereits mit 50,2 Prozent überschritten. Umgekehrt beweist beispielsweise die Schweiz mit schlanken 32 Prozent Staat, dass auch bei deutlich geringeren Belastungen ein Staat in jeder Hinsicht besser funktionieren kann; dass Brücken stehen und Schulen nicht einstürzen müssen.
Bei uns hingegen rauscht alles bergauf: Abgaben, Steuern und Schulden türmen sich zu einem Gebirge auf, das längst den Horizont verdunkelt. Von jedem verdienten Euro bleiben dem Durchschnittsbürger gerade einmal 47,4 Cent – ein erbärmlicher Rest, während sich Fiskus und Sozialkassen den Löwenanteil teilen. Allein die Sozialabgaben fressen schon 31,7 Cent, während die Rentenkasse jährlich 134 Milliarden Euro Zuschuss aus dem Bundeshaushalt verschlingt, damit Zweckentfremdungen, politisch gewollte Sondergeschenke wie die Mütterrente und Renten für Ukrainer weiter fließen können. Die Pflegeversicherung steuert auf ein gewaltiges Defizit zu, die Krankenkassen rechnen ab 2027 mit zweistelligen Milliardenlöchern, die sich wie klaffende Wunden durch den Haushalt ziehen.
“Unzumutbare” Abschiebungen – aber unbegrenzt zumutbare Belastung für die Einheimischen
Und die Antwort der Politik? Sie hebt die Beitragsbemessungsgrenze kräftig an, sodass Hochqualifizierte noch tiefer bluten müssen, Arbeitskosten in Industrie, IT und Chemie weiter explodieren und der ohnehin schon geschundene Standort Deutschland zusätzlich geschwächt wird. Und was passiert mit den dem Volk und der sterbenden Wirtschaft abgepressten Unsummen? Man schaut geflissentlich weg, wohin dieses Geld wirklich fließt: Fast die Hälfte der Bürgergeldbezieher hat keinen deutschen Pass, allein 512.000 Syrer und 201.000 Afghanen kassieren mit – und das, obwohl der Krieg in Syrien längst vorbei ist. Die Krankenkassen erhalten pro Kopf nur eine lächerliche Pauschale von 144 Euro – den Rest zahlen die arbeitenden Beitragszahler aus ihrer eigenen Tasche.
Fälle wie der einer Großfamilie in Köln, die 7.250 Euro monatlich vom Staat kassiert, sind kein bedauerlicher Einzelfall, sondern ein leider beispielhaftes Lehrstück staatlicher Großzügigkeit auf Kosten derer, die noch arbeiten. Abschiebungen seien “unzumutbar” für die Betreffenden, heißt es – während der Familiennachzug auf Hochtouren läuft und den Deutschen wie selbstverständlich die weitere Einwanderung von zwei kompletten Großstädten jährlich ins Land umgefragt zugemutet wird. Überhaupt ist die Verschleuderung von öffentlichen Geldern für den Beitrags- und Steuerzahler, der dieses System trägt, offenbar zumutbar genug.
Selbstmord auf Raten
Die kleinen “Entlastungen” bei der Einkommensteuer wirken vor diesem Hintergrund geradezu lächerlich, denn sie werden von steigenden Sozialabgaben, der unerbittlichen CO2-Steuer und immer neuen Abgaben aufgefressen und schnell gnadenlos überrollt. Bis 2030 plant die Regierung fast eine Billion Euro neue Schulden – eine 20-Prozent-Zinslast der Haushalte, die bedeutet, dass jeder fünfte Steuer-Euro allein für Zinsen draufgeht, während Rente, Pensionen, Bürgergeld, Ukraine-Hilfe, Klimaschutz und Entwicklungshilfe ungebremst weiterlaufen. Doch statt diese gigantischen Zweckentfremdungen unserer Gelder auch nur zu reduzieren, redet die Regierung davon, alle müssten noch mehr Beiträge leisten – und vor allem die Besserverdienenden natürlich. Als läge es an ungerechter Umverteilung, als sei zu wenig Geld da!
So wird die Aktivbevölkerung wieder geschröpft und in die Flucht geschlagen. Der Mittelstand wird systematisch gemolken, die wirklich Reichen beraten sich mit ihren Experten und hauen ins Ausland ab – und die letzten Leistungsträger fragen sich leise, ob dieses Land noch eine Zukunft für sie bereithält. Es ist ein langsamer, aber sicherer Selbstmord auf Raten – kaschiert mit staatstragenden Posen, guter Miene und dem scheinheiligen Pathos sozialer Gerechtigkeit. Wer falsch gewählt hat – sprich: die Parteien, die uns diese schleichende Katastrophe eingebrockt haben –, zahlt ja zu Recht mit seinem letzten Hemd, denn schließlich hat er ja diese Regierung mit seiner Stimme erst legitimiert. Aber was ist mit den Vernünftigen unter uns, denen, die eine andere Politik wollten und trotzdem Leidtragende sind? Fakt ist: Der Abgrund grinst, und er ist nicht mehr fern. Und er hat riesigen Hunger.
10 Kommentare
Genießt was Ihr gewählt habt, aber so richtig volle Kanne
Genießt was Ihr gewählt habt, aber so richtig volle Kanne und denkt dabei an die Bürgergeldoberfauldrecksäcke denen es so richtig toll gut geht weil sie haben ja auch soviel geleistet, genausoviel wie die Merzsche Schmarotzertruppe die aus dem Pack ihre Wähler rekrutiert.
@Wer falsch wählt
dummerweise wurde schon vor vielen Jahren „falsch“ gewählt – als sie damals Merkel trotz ihrer Steuerlüge wieder wählten, hat der deutsche Wähler Selbstmord begangen für Staat, Volk und Nation !
Ich kann nur konstatieren : nicht herumopfern – wie gewählt, so geliefert !
Und ja – auch Dummheit fällt in den rahmen der demokratischen Freiheiten !
Und ja – sie ist irreversibel, denn die Politiker betreiben eine Politik der verbrannten Erde – es soll kein zurück geben !
Die Machenschaften der letzten 10 Jahre sind irreversibel – selbst wenn sie die Verursacher zur Rechenschaft ziehen – sie werden die Kraftwerke nicht mehr aufbauen, sie werden die Fabriken nicht mehr zurückholen können !
Nur die Migrus mit und ohne Pass – die werden gehen, wenn es kein Geld mehr gibt!
Neugierig bin ich nur darauf – ob zuerst Frankreich oder zuerst Polen seine Expansion zum Rhein starten wird !
Genießt was Ihr gewählt habt, aber so richtig volle Kanne und denkt dabei an die Bürgergeldoberfauldrecksäcke denen es so richtig toll gut geht weil sie haben ja auch soviel geleistet, genausoviel wie die Merzsche Schmarotzertruppe die aus dem Pack ihre Wähler rekrutiert.
Wie lange wollen wir uns das noch gefallen lassen?
Genießt was Ihr gewählt habt, aber so richtig volle Kanne und denkt dabei an die Bürgergeldoberfauldrecksäcke denen es so richtig toll gut geht weil sie haben ja auch soviel geleistet, genausoviel wie die Merzsche Schmarotzertruppe die aus dem Pack ihre Wähler rekrutiert.
Wie lange wollen wir uns das noch gefallen lassen?
Das hat mir ein Handwerker geschrieben den ich beauftragt habe:
was soll ich Ihnen zu der Thematik Regierung sagen… Meine Firma hat Arbeit und Aufträge wie sonst etwas, da ich wirklich viel Wert auf Qualität bei der Arbeit lege. Problem an dieser Geschichte ist einfach, dass die Leute mittlerweile 25 €/Std haben wollen, + Firmenauto, +35 Tage Urlaub, +Weihnachtsgeld, + Urlaubsgeld, + E-Bike usw.
In diesem Land ist es einfach zu attraktiv, mit dem Arsch zu Hause zu sitzen und sich durch das Leben zu schmarotzen.
„Sondergeschenke wie die Mütterrente “
Warum wird immer nur auf die Mütterrente geschimpft? Ist Ihnen nicht klar, daß hiermit lediglich eine jahrelange Benachteiligung der Mütter, die vor 1992 entbunden haben, ausgeglichen werden soll. Wir Mütter haben jahrelang nur 1 Jahr angerechnet bekommen. Wir hatten oft nicht die Möglichkeit einem Beruf nachzugehen, da die Kinderbetreuung nicht so üppig war. Und Kindergeld gabs damals 50 DM !
Genießt was Ihr gewählt habt, aber so richtig volle Kanne und denkt dabei an die Bürgergeldoberfauldrecksäcke denen es so richtig toll gut geht weil sie haben ja auch soviel geleistet, genausoviel wie die Merzsche Schmarotzertruppe die aus dem Pack ihre Wähler rekrutiert.
Wie lange wollen wir uns das noch gefallen lassen?
Das hat mir ein Handwerker geschrieben den ich beauftragt habe:
was soll ich Ihnen zu der Thematik Regierung sagen… Meine Firma hat Arbeit und Aufträge wie sonst etwas, da ich wirklich viel Wert auf Qualität bei der Arbeit lege. Problem an dieser Geschichte ist einfach, dass die Leute mittlerweile 25 €/Std haben wollen, + Firmenauto, +35 Tage Urlaub, +Weihnachtsgeld, + Urlaubsgeld, + E-Bike usw.
In diesem Land ist es einfach zu attraktiv, mit dem Arsch zu Hause zu sitzen und sich durch das Leben zu schmarotzen.
Ich bin Garten- Landschaftsbauer und kann letztendlich nicht normale Arbeiter für 80 € die Stunde/Netto in Rechnung stellen.
Deutschland hat die Türe zum Sozialismus längst aufgestossen. Den Leviathan wieder loszuwerden wird eine Herkulesaufgabe sein. Ich hoffe für Deutschland, dass baldmöglichst eine Regierung in die Verantwortung kommt, die diesen gefrässigen und übergriffigen Staat endlich massiv beschneidet!
¡Afuera! Es lebe Javier Milei!
Verantwortungsvolle und kompetente Politiker wurden durch das System weggezüchtet – und ein immer noch sehr großer Teil des Volkes zeigt, dass es keinerlei Verstand besitzt.
Demokratie, die beste aller Regierungsformen? Ja, aber gewiss nur dann, wenn sämtliche demokratischen Spielregeln und rechtsstaatlichen Prinzipien umfassend gelten – und daran krankt es zusätzlich massiv, nicht zuletzt dank des ÖRR und der einseitigen Massenmedien, wie ich jeden Tag in meiner Regionalzeitung lesen darf,
Genießt was Ihr gewählt habt, aber so richtig volle Kanne und denkt dabei an die Bürgergeldoberfauldrecksäcke denen es so richtig toll gut geht weil sie haben ja auch soviel geleistet, genausoviel wie die Merzsche Schmarotzertruppe die aus dem Pack ihre Wähler rekrutiert.
Wie lange wollen wir uns das noch gefallen lassen?
Das hat mir ein Handwerker geschrieben den ich beauftragt habe:
„was soll ich Ihnen zu der Thematik Regierung sagen… Meine Firma hat Arbeit und Aufträge wie sonst etwas, da ich wirklich viel Wert auf Qualität bei der Arbeit lege. Problem an dieser Geschichte ist einfach, dass die Leute mittlerweile 25 €/Std haben wollen, + Firmenauto, +35 Tage Urlaub, +Weihnachtsgeld, + Urlaubsgeld, + E-Bike usw.
In diesem Land ist es einfach zu attraktiv, mit dem Arsch zu Hause zu sitzen und sich durch das Leben zu schmarotzen.
Ich bin Garten- Landschaftsbauer und kann letztendlich nicht normale Arbeiter für 80 € die Stunde/Netto in Rechnung stellen.“
Bedankt Euch bei den Faulsäcken die ein Kind nach dem anderen in die Welt vögeln , sich von Volldeppenpsychologen , deren Studium wir bezahlt haben,Gutachten jeder Art ausstellen lassen um nicht zu arbeiten, sich von uns den Urlaub in Portugal bezahlen lassen wo sie noch mehr Bürgergeldempfänger in die Welt vögeln und wenn sie ins Rentenalter kommen fallen sie dem Sozialstaat weiter zur Last wogegen Beamte und die sogenannten Volksvertreter von jeder Last befreit sind . Bedankt euch bei den Sozialamtsangestellten die den Schmarotzern vielfach jede nur erdenkliche Zuwendung unterschreiben ohne Gegenleistung zu verlangen. Wer 2 x die Arbeit verweigert wird auf das absolute Minimum mit Karte reduziert und soll sehen wo er bleibt. Ich habe die Schnauze voll von Gutmenschen die den Abzockern aus der Ukraine jeden Wunsch von den Augen ablesen, die die sich integriert haben waren schon vorher da bevor die USA den UIkrainekrieg provoziert habern.
Mir hat eine Sozialarbeiterin aus Berlin gesagt das das Pack jeden Sozialparagraphen auswendig kennt um auch noch die letzte Zahnbürste bezahlt zu bekommen.
Diese Leute und diese Regierung sind der Krebs der unser Land zerstören wird.