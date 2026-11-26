Der Bundeshaushalt 2027 sieht höhere Steuereinnahmen und deutlich mehr neue Kredite vor. Alice Weidels gestrige Rede in der Generaldebatte sprach berechtigte Fragen zu Schulden, Industriearbeitsplätzen, Sozialausgaben und Migration an. Auch ihr Zwölf-Punkte-Programm verdient eine sachliche Prüfung. Für Regierung und Opposition gilt dabei derselbe Maßstab: Welche Vorhaben haben Vorrang, und wie sollen sie finanziert werden? Doch blenden wir an dieser stelle einmal die parteipolitischen Spitzen in Alice Weidels Haushaltsrede aus und prüfen, welche Vorwürfe die Zahlen tragen und was ihre eigenen Vorschläge für den Bundeshaushalt bedeuten würden. Die Fassung des Haushaltsausschusses sieht für 2027 Ausgaben von 560,9 Milliarden Euro vor. Das sind gut 36 Milliarden mehr als im Haushaltsplan für 2026. Die erwarteten Steuereinnahmen steigen um rund neun Milliarden auf 396,2 Milliarden Euro. Zugleich wächst die geplante Nettokreditaufnahme im Kernhaushalt von rund 98 auf 123 Milliarden Euro. Höhere Ausgaben für Verteidigung oder Infrastruktur können gute Gründe haben. Gerade dann sollte die Bundesregierung erklären, welche Vorhaben sie für dringlich hält, was sie dafür verschiebt und welche Folgekosten sie den nächsten Haushalten hinterlässt.

Dazu gehört eine verständliche Gesamtrechnung, die auch die Kreditaufnahme der Sondervermögen sichtbar macht. Ob ein Kredit unter eine Ausnahme der Schuldenbremse fällt, entscheidet über seine Anrechnung auf die Schuldenregel. Die Zinsen muss der Bund in jedem Fall tragen. Weidels Behauptung, 2029 würden Bürgergeld, Verteidigung und Zinsen alle Bundeseinnahmen aufbrauchen, hält dem Finanzplan jedoch nicht stand. Er sieht für dieses Jahr ausdrücklich 50,2 Milliarden Euro Investitionen im Kernhaushalt vor. Die tatsächliche Entwicklung gibt Grund genug zur Sorge. Die geplanten Zinsausgaben steigen von knapp 42 Milliarden Euro im Jahr 2027 auf gut 68 Milliarden Euro im Jahr 2029. Diese zusätzlichen 26 Milliarden Euro stehen dann für andere Aufgaben also nicht mehr zur Verfügung.

Sozialausgaben und Migration brauchen eine ehrliche Rechnung

Mit 203,3 Milliarden Euro ist der Arbeits- und Sozialetat der größte Ressortetat des Bundes. Rund 143,4 Milliarden Euro entfallen auf das Kapitel Rentenversicherung und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Weitere 58,2 Milliarden Euro sind für Leistungen nach dem Zweiten und Dritten Sozialgesetzbuch vorgesehen. Dieser Betrag umfasst neben der Grundsicherung auch die Arbeitsförderung und ein Darlehen von 8,2 Milliarden Euro an die Bundesagentur für Arbeit. Eine Debatte über die Sozialausgaben, die sich auf das Bürgergeld beschränkt, lässt damit den größten Ausgabenblock außen vor. Auch die Kosten der Migration gehören auf den Tisch. Unterkunft, Sprachförderung und der Einstieg in den Arbeitsmarkt belasten unterschiedliche öffentliche Kassen. Eine aussagekräftige Bilanz müsste zeigen, was Bund, Länder und Kommunen jeweils tragen, wie lange Menschen auf Leistungen angewiesen sind und wie sich ihre Beschäftigung entwickelt.

So ließe sich auch erkennen, ob eine Reform die öffentlichen Haushalte insgesamt entlastet oder vor allem Ausgaben vom Bund auf die Kommunen verschiebt. Bei der Einbürgerung nennt Weidel eine zutreffende Größenordnung. Destatis weist für 2025 333.343 Einbürgerungen aus. Die Statistik gibt allerdings keine Auskunft darüber, wie viele dieser Menschen zuvor einen abgelehnten Asylantrag hatten. Auch die reinen Asylantragszahlen sagen nur begrenzt etwas über neue Einreisen aus, weil sie unter anderem Folgeanträge und Anträge für in Deutschland geborene Kinder umfassen können. Wer über strengere Regeln entscheiden will, braucht Klarheit darüber, welche Personengruppen und Verfahren überhaupt gemeint sind.

Der Verlust von Industriearbeitsplätzen ist real

Nach einer Auswertung des ifo-Instituts gingen von Anfang 2019 bis Ende 2025 rund 496.000 sozialversicherungspflichtige Industriearbeitsplätze verloren. Destatis meldete für 2025 zudem 24.064 Unternehmensinsolvenzen, gut zehn Prozent mehr als im Vorjahr. Der Stellenabbau erstreckt sich jedoch über mehrere Regierungen. Die aktuelle Koalition muss sich daran messen lassen, welche Hindernisse für Investitionen sie abbaut und woran sich der Erfolg ihrer Maßnahmen erkennen lässt. Bei der Energiepolitik greift Weidel eine Frage auf, die gerade für energieintensive Betriebe entscheidend ist.

Die deutschen Erlöse aus dem nationalen und europäischen Emissionshandel betrugen 2025 zusammen 21,4 Milliarden Euro. Wie stark einzelne Branchen tatsächlich belastet wurden, hängt unter anderem davon ab, welche Kosten sie selbst tragen und welche sie über ihre Preise weitergeben können. Wer günstigere Energie verspricht, sollte deshalb sagen, welche Unternehmen und Haushalte in welchem Umfang profitieren würden.

Abnorme Ukrainehilfen ohne nachvollziehbare Zahlen

Die Berliner Zeitung berichtet, dass der Bundesrechnungshof die Angaben der Bundesregierung zur Ukraine-Unterstützung als unvollständig, intransparent und nicht belastbar kritisiert habe. Die Bundesregierung widerspricht dieser Bewertung. Der Streit zeigt, welche Angaben für die parlamentarische Kontrolle gebraucht werden. Der Bundestag muss nachvollziehen können, welche Hilfen zugesagt, welche bereits geleistet und welche Beträge in Deutschland für Geflüchtete ausgegeben wurden. An diesem Maßstab muss sich auch Weidels Rechnung messen lassen. Die genannte Militärhilfe liegt mit rund 11,5 Milliarden Euro in der Größenordnung des Regierungsentwurfs für 2027. Die zusätzlich angesetzten 6,3 Milliarden Euro Bürgergeld sind dagegen als Zahl für 2024 belegt, nicht als Haushaltsansatz für 2027.

Und selbst wenn man mit 18 Milliarden Euro rechnet, würde eine monatliche Rentenerhöhung um 70 Euro für rund 21,5 Millionen gesetzliche Rentnerinnen und Rentner den Betrag bereits praktisch vollständig beanspruchen. Steuerentlastungen oder niedrigere Kraftstoffpreise kämen als weitere Ausgaben beziehungsweise Einnahmeausfälle hinzu.

Was das Zwölf-Punkte-Programm zur Debatte beiträgt

Bei der Rente und beim Subventionsabbau verdient Weidels Programm besondere Aufmerksamkeit. Die Frage, welche Rentenleistungen aus Beiträgen und welche als gesamtgesellschaftliche Aufgaben aus Steuern finanziert werden sollen, ist berechtigt. Auch die Einbeziehung von Beamten und Mandatsträgern in die gesetzliche Rentenversicherung ist eine ernsthafte Reformidee. Für die finanzielle Bewertung zählen neben zusätzlichen Beiträgen auch die bestehenden Versorgungsansprüche, die Übergangskosten und die späteren Rentenansprüche. Ähnlich konkret müsste der angekündigte Subventionsabbau werden. Wer gleichzeitig niedrigere Steuersätze, höhere Freibeträge, ein Familiensplitting und die vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags verspricht, sollte benennen, welche Förderprogramme entfallen und welche Einsparungen daraus entstehen.

Bei Migration und Sozialleistungen zeigen sich die Grenzen pauschaler Forderungen. Schnellere Verfahren, die Durchsetzung vollziehbarer Ausreisepflichten und ein besserer Zugang zu Beschäftigung sind konkrete Ziele. Bei lückenlosen Grenzkontrollen, pauschalen Zurückweisungen, Sachleistungen statt Geld und strengeren Einbürgerungsregeln stellen sich jeweils andere Fragen nach Umsetzbarkeit, Verwaltungsaufwand und Wirkung. Besonders weit reicht die Forderung, volle Sozialleistungen an eigene Beitragszahlungen zu knüpfen. Hier müsste das Programm sagen, wie es Menschen absichert, die wegen Krankheit, Erwerbsminderung oder Betreuungspflichten gar nicht oder nur eingeschränkt arbeiten können.

Sichtbare Zielkonflikte

In der Energie- und Wirtschaftspolitik werden die Zielkonflikte sichtbar. Weidel fordert unter anderem das Ende der CO₂-Bepreisung, einen Wiedereinstieg in die Kernenergie und den Einkauf von Erdgas und Erdöl auch in Russland. Welche Entlastung käme kurzfristig bei Verbrauchern und Betrieben an? Welche Kosten und Vorlaufzeiten hätte der Wiedereinstieg in die Kernenergie? Welche Abhängigkeiten entstünden durch neue Lieferbeziehungen mit Russland? Ihre Forderungen, das Gebäudeenergiegesetz und die Lieferkettenregeln abzuschaffen, sowie die Vorgaben für den Verbrenner zurückzunehmen, gehören ebenfalls in diese Prüfung. Entscheidend ist, welche Belastungen dadurch entfallen und wie die bisherigen Ziele dieser Regeln künftig erreicht werden sollen.

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Die Rechnungslegung erweist sich Ende als politische Bewährungsprobe. Die Bundesregierung sollte für ihren Haushalt offenlegen, welche Aufgaben sie zusätzlich finanziert, welche sie dafür kürzt oder verschiebt und welche Zinslast sie in Kauf nimmt. Die Opposition sollte ihre Alternativen ebenso konkret beziffern. Weidels Rede stellt einige Fragen, denen die Regierung sich stellen muss. Ihr Zwölf-Punkte-Programm liefert dafür Ansätze, besonders bei der Rente und der Überprüfung von Subventionen. Eine Haushaltsalternative wird daraus erst, wenn erkennbar ist, welche Entlastungen finanzierbar sind, welche Einsparungen tatsächlich eintreten und wer die Folgen der vorgeschlagenen Änderungen trägt.