„Wer meint, mit Pommes-Schildern für mehr Sicherheit zu sorgen, hat jeden Bezug zur Realität verloren“

Es ist die jüngste Schwachsinnsidee einer ohnmächtigen, in Symbolhandlungen gefangenen Haltungspolitik, die verzweifelt versucht, den Auswirkungen des durch ihre grenzenlose Naivität selbstverursachten Alptraums irgendwie Herr zu werden: Die Kampagne der „Respekt-Pommes“, mit der die ganz überwiegend von migrantischen Jugendbanden importierte Gewalt in deutschen Freibädern gebremst werden soll. Diese Kopfgeburt eines völlig abgehobenen Gutmenschenschwachsinn will allen Ernstes quasi mit Fritten den Freibad-Frieden erzwingen. Mit Beginn der Freibadsaison schließen sich immer mehr öffentliche Schwimmbäder der Kampagne an, am Wochenende nun auch die Freibäder von Karlsruhe und Ettlingen.

Slogans wie „Vergiss die Mayo, aber nicht das Lächeln!“ sollen “Badegäste zu mehr Respekt und Rücksichtnahme” animiert werden. Man will gar nicht wissen, wie viel Steuergelder die üblichen Verdächtigen irgendwelcher NGOs aus öffentlichen Fördertöpfen für diese präpotenten Werbesprüche kassiert haben oder welche beauftragten Agenturen sich hier wieder abgeputzt haben. Dabei ist jedem klar, wer diese gewissen “Badegäste” sind. Und just jene Problemklientel, die eigentlich damit adressiert werden soll, nimmt diese Ansprache überhaupt nicht zur Kenntnis – ebenso wenig, wie sie sich an anderen öffentlichen Plätzen auch nicht von Waffen- oder Messerverboten beeindrucken lässt. Außer bei unverbesserlichen Blauäugigen Wohlfühl-Stuhlkreisidealisten sorgt die Aktion „Respekt-Pommes“ jedoch auch bei Kartoffeldeutschen, die solche Anweisungen gar nicht benötigen, nur belustigtes Kopfschütteln. Denn ebenso gut könnte man den Mond anbellen.

Schizophrene Form von Wirklichkeitsverweigerung

Kritiker der Initiative, die “auf spielerische Weise ein harmonisches Miteinander fördern” will, sehen in der Aktion zu Recht einen reichlich realitätsfernen Ansatz, um die Sicherheitsprobleme in Freibädern zu lösen – und um eine schizophrene Form von Wirklichkeitsverweigerung. Denn was hier durch vermeintlich humorvolle Botschaften an Imbissbuden und sogenannte „Fritiketten“, die “Werte wie Freundlichkeit und Respekt vermitteln” sollen, an den Mann gebracht werden soll, sind verstrahlten Ideale derselben “Willkommenskultur”, die diese verrohten Zustände erst herbeigeführt hat. Dazu passt voll und ganz das offizielle Geschwurbel: „Es geht nicht darum, Probleme zu ignorieren, sondern darum, ein Zeichen für ein besseres Miteinander zu setzen”, so ein Sprecher der Karlsruher Bäderbetriebe zu der Aktion. Dem entgegnet der Stuttgarter AfD-Sicherheitspolitiker Sandro Scheer trocken: „Wer meint, mit Pommes-Schildern für mehr Sicherheit zu sorgen, hat jeden Bezug zur Realität verloren“.

Scheer verweist zudem auf die Polizeikriminalstatistik, wonach in Baden-Württemberg 40 Prozent der Straftaten in Freibädern von Personen ohne deutschen Pass begangen werden, obwohl diese nur 18 Prozent der Bevölkerung ausmachen, Er moniert, dass die “Respektpommes”-Aktion die wahren Ursachen von Gewalt und Übergriffen verschleiere und stattdessen „infantile Erziehungsversuche“ unternähme. Für Scheer sind “Respekt-Pommes” und „Fritikette“ ein „Placebo“, das die Sicherheitsprobleme in Freibädern definitiv nicht lösen könne. In der Tat: Der einzige Garant für Respekt und Sicherheit im öffentlichen Raum wäre eine Nulltoleranzpolitik – mit abschreckenden Strafen und, wo immer möglich, konsequente Remigration der Störer, die für Chaos und Gewalt maßgeblich verantwortlich sind, über die aber niemand sprechen mag.