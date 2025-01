Wer hat schon Lust auf Konsequenzen?

In Deutschland sind wir mehr als verwöhnt: Unser ganzes Leben lang hören wir Ankündigungen und Drohungen, die dann nie konsequent durchgesetzt werden. Im Kindergarten geht das los mit eher zaghaften Versuchen der Kindergärtner_innenden, so etwas wie einen Tagesablauf durchzusetzen. Wenn aber Torben-Augusto oder Jaqueline-Genoveva darauf keine Lust haben, dann passiert eben… nichts! In der Schule geht es weiter mit linksgrün-verstrahlten Lehrkräften, die selber weder Bildung noch die nötige Entschlossenheit haben, ihren Worten auch Taten folgen zu lassen. Und nach rund dreizehn Jahren Gehirnwäsche im Rückgratentfernungssystem (vulgo “Schule” genannt) ist das auch nicht verwunderlich. Wer dieses Martyrium hinter sich gebracht hat, kennt keinen aufrechten Gang mehr geschweige denn den Willen und die pädagogische Autorität, Ankündigungen auch wahr zu machen.

Ein beliebter Satz bei diesen Ideologievermittlungsfachkräften ist: “Wenn ihr nicht lernt, dann bekommt ihr schlechte Noten und schafft vielleicht euren Abschluss / eure Mittlere Reife / euer Abitur nicht!„. Wir alle wissen, dass sich diese Bildungsprophezeiung niemals erfüllt. Wer es schafft, unfallfrei ein Schulgebäude zu betreten und in der Pause nicht auf dem Klo zu verunglücken, bekommt seinen Abschluss – welchen auch immer – nachgeworfen. Gut, manchmal erhalten die Schüler_innenden auch gegen bunt bedruckte Baumwollrechtecke (hierzulande bekannt auch als Scheingeld) die Prüfungsfragen vorab mitgeteilt. Irgendwie ist das auch verständlich; wer freut sich nicht über ein bißchen Taschengeld für das Wochenende oder will schon von einer levantinischen Fachkraft gefragt werden, ob er “Probleme” habe?

Weitere Gebiete wirkungsloser Ankündigungen

Unser Rechtssystem ist das fortschrittlichste aller Zeiten. Dank zukunftsweisender Frauenquoten – etwa bei der Polizei, der Staatsanwaltschaft oder auf den Richterstühlen – widerfährt Delinquenten trotz eindeutiger Androhungen in den jeweiligen Gesetzestexten und Paragraphen so gut wie nie etwas. Das Prinzip Kindergarten setzt sich also später auch erfolgreich in der Strafverfolgung und im Gerichtssaal fort: Gruppenvergewaltigungen, Silvestergeballer mit echten Schusswaffen und kulturbedingte Messerstechereien werden hier als Kavaliersdelikte gewertet und enden straflos.

Auch von Politikern ist es der Michel gewöhnt, Ankündigungen und Versprechungen vor der Wahl zu hören, die dann nach der Wahl schnell vergessen werden oder von denen dann behauptet wird, sie wären nie abgegeben worden. Gerne wählt der täglich mehrmals im Liegen umfallende Fleischtopfpartizipant, sprich: der Berufslügner mit Parlamentssessel, auch die Variante des sich-nicht-Erinnernkönnens: Auch Verfehlungen, Steuerverschwendung, Verordnung von Todesspritzen und vieles mehr haben bei diesem Klientel keinerlei Folgen. In kluger Voraussicht hat man sich schon vor Jahren Immunität vor Strafverfolgung im Amt verordnet.

Der Wind dreht sich

Aber leider scheinen diese Zeiten für die Vollversager in Erziehung, Justiz und Politik allmählich abzulaufen, und damit mittelfristig eben auch für den Michel und den Ali, die bisher nachwehenlos tun und lassen konnten, was sie wollten: Denn plötzlich gibt es in den “verstaatlichten Einigen”, Pardon: Vereinigten Staaten, einen forschen Goldhaardackel, der nicht nur ankündigt, sondern seine Ankündigungen auch quasi in Warp-Speed in Form von Dekreten vollzieht. Dutzende dieser Erlasse – mit Anweisungen, die zum Teil richtigen politischen Bomben gleichen – gab es schon in den ersten Stunden dieses alten und neuen Mannes im Präsidentenamt – und noch viele weitere werden ohne Zweifel folgen.

Der untätige BRD- und/oder EU-Politiker reibt sich fassungslos die Augen: Dafür wurde man doch nicht Politiker, um Entscheidungen zu treffen und durchzusetzen! Das Verwalten des Nichtstuns und das Abkassieren von Sitzunggeldern war doch viel angenehmer als nachzudenken und mutig für die Zukunft Weichen zu stellen! Für das eigene Volk kam das bisher ohnehin nicht in Frage. Eine Ausnahme machten (und machen) hier natürlich die dokumentlos Glücklichen mit Geburtsdatum 1. Januar und einem dauerhaften Lebensalter von 13 Jahren; für diese Klientel raffte man sich dann schon mal auf, um Vergünstigungen zu beschließen und sich gegen Kritik mit Standhaftigkeit zu verteidigen.

Bald womöglich sogar wieder Bildung an Schulen?

Wie dem auch sei: So wie es bisher lief, wird es wohl in Zukunft leider nicht weitergehen. Vielleicht wird bald wieder so etwas wie Erziehung in buntendeutschen Kinderstuben und Kindergärten Einzug halten? Und wird an deutschen Schulen demnächst womöglich sogar wieder Bildung vermittelt statt ideologisch korrekter, aber endverblödete Haltung? Darf dann der Polizist_In eventuell bald endlich wieder als Polizist handeln und muss sich nicht mit dümmlich-fremdschämgeeigneten Tanzvideos zum Affen machen?

Vielleicht verliert die sogar Vorschulpädagogin, die nur quotenbedingt eine Richterlizenz innehat, ihren Richterstuhl zugunsten eines richtigen Richters – einer Amtsperson, die noch fühlt, was Recht und Unrecht ist? Ja, vielleicht jagen wir endlich Politiker, die alles tun (“Kinderfreundschaften” und weißes Pulver inklusive) zum Teufel und ersetzen sie durch Menschen, die etwas können, etwas geleistet haben und die zugunsten der deutschen Völker etwas leisten wollen? Der Michel und auch der Ali werden sich da wohl bald umstellen müssen.