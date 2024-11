Wer rettet jetzt das Grundgesetz?

Der Mythos rund um die Entstehung des Grundgesetzes wurde oft parteipolitisch missbraucht. Das kann nicht verwundern, denn die Deutschen haben sich mit eigener Deutungshoheit immer schon schwer getan und die Meinungsbildung – geradezu notorisch – jeweiligen Obrigkeiten oder meinungsstarken Führern und Gruppen überlassen. Der Deutsche war in seiner Geschichte zwar leistungsstark und voller gesellschaftlich vorteilhafter guter Tugenden, aber politisch eher Mitläufer, der ideale, brave Untertan. Daher nochmals die 1945 und die Folgejahre kurz erläutert: Es ging nicht anders; am Ende des Zweiten Weltkriegs mussten die Alliierten dem abgestürzten “Herrenrassenvolk” die Menschenrechte gewissermaßen mit der Knarre vorm Kopf erläutern. Dieser Geburtsfehler blieb bis heute. Das West-Experiment – eine freie Nation ohne die üblichen deutschen Sonderwege – konnte nicht so ohne Weiteres gut gehen. Der abgeteilte Osten kam sowieso, mit (sozialistischem) Makel behaftet, erst 40 Jahre später hinterher – allerdings mit Ruhm und Ehre der Bürgerrechtler, welche wenigstens für einen kurzen Moment mal staatliche Bonzokratie und politische Bevormundung abgestreift hatten. Die Freude darüber sollte aber nur kurz währen.

1945: Deutschland wurde lediglich militärisch besiegt; der politische, innere, eigenständige Sieg der Deutschen über ihr Regime – flankierend beim äusseren Geländegewinn der vorrückenden Militärmächte – blieb aus. Keine deutschen Partisanen, wie jene in Italien, stürmten je die Nester und Paläste der National-Sozialisten und hängten faschistische Führer und Gefolgsleute an Straßenlaternen auf. Bis heute wird hier vielmehr gefragt: Wurden wir befreit, oder wurden wir besiegt? Diese Fragestellung der Nachkriegszeit war und blieb der Offenbarungseid einer “Schafherde”, denn befreien kann man sich nur selbst, weshalb man bei diesem falschen Ansatz logischerweise aus der Geschichte bis heute nicht viel gelernt haben kann. Die Folge: Im Rahmen völlig verkrachter Selbstkasteiung müssen wir nun Abend für Abend drei bis fünf Hitler-Drittes-Reich-Dokus im politischen Erziehungs-TV (für den unmündigen Bürger) ertragen. Sicherlich verkürzt dargestellt; aber wer historisch und notorisch politisch so unselbständig und obrigkeitsgläubig durchs Gelände dackelt, bietet sich für Einflüsterungen, Manipulationen in seinem latenten kollektiven Kadavergehorsam an.

Keine Lehren aus zwei Diktaturen

Kann man aus der Geschichte lernen, sie aufarbeiten? Bedingt. Klar ist: Man muss diese aktiv leben und gestalten, alles andere ist Pose wie Posse, Lippenbekenntnis, lauwarme Beschwörungsformel. Was hätten die Deutschen aus gleich zwei Diktaturen auf deutschem Boden nicht alles lernen können! Hätte man Grundübel und Ursachen von Unfreiheit und autoritärem Staat aufgearbeitet, kapiert und verinnerlicht, gäbe es hierzulande nur sehr wenig Bürokratie, keinen aufgeblähten Staatsapparat und nur einen Bruchteil des heutigen Beamtenheeres. Es gäbe keine Berufs-Politiker, sondern Politiker mit ausgewiesener beruflicher Expertise. Es gäbe keine Parteien in Medien, schon gar nicht im öffentlichen Rundfunk, und kein absolutes Primat der Politik. Das freie Individuum wäre unantastbarer Souverän, die Freiheit des Einzelnen würde jede faschistoide Kollektivbildungen im Keim ersticken. Macht wäre beschränkt, basisnah und dezentraler als heute. Genau mit dieser Fernzielsetzung war das Grundgesetz auch weitgehend gedacht – weshalb im Kern eine strikte Gewaltenteilung verankert wurde, die allerdings spätestens seit Angela Merkel sukzessive abgeräumt wird. Parteien “wirken” bei der Willensbildung des Volkes lediglich “mit”. Mehr nicht. Willen und Bildung müssen vom Volk kommen. Die heutigen Partei-Kolosse in aufgeblähten Parlamenten, Stiftungen und Rundfunkräten illustrieren die diesbezügliche Fehlentwicklung: Deutschland als fette Beute eines Parteienkartells, welches dem Bürger das Steuergeld aus den Tasche saugt.

Das Grundgesetz der BRD wurde am 23. Mai 1949 in Bonn vom Parlamentarischen Rat der Länder verkündet. Es stellt die unantastbare Würde des Menschen in den Mittelpunkt und schreibt die Grundrechte fest wie Religionsfreiheit, Meinungs- und Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit und Reisefreiheit. Die Trennung von Gesetzgebung, Regierung und Gerichtsbarkeit sowie die Aufgaben von Bund, Ländern und Kommunen ist festgeschrieben. Demokratie in der Bundesrepublik: Das damals verkündete Grundgesetz sollte Lehren aus der NS-Zeit verkörpern. Waren die “Mütter und Väter“ der deutschen Verfassung im Parlamentarischen Rat, der 1949 das Grundgesetz verfasste, damit bereits überfordert? Dem Rat gehörten 77 Personen an.

Nazis und Verfolgte in einem Rat

Seltsames steht darüber geschrieben: “Man dürfe nicht den Eindruck vermitteln, dass die Mitglieder des Parlamentarischen Rates ‚ausschließlich Gegner des Nationalsozialismus gewesen waren‘, sagt Jura-Professor Alexander Thiele aus Berlin. ‚Der Parlamentarische Rat bestand durchaus aus einigen Mitgliedern, die eine NS-Karriere hinter sich hatten.” Soweit die “Tagesschau”. Bereits hier also deutsche Merkwürdigkeiten, welche aufs Taktieren und Strippenziehen verweisen. Zum Beispiel der dem Parlamentarischen Rat angehörende CDU-Politiker Paul Binder: Er war in der NS-Zeit stellvertretender Direktor bei der Dresdner Bank und leitete dort die “Zentralstelle für Arisierung”.

Den brutalen Zwangsverkauf und die Zwangsenteignungen jüdischen Vermögens administrierte Binder persönlich; ein echter deutscher Bürokrat eben – mit dem Schreibtisch als Tatwaffe. In den 1940er-Jahren soll er auch eng mit SS-eigenen Firmen im besetzten Osteuropa verbandelt und für Rüstungsfirmen tätig gewesen sein. Wir lernen an diesem einen Beispiel von vielen: Bürokratie entschlacken und “durchlüften” ist Sache der Deutschen nicht. So bleibt systemübergreifend immer der aufgeblähte Staatsmoloch erhalten, dessen signifikante Rolle bei Unrecht und politischen Verbrechen gar nicht von der Bevölkerung realisiert wird. So saßen an der Wiege des Grundgesetzes sogar ausgewiesene NS-“Rassentheoretiker” der Nazis mit am Tisch, was viel über einen auch institutionell verkappten deutschen Judenhass sagt, der sich wie ein toxischer Krankenhauskeim in den deutschen Staat eingenistet hat. Liest man heute die Biografien aller 77 Mitglieder, fällt einiges auf. Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestags kam bereits 2009 zu dem Schluss, so ebenfalls die “Tagesschau”, dass sich im Parlamentarischen Rat Menschen begegnet sind, die teilweise NS-Karrieren gemacht hatten, und andere, die “gerade aus dem KZ mit ihrem Leben davongekommen sind”, wie der Jura-Professor Alexander Thiele festhält. Also ein “spannungsvolles Zusammentreffen” (ebenda) – “aber eines, das unter einem klaren Motto stand: Nie wieder! In diesem Geist wurde das Grundgesetz geschrieben. Es sollte Lehren ziehen aus der NS-Zeit.”

An den Dauer-Pranger gestellt

Kurios und deutsch: Im Prinzip saßen sich also Folteropfer und Folterknechte gegenüber, schlimmste politische Barbaren mit ihren Opfern um über eine neue Verfassung zu parlieren. Typisch deutsch. In Italien hätte vermutlich bei solch einem Treffen mit Mussolini-Anhängern und Partisanen von Letzteren mindestens einer eine Pistole dabei gehabt, Rechenschaft gefordert und selbst Strafe vollzogen. Das Böse hat es in Deutschland leider aber kinderleicht, epochenübergreifend. Der brave Untertan macht nicht nur gute Miene, er macht auch bei allem mit, auch wenn es hart gegen seine eigenen Interessen geht. “Die da oben” lässt er einfach machen – er will wehrlos sein. Aber andere anschwärzen, denunzieren für die Obrigkeit schnüffeln und hetzen und petzen: Das liebt er. Unter dem Motto “100 Jahre deutsches Denunziantentum in allen Systemen” könnte man eine monumentale Ausstellung mit Belegen machen, allein der dokumentarische Ausstellungsband dazu dürfte mehr als 1.000 Seiten voller Dokumente enthalten.

Im Laufe der Zeit wurde leider zwangsläufig eine einseitige und viel zu kurz greifende Lesart über die Geschichte der Deutschen zum Mantra aller Erzählungen, wo “eine völkische Gesinnung, eine auf Rasse und Volk und Volkstum und Volksgemeinschaft und Nationalismus gegründete Gesellschaft, abgelöst (wurde) durch das Grundgesetz… Aus Untertanen sind Staatsbürger geworden”. Mit diesen Worten wird der FDP-Politiker Gerhard Baum gerne zitiert. Diese Erzählung weist jedoch eine Lücke auf: Alles reduziert sich in dieser Darstellung auf eine ideologische Perversion, fataler noch, auf den Hinweis auf das einmalige Verbrechen der Deutschen, die nun von anderen Menschheitsverbrechen ausgeschlossen und alleine mit sich an den Dauer-Pranger gestellt wurden. Die allgegenwärtige Nazi-Keule hat allerdings genau dort ihren Ursprung. Vernebelt wurden Erkenntnisse über alle Totalitarismen, Faschismen, brachiale Staatsmacht-Allüren jeder Art, nicht allein brauner Provenienz. Warum gibt es im TV nicht auch jeden Abend Dokus über die linksfaschistische DDR? Weil die nicht Nazi war. Kapiert? Deshalb ist es heute auch wieder so leicht, Grundrechte und Freiheiten abzuräumen, Justiz und Gerichte zu politisieren und die Gewalten politisch auf einen Nenner zu verbiegen, sie vulgo gleichzuschalten. Denn das ist ja nicht Nazi.