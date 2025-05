Gegen Ende der Nullerjahre, als das Vereinigte Wirtschaftsgebiet erst etwa 20 Jahre alt war, als Frauen noch schöne Kleider trugen und Männer einen auskömmlichen Lohn hatten, da war die Welt noch in Ordnung. Die Kinder durften im Kindergarten noch Kinder sein, sich als was auch immer verkleiden und echte Kinderspiele spielen.

Die Zeit, in der Zweijährige von einfühlsamen Transen in staatlichen Früherziehungseinrichtungen mit diversen Masturbationstechniken bekannt gemacht werden, lag damals noch in ferner Zukunft. Damals spielten die Kinder gerne Laufspiele und durften Verse sprechsingen wie “Wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Ich nicht! Und wenn er aber kommt? Dann laufe ich davon!”

Die Zeiten ändern sich

Tempora mutantur, wie der Lateiner sagt, die Zeiten ändern sich – und damit auch die Lebensumstände im besten Deutschland aller Zeiten. “Ihre” Demokratie – die Demokratie von Hochfinanz, Big Pharma sowie Big Tech – hat grundlegende Veränderungen mit sich gebracht: Die Kinder würden weiterhin gerne Laufspiele in der Turnhalle oder im Außenbereich der Kleinkinderbewahranstalten spielen, wenn denn linientreue Kindergärtner_Innenden dies zulassen würden; so aber bleibt den unterforderten Bewegungstalenten nur noch die Straße, um die Beine in die Hand nehmen und rennen zu können.

Genauer gesagt, davonrennen – denn freundlicherweise haben sich etliche unserer westasiatischen und nordafrikanischen VIP-Lounge-Edelgäste bereit erklärt, Abhilfe gegen die allgemeine Bewegungsarmut zu schaffen und für Schwung auch außerhalb des Sportplatzes zu sorgen. Aus “Wer hat Angst vorm schwarzen Mann?” wurde so in eleganter und geschmeidiger Weise die Überlebensdevise “Wer hat Angst vorm Messermann?” Denn Selbiger kommt inzwischen gerne und oft auf die Straße – und sucht dort auch “Kontakt” zu Kindern.

Papa Staat hilft gerne!

Unsere herzallerliebste Republik für bunte Offenheit ist voll von väterlicher Zuneigung zu seinen Melkkühen_Innen, und zwar auch dann schon, wenn diese noch Melkkälber_Innen sind. Böse Zungen die behaupten, Vater Staat gleiche in Wirklichkeit “Wicked Uncle Ernie” aus der Rockoper “Thommy” von The Who. Ein solcher Vergleich ist jedoch ganz und gar ausgeschlossen.

Und zwar aus folgendem einfachen Grund: Während der böse Onkel Ernie gerne mit seinem Neffen Thommy “herumfiedelte”, würden Verantwortliche aus Verwaltung, Justiz, Politik oder höchsten adeligen Kreisen so etwas niemals tun. Niemals! Und wenn, dann würde das sofort strafrechtliche Verfolgung nach sich ziehen. Doch zurück zur Zuneigung der politischen Führung des Vereinigten Wirtschaftsraums für dessen auch zukünftigen Leistungsträger.

Feinmotorik durch Rückwärtslaufen

Die linksgrüne Volksgemeinschaft und ihre RepräsenTanten und -Onkels mit oder ohne Hosenanzug wissen nur allzu gut, dass körperliche Bewegung wichtig ist für durchaus betätigungsaffine, aber unterforderte Steppkes und Gören. Wissenschaftler haben herausgefunden (sind dann aber wieder reingegangen), dass Kleinkinder die für ihre körperliche Entwicklung so wichtige Motorik besonders gut durch Laufen lernen, während Feinmotorik wiederum besonders durch Rückwärtslaufen oder durch Hakenschlagen geübt wird.

Also haben diese Hüter der öffentlichen Ordnung für Verfolgungsjagden im öffentlichen Raum für Sicherheitszonen gesorgt: Sobald von Fachkräften gejagte, mit Höchstgeschwindigkeit davonrennende Kinder diese Zonen erreichen, sind sie in Sicherheit. Auf der Flucht dorthin können sie gleichzeitig ihre Motorik feinjustieren. Ein echtes Win-Win sozusagen!

Messerverbotszonen als Schablone für weitere geschützte Bereiche

Diese die körperliche Unversehrtheit garantierenden Zufluchtsorte sind ein voller Erfolg! Wie sich zeigt, respektieren die an der täglich und deutschlandweit stattfinden Kinder- und Jugendertüchtigung beteiligten levantinischen und maghrebinischen Küchenutensilienakrobaten die entsprechend ausgewiesenen Areale bedingungslos: Sobald sie das Messerverbotszonen-Warnschild erblicken, halten sie inne, sichern das Messer oder die Machete in einer ledernen Scheide und kehren brav um.

Diese Hinweistafeln üben sogar eine solche ehrfurchtgebietende Macht auf unsere geschätzten Gäste aus, dass diese selbst die jahrtausendealte Tradition des sozialkonformen Sich-gegenseitig-Abmurksens ihrer Herkunftsländer vergessen, und jeglicher Jagdtrieb und Aggression von diesem Qualitätspersonal quasi wie herbstliches Laub von den Bäumen abfällt.

Weitere Verbots- und Gebotszonen geplant

Die geistigen Urheber dieser geschützten Flächen und viele diese geniale Idee aufgreifenden deutsche Stadtväter_Innen sind aufs Höchste angetan von der positiven Resonanz dieser Maßnahme zum Schutz der schon lang (oder auch weniger lang) hier lebenden Bevölkerung. Aus diesem Grunde planen sie künftig noch weitere Verbots- oder Gebotssektoren.

Anwendungsgebiete gibt es reichlich: Wir alle wissen, dass erneut ein noch nie dagewesener Jahrtausend-Todessommer unmittelbar vor der Tür steht. Die Lufttemperaturen könnten möglicherweise auf hochriskante 29 Grad Celsius ansteigen. Meteorologen und andere Experten warnen daher eindringlich davor, in den kommenden Monaten das Haus zu verlassen.

Sogar wirksamer Klimaschutz ist möglich

Abhilfe könnten hier jedoch Wolkengebotszonen schaffen: Die öffentlichen Verwaltungen sollten demzufolge horizontal ausgerichtete Gebotsschilder anbringen, auf denen die Wolken am Himmel aufgefordert werden, sich schützend zwischen die Erdoberfläche und gnadenlos brennende Sonne zu schieben, um so die Einstrahlung zu mindern. Und nein, es ist absolut nicht unvernünftig oder kindisch zu erwarten, dass die Troposphäre dieser Aufforderung unverzüglich Folge leisten wird. Denn erwiesenermaßen hat es sich ja als ebenso wenig unvernünftig oder kindisch herausgestellt zu erwarten, dass aggressionskontrollierte Flachhinterköpfe anstandslos die unterschiedlichen Waffen- und Verbotszonen respektieren!

Daher gilt: So sicher, wie unsere Heranwachsenden gleichzeitig wirksam geschützt und zugleich feinmotorisch ertüchtigt werden, so sicher wie sich auch das Wetter zähmen lassen. Man muss es nur wollen!