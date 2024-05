Wer hat Angst vorm non-binären Mann?

Beim Eurovision Song Contest hat der non-binäre “Nemo” gewonnen. Es ist der erste Sieg für die Schweiz seit 36 Jahren. Schon am nächsten Tag titelte die “Tagesschau” – natürlich völlig neutral und unvoreingenommen – “Ein Sieg für die Vielfalt”, und frohlockte: “Die Diskussion über die Anerkennung des dritten Geschlechts nimmt Fahrt auf!” Die Basler Grünen-Politikerin Sibel Arslan jubelte auf X: “Eine nicht binäre Person, die amtlich in der Schweiz gar nicht existiert, hat für uns alle den ESC 2024 gewonnen.” Medial wird Nemo seither gefeiert; in den sozialen Medien, den Formaten der Gegenöffentlichkeit und vor allem auch in der breiten Öffentlichkeit fielen die Reaktionen deutlich anders aus; viele fühlen sich durch ein weiteres dauergehyptes Geschöpf des transqueeren hysterischen Zeitgeistes, durch ein weiteres penetrantes schrilles Testimonial des allgegenwärtigen Diversitäts- und Buntheitsmantras bedrängt, provoziert, bevormundet und belästigt.

Natürlich nehmen sich die akademischen Wegbereiter des Genderwahns dieses Widerstands der normaldenkenden Mehrheitsgesellschaft umgehend an. Auch in der Schweiz gibt es dafür die richtigen “Experten”: So befasst sich etwa Antonia Velicu vom Soziologischen Institut der Universität Zürich mit den ablehnenden Reaktionen von Einzelpersonen im Netz gegen Nemo und die LBGTQIA+-konforme, transqueerwoke Kaperung des ESC. Natürlich weiß Velicu den Grund für soviel reaktionäre Rückständigkeit: “Wenn man sich provoziert fühlt, liegt das in der Regel daran, dass man die andere Person nicht wirklich kennt.” So gebe es mehrere Gründe, wieso Nemo von der kritisierten “lauten Minderheit” als triggernd wahrgenommen werde: “Wenn man sich provoziert fühlt, liegt das in der Regel daran, dass man die andere Person nicht wirklich kennt. […] ….ein Verstoss gegen etwas, was als ‘normal’ wahrgenommen wird.” So fordere Nemo insbesondere, in der Schweiz einen dritten Geschlechtseintrag neben “männlich” und “weiblich” zu ermöglichen – was von den Trans-Kritikern reflexartig abgelehnt werde.

Typische Scheinargumente

Doch dabei geh es “nicht um Sonderrechte, sondern darum, die gleichen Rechte zu haben, wie alle anderen auch. […] Wir sind aufgewachsen mit einem binärem Geschlechtsverständnis, also dem Wissen, dass es in der Biologie genau zwei Geschlechter gibt.” Soweit Velicu. Ja, exakt gute Frau: Mit diesem “binärem Geschlechterverständnis” sind wir aufgewachsen – aus einem guten Grund: Weil es sich um eine biologische Tatsache handelt. Und daran hat sich auch bis heute nichts geändert. Punkt. Aus. Basta. Velicu beharrt jedoch trotzig darauf: “Historisch und kulturell haben jedoch viele Gesellschaften mehr als zwei Geschlechter anerkannt.”

Zuerst einmal dies: Natürlich darf sich Nemo von mir aus als Mann, Frau oder Clownfisch identifizieren – oder von mir aus auch als “non-binär“, was ja ironischerweise selbst wieder ein binäres System impliziert (“Non-Binäre” und “Nicht Non-Binäre” beziehungsweise “Binäre”).

Problematisch wird das ganz allerdings, wenn man dafür einen eigenen Geschlechtseintrag fordert. Denn biologisch gibt es, wie Velicu selbst ausführt, eben zwei Geschlechter und das wird sich auch nicht ändern – auch wenn Aktivisten dagegen Sturm laufen. Auch gegen die Naturwissenschaft, wie wir am Fall Vollbrecht gesehen haben. Und dass “viele Gesellschaften” ein drittes Geschlecht kennen, ist kein Argument, sondern allenfalls ein typisches Bandwaggon-Scheinargument.

Selbstzuschreibung des “Geschlechts”

Es ist meiner Überzeugung nach höchst bedenklich, den Geschlechtseintrag nur von einer Selbstzuschreibung der Betroffenen abhängig zu machen und die naturwissenschaftliche, faktische Grundlage einer ideologischen Definition – nämlich dem Sozialkonstruktivismus – zu opfern. Denn an dieser hängen eben auch Rechte und Pflichten: Frauensport, Frauenschutzräume et cetera. Haben non-binäre Personen dann ein Anrecht auf eigene Toiletten wie es teilweise ja schon diskutiert wird? Ironischerweise nimmt ja das deutsche Selbstbestimmungsgesetz die Wehrpflicht explizit aus: Man gilt also in allen Bereichen als Frau… aber wenn es um die Wehrpflicht geht, gilt man weiterhin als Mann. Es ist das ultimative Gaslighting: Sie wissen, es ist ein Mann; wir wissen, es ist ein Mann – aber man kann uns mit bis zu 10.000 Euro Geldstrafe belegen, wenn wir sagen, es ist ein Mann. Orwell wird ja in letzter Zeit inflationär bemüht; aber das erinnert wirklich stark an “1984“: „Freiheit ist die Freiheit zu sagen, dass 2+2=4 ist. Sobald das gewährleistet ist, ergibt sich alles andere von selbst“.

Also wozu den dritten Geschlechtseintrag und wer soll ihn bekommen? In Deutschland wurde der Status “divers” eingeführt mit dem unglaublichen Ansturm von bis heute 400 Personen, die diesen Geschlechtseintrag in Anspruch nehmen. Dieser Geschlechtseintrag ist biologisch begründet – zwar stellt Intersexualität biologisch betrachtet kein eigenes Geschlecht da, es ist aber mehr als eine reine Selbstzuschreibung. Was uns zu der Frage bringt: Wer sind denn die Aktivisten, welche den Geschlechtseintrag für Non-binäre fordern, und warum werden sie von den Medien derart gehypt?

Befreiung, die gar keine ist

2022 gewann der nonbinäre “Kim de l’Horizon” den Deutschen Buchpreis. Ist “non-binär” denn jetzt wirklich etwas Besonderes? Gar etwas Neues? Gab es etwa jahrhundertelang Gesetze gegen Non-Binäre? Haben sie sich letztendlich von dieser Unterdrückung befreien können und traten aus dem Schatten halbseidener Nachtclubs und Parks ins Licht der Öffentlichkeit? Ja, Homosexuelle haben das getan. Und das ist feiernswert. Aber warum man jetzt die Non-Binären als die nächsten großen Selbstbefreier feiern sollte, erschließt sich mir nicht. Sind sie denn nicht Teil der LGBT-Community? Oder erfinden wir jetzt alle fünf Jahre ein neues Label, damit sich die Leute aufs Neue mit den Errungenschaften brüsten können, als wäre wieder 1994? Kim und Nemo wurden bereits in eine weitgehend befreite Welt hineingeboren. Er steht allenfalls auf den Schultern derer, die etwas für die Freiheit riskierten, die er seit Geburt genießt.

“Nonbinarität” ist ein eigens kreiertes Label von Leuten, die vorgeben, Label überwinden zu wollen, indem sie Geschlechterrollen ironischerweise möglichst eng auslegen – um sie dann für überwunden zu erklären. Es reicht heute eben einfach nicht mehr, “bi” oder “gay” zu sein. Das ist ja akzeptiert und selbst schon wieder Mainstream; gerade beim ESC ist man wohl als hetero eher die Ausnahme. Muss man jetzt im Fünfjahresrhythmus neue Selbstzuschreibungen und Scheinidentitäten erfinden, um wieder als nonkonform zu gelten? Das Label wird sodann auch von den Feullietons aufgegriffen, als wäre es wirklich etwas Besonderes – anstatt das, was ich oben schon beschrieben habe: Eine Selbstzuschreibung, die es nur gibt, weil “anders” nicht mehr anders genug ist. Vielleicht liegt auch gerade darin das Problem – das es kaum noch etwas gibt, was die “non-binären Aktivisten” erstreiten müssten. Erinnern wir uns, wie Kim sich damals aus Solidarität mit den Protesten gegen das Mullah-Regime im Iran seinen Kopf rasierte. Dazu schrieb ich im Oktober 2022: “Schön das Fähnchen im Wind. Wäre gerade Inifada hätte er sich wahrscheinlich via ‘Queers For Palestine’ mit islamistischen Homophoben solidarisiert.” Als hätte ich die Zukunft vorausahnen können: In diesem Jahr war der ESC tatsächlich voller (queerer) Solidaritätsbekundungen mit den Palästinensern. Beinahe so, als sei es Projektion, anderen Leuten Oberflächlichkeit vorzuwerfen…