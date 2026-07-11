Wer Glut sät, wird irgendwann Feuer ernten: Auch die Iren haben islamische Migrantengewalt satt

Verfolgt jemand regelmäßig, was seit geraumer Zeit auf der Grünen Insel passiert? Da ich einst für mehr als ein Jahrzehnt in Irland lebte, ist mir dieses kleine, wilde, sehr besondere Ländchen für immer ans Herz gewachsen – und es wird mir auch nie mehr egal sein. Wer Iren auch nur für eine kurze Zeit kennenlernen durfte, weiß, wie offen und aufgeschlossen sie gegenüber Fremden, Reisenden und Neuankömmlingen stets waren. Als interessiert, offenherzig und neugierig habe ich sie kennengelernt – leider oft auch als ein wenig zu duldsam gegenüber dem, was die immer neuen Regeln und Vorschriften aus dem EU-Machtzentrum in Brüssel der Insel brachten. Als Anfang der Nullerjahre die ersten Schwarzafrikaner in den Kleinstädten der Westküste angesiedelt wurden, fand man das vor allem noch irgendwie witzig. Als sich deren Zahl nach fünf Jahren vervielfachte, sich die Einbrüche und Gewalttaten in den einst friedlichen, abgeschiedenen Winkeln Connemaras, Kerrys und Donegals häuften und man nun seine Häuser und Autos plötzlich nicht mehr einfach unverriegelt parken konnte, so wie Jahrzehnte vorher üblich, begann die Stimmung langsam zu kippen.

Dann kamen die Moslems ins Land. Zuerst kamen die wenigen gutbetuchten, aus den wohlhabenden Familien Pakistans und Syriens, um in äußerst hochbezahlte Jobs in Industrie und Health Board einzusteigen, also in Branchen, in denen damals gezielt Personal gesucht wurde. Meine damalige Frau, Deutsche, arbeitete in jener Zeit als Ärztin im größten Klinikum unseres Countys Tipperary in einem durchaus „bunten“ Team, bestehend aus Ärzten aus etwa acht Nationen. Ich will es an dieser Stelle kurz machen (wenngleich ich einen mehrseitigen Essay zu diesem Thema schreiben könnte, was vielleicht auch noch irgendwann folgt): Wir hatten gemeinsame Feste, Parties, Treffen, gegenseitige Einladungen. Es gab weder Probleme mit indischen Hindus, Buddhisten, polnischen Katholiken, Religionsfreien und erst recht nicht mit nativen Iren. Es gab dafür allerdings stets Stress mit den Moslems: In Diskussionen. Auf besagten Festen und Treffen. In Fragen zu Arbeitsmethoden, zu Weltanschauungen et cetera.

Satt bis zur Oberkante

Um die Problematik hier kurz etwas zu illustrieren, will ich zwei Schlüsselerlebnisse aus jener Zeit anführen: Während eines Nachtdienstes fragte ein junger pakistanischer Arzt meine Frau nach ihrer Konfession. Als sie entgegnete, sie folge keiner Religion, sei also Atheist, versteinerte sein Gesicht und es herrschte eisiges Schweigen. Kurz darauf fragte er: “Aber wenn du keinen Glauben hast, wieso hilft du dann überhaupt Menschen? Wieso bist du Arzt? Das ergibt doch keinerlei Sinn?” Sie erfuhr dann in den Folgemonaten anhand seines Verhaltens, daß rationale, nichtgläubige Menschen in den Augen dieser Menschen faktisch keinerlei Wert besitzen – und damit auf der muslimischen Skala der Wertlosigkeit noch unter den – zumeist katholischen – Iren stehen. Der Gedanke, daß nichtreligiöse Menschen aus reiner Menschenliebe, aus Erbarmen und Empathie anderen Menschen helfen, kam diesem Mann nicht in den Sinn. Auf einer Hospitalfeier in einem großen lokalen Pub bat ich, nach der Bestellung mehrerer Biere am Tresen, den mich begleitenden Dr. Muhammad um Hilfe beim Tragen der Gläser zum Tisch. Er weigerte sich mit den Worten, dass er Alkohol nicht anfasse, drehte sich um und setzte sich an einen separaten Tisch mit seinen moslemischen Kollegen. Wohlgemerkt: Als Gast in einem Pub – dem Sinnbild und Herzen irischer Tradition und Kultur.

Seither sind rund 18 Jahre vergangen. Inzwischen ist die Insel nicht mehr dieselbe. Den „toleranten“ musimischen „Elite“-Einwanderern folgte das Fußvolk: Die Glücksritter und Trittbrettfahrer, dann die Verbrecher, Vergewaltiger und Mörder. Es lief so, wie es überall in Westeuropa läuft und wovon alle Kriminalstatistiken künden. Inzwischen kennen wir es alle zur Genüge; ich muss es daher hier nicht zum tausendsten Mal auflisten. Mittlerweile besitzen rund 23 Prozent der Gesamtbevölkerung der Republik Irland von 5,4 Millionen (6,9 Millionen inklusive Nordirland) einen Migrationshintergrund. Ein Viertel (!); Tendenz steigend. Die meisten sind Polen, die sich übrigens vorbildlich integrieren. Nein: Es ist zuvorderst das Gros der besagten Moslems, die, wie überall, zu einem signifikanten Teil unsere westliche freiheitliche Lebensweise verabscheuen und für Probleme, Wahn, Chaos und Gewalt sorgen. Fakt ist: die Iren haben es satt bis zur Oberkante. Gerade vor vier Tagen wurde die naive, in Irland lebende US-amerikanische Palästina-„Aktivistin“ Jamey Carney von ihrem moslemischen „Flüchtlings“-Freund Achmed brutal ermordet. Vor einigen Wochen wurde in Belfast ein Ire durch einen Sudanesen mit einem Messer lebensgefährlich verletzt, der ihm unter “Allahu-Akbar”-Rufen den Kopf abschneiden wollte und das Gesicht zerfleischte. Dies sind nur einige Fälle von vielen allein in den letzten Jahren. Genaue Zahlen der Verbrechen durch Migranten sind übrigens nicht zu bekommen, da die irische Polizei und das zentrale Statistikamt strikt und rigoros keine Kriminalitätsstatistiken nach Nationalität, Staatsbürgerschaft oder ethnischer Herkunft der Täter veröffentlichen. Es wird – ganz im EU-Duktus – bewusst verschleiert und verschwiegen, was keiner erfahren soll. was aber doch letztlich jeder vernunftbegabte Mensch weiß.

Kommentare als Augenöffner

Inzwischen lassen sich die Iren allerdings nicht länger für dumm verkaufen. Wenn man dieses kleine, resistente Völkchen zu lange gängelt, platzt ihm irgendwann der Kragen. Die irische Geschichte ist voll von derartigen Beispielen. Erst Ende 2023 und 2025 wurden riesige Demonstrationen in Dublin und Saggart gegen wachsende Migrantenkriminalität von irischen Staatsmedien als „rechtsextreme“ Aufmärsche verzerrt. Diese Volksverhetzung der eigenen Bevölkerung merken sich die Iren gut. Am 12. Juli werden im Norden Irlands traditionell riesige Feuer entzündet, um der siegreichen Schlacht King Williams III. gegen King James II. in der Schlacht am Boyne 1690 zu gedenken. Doch jenes Fest, was die Iren – katholisch versus protestantisch – seit fast 350 Jahren spaltet, beginnt nun eine gänzlich neue Note zu bekommen: Auf einem jener aufgeschichteten Bonfires im nordirischen Moygashel, einem Vorort des Städtchens Dungannon in der Grafschaft Tyrone, haben diese Woche Einheimische den riesigen Scheiterhaufen mit einer Moschee-Nachbildung inklusive Minaretten und einem stilisierten Messermann in einem ihrer Fenster gekrönt. Am Haufen selbst wurden Schilder mit den Aufschriften „Secure our borders“ (“Sichert unsere Grenzen”) und „End the threat of radical Islam“ (“Beendet die Bedrohung durch den radikalen Islam”) sowie der arabische Schriftzug für „Islamischer Faschismus“ angebracht.

Während sich irische Landes- und Lokalpolitiker sowie die Mainstream-Presse natürlich sogleich reflexartig gegen „widerlichen Rassismus“ verwahren und die Polizei umgehend einen einzelnen Mann als Sündenbock wegen „Hassverbrechen“ zur Abschreckung inhaftierte, spricht das Meinungsbild in den – inzwischen teilweise geschlossenen – Social Media-Kommentarspalten landauf, landab eine komplett andere Sprache: Hier herrscht ein Zustimmungslevel zu dieser Aktion zwischen 75 und 90 Prozent. Ich kann nur empfehlen, die Kommentare zu lesen – sie sind ein Augenöffner. Inzwischen sind die Organisatoren übrigens der Polizei, die das für morgen angesetzte Feuer zur angeblichen “Sicherung von Beweismitteln“ zu verhindern befahl, zuvorgekommen: Vorletzte Nacht brannte der Moygashel Pyre lichterloh – zwar nun verfrüht, aber dafür mitsamt Moschee und Messermann-Puppe.

Man darf die Frage in den Raum stellen: Sollte die Politik der bewussten Zerstörung unserer gewachsenen Nationen mittels einer gesteuerten „Replacement Migration“ (übrigens der Originalwortlaut im sogenannten “Migrationspakt”) weiterhin still und gehorsam ertragen werden? Oder sollten sich die Völker Europas auf sichtbarere und aufrüttelndere Weise gegen diese Politik und die über uns alle längst hereingebrochene Gewalt durch kriminelle Invasoren zu Wehr setzen? Ich denke, in Irland wurde gerade eine klare und unmissverständliche Antwort auf diese Frage gegeben.