Wer falsch wählt, muss zahlen – und zwar mit dem letzten Hemd

Stellt euch vor, ihr arbeitet hart, verdient jeden Cent mit Schweiß und Verstand – und am Ende bleibt euch kaum noch die Hälfte davon. Der Rest verschwindet lautlos in einem unersättlichen Staatsapparat, der mit jeder neuen Krise gieriger und größer wird, als hätte er einen eigenen, nie endenden Hunger. Genau das geschieht gerade in Deutschland. Das Jahr 2026 wird den Anfang vom Ende markieren – wenn keine radikale Wende kommt. Und der Abgrund ist nah. Viel näher, als die meisten Bürger in ihrer täglichen Routine es erahnen. Helmut Kohl, der alte Kanzler der Einheit, warnte einst mit tiefer Sorge: Ab einer Staatsquote von 50 Prozent beginne der Sozialismus. 2025 haben wir diese schicksalhafte Marke bereits mit 50,2 Prozent überschritten. Umgekehrt beweist beispielsweise die Schweiz mit schlanken 32 Prozent Staat, dass auch bei deutlich geringeren Belastungen ein Staat in jeder Hinsicht besser funktionieren kann; dass Brücken stehen und Schulen nicht einstürzen müssen.

Bei uns hingegen rauscht alles bergauf: Abgaben, Steuern und Schulden türmen sich zu einem Gebirge auf, das längst den Horizont verdunkelt. Von jedem verdienten Euro bleiben dem Durchschnittsbürger gerade einmal 47,4 Cent – ein erbärmlicher Rest, während sich Fiskus und Sozialkassen den Löwenanteil teilen. Allein die Sozialabgaben fressen schon 31,7 Cent, während die Rentenkasse jährlich 134 Milliarden Euro Zuschuss aus dem Bundeshaushalt verschlingt, damit Zweckentfremdungen, politisch gewollte Sondergeschenke wie die Mütterrente und Renten für Ukrainer weiter fließen können. Die Pflegeversicherung steuert auf ein gewaltiges Defizit zu, die Krankenkassen rechnen ab 2027 mit zweistelligen Milliardenlöchern, die sich wie klaffende Wunden durch den Haushalt ziehen.

“Unzumutbare” Abschiebungen – aber unbegrenzt zumutbare Belastung für die Einheimischen

Und die Antwort der Politik? Sie hebt die Beitragsbemessungsgrenze kräftig an, sodass Hochqualifizierte noch tiefer bluten müssen, Arbeitskosten in Industrie, IT und Chemie weiter explodieren und der ohnehin schon geschundene Standort Deutschland zusätzlich geschwächt wird. Und was passiert mit den dem Volk und der sterbenden Wirtschaft abgepressten Unsummen? Man schaut geflissentlich weg, wohin dieses Geld wirklich fließt: Fast die Hälfte der Bürgergeldbezieher hat keinen deutschen Pass, allein 512.000 Syrer und 201.000 Afghanen kassieren mit – und das, obwohl der Krieg in Syrien längst vorbei ist. Die Krankenkassen erhalten pro Kopf nur eine lächerliche Pauschale von 144 Euro – den Rest zahlen die arbeitenden Beitragszahler aus ihrer eigenen Tasche.

Fälle wie der einer Großfamilie in Köln, die 7.250 Euro monatlich vom Staat kassiert, sind kein bedauerlicher Einzelfall, sondern ein leider beispielhaftes Lehrstück staatlicher Großzügigkeit auf Kosten derer, die noch arbeiten. Abschiebungen seien “unzumutbar” für die Betreffenden, heißt es – während der Familiennachzug auf Hochtouren läuft und den Deutschen wie selbstverständlich die weitere Einwanderung von zwei kompletten Großstädten jährlich ins Land umgefragt zugemutet wird. Überhaupt ist die Verschleuderung von öffentlichen Geldern für den Beitrags- und Steuerzahler, der dieses System trägt, offenbar zumutbar genug.

Selbstmord auf Raten

Die kleinen “Entlastungen” bei der Einkommensteuer wirken vor diesem Hintergrund geradezu lächerlich, denn sie werden von steigenden Sozialabgaben, der unerbittlichen CO2-Steuer und immer neuen Abgaben aufgefressen und schnell gnadenlos überrollt. Bis 2030 plant die Regierung fast eine Billion Euro neue Schulden – eine 20-Prozent-Zinslast der Haushalte, die bedeutet, dass jeder fünfte Steuer-Euro allein für Zinsen draufgeht, während Rente, Pensionen, Bürgergeld, Ukraine-Hilfe, Klimaschutz und Entwicklungshilfe ungebremst weiterlaufen. Doch statt diese gigantischen Zweckentfremdungen unserer Gelder auch nur zu reduzieren, redet die Regierung davon, alle müssten noch mehr Beiträge leisten – und vor allem die Besserverdienenden natürlich. Als läge es an ungerechter Umverteilung, als sei zu wenig Geld da!

So wird die Aktivbevölkerung wieder geschröpft und in die Flucht geschlagen. Der Mittelstand wird systematisch gemolken, die wirklich Reichen beraten sich mit ihren Experten und hauen ins Ausland ab – und die letzten Leistungsträger fragen sich leise, ob dieses Land noch eine Zukunft für sie bereithält. Es ist ein langsamer, aber sicherer Selbstmord auf Raten – kaschiert mit staatstragenden Posen, guter Miene und dem scheinheiligen Pathos sozialer Gerechtigkeit. Wer falsch gewählt hat – sprich: die Parteien, die uns diese schleichende Katastrophe eingebrockt haben –, zahlt ja zu Recht mit seinem letzten Hemd, denn schließlich hat er ja diese Regierung mit seiner Stimme erst legitimiert. Aber was ist mit den Vernünftigen unter uns, denen, die eine andere Politik wollten und trotzdem Leidtragende sind? Fakt ist: Der Abgrund grinst, und er ist nicht mehr fern. Und er hat riesigen Hunger.