Wer Schwarz bestellt, bekommt Grün aufgetischt

In nicht einmal drei Jahren hat die Ampel-Regierung mit ihrem ideologischen Wahnsinn und der absoluten Unfähigkeit ihrer Führungspersonen Deutschland in die größte Krise der Nachkriegsgeschichte gestürzt. Die Wirtschaft kollabiert, das Land wird schlimmer denn je mit illegalen Migranten geflutet, die Bevölkerung wird gegeneinander aufgehetzt, kritische Vereine und Medien werden verboten, bürgerliche Freiheiten erodieren. Nichts darf den Transformationskurs zur Errichtung eines grünsozialistischen Utopia stören. Auch wenn sich die SPD mit ihren totalitär veranlagten Exponenten besonders um die Abräumen der historisch einzigen erfolgreichen Demokratie auf deutschem Boden bemüht, sind doch die Grünen die ideologischen Treiber und Hauptverantwortlichen für die verhängnisvolle Entwicklung. Obwohl eine riesige Mehrheit der Deutschen von der geistigen Diktatur des Irrsinns erlöst werden will, die mittlerweile schon im Kindergarten beginnt und fast die gesamte Gesellschaft durchdringt, kann diese 10-Prozent-Partei schalten und walten wie sie will.

Eigentlich müsste jeder angebliche “Oppositionsführer”, der die Zeichen der Zeit erkannt hat, daher alles daransetzen, eine politische Erneuerung des Landes zu allererst mit der Entfernung und anschließenden Fernhaltung der grünen Gefahr von den Hebeln der Macht anzustreben, müsste einen konsequenten Kampf gegen diese gemeingefährliche Polit-Sekte führen und selbstredend jegliche Koalition mit ihr kategorisch ausschließen. Nicht so jedoch CDU-Chef Friedrich Merz: Anstatt den grünen Wahn jeden Tag zu attackieren, öffnet er ihm lieber eine Zukunftsperspektive, und lässt damit keinen Zweifel daran offen, dass er in Wahrheit gar keine Veränderung für Deutschland will. Schlimmer noch: Laut „Bild“ pflegt Merz seit Monaten engste Kontakte zur Grünen-Parteispitze.

Kuschelkurs zwischen Merz und Habeck

Was dabei herauskam, hat nun kein Geringerer als Grünen-Abwirtschaftsminister Robert Habeck mit einigen ominösen, in ihrer Tendenz aber doch eindeutigen Aussagen bekannt: Er rechne damit, dass es nach der nächsten Bundestagswahl ein “milliardenschweres Sondervermögen für Klimaschutz” geben werde, verkündete er. „Das, was jetzt nicht möglich ist, wird mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit nach der Bundestagswahl schneller möglich sein, als wir bis drei zählen können“, so Habeck. Damit offenbar er also, dass er selbst fest mit einer Regierungsbeteiligung der Grünen über das offizielle Ende der Ampel hinaus rechnet; da aber die jetzige Koalition schon wegen mangelnder Mehrheiten kaum fortgesetzt werden kann, muss Habeck zwingend von der CDU als künftiger Partner ausgehen. Diesen Verdacht hegt auch FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai. „Offensichtlich gibt es bereits Absprachen diesbezüglich zwischen Habeck und Merz, dann die Schuldenbremse auszuhebeln und mehr Schulden zu machen“, stellt er fest und kritisiert: „Wer jetzt schon tut, als sei die nächste Bundestagswahl entschieden und geheime Absprachen trifft, der zeigt seine Geringschätzung gegenüber den Wählern.“

Die CDU und Habecks Wirtschaftsministerium weisen dies natürlich offiziell zurück. In der CSU wächst jedoch bereits die Besorgnis über Merz’ Kuschelkurs mit den Grünen. „Es gibt keine Verschuldungsabsprachen mit den Grünen. Deutschland braucht einen Politikwechsel. Und der funktioniert, wenn die Grünen aus der Regierung fliegen“, erklärte Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Was von solchen Beteuerungen einer Partei zu halten ist, die von dem gnadenlosen Opportunisten Markus Söder geführt wird, kann man sich denken. Die glaubwürdigen Indizien für eine Absprache mit den Grünen haben Merz endgültig diskreditiert.

Ignorieren der Bürgermehrheit

eit Jahren zeigen sämtliche Umfragen und zunehmend auch Wahlergebnisse, dass die große Mehrheit der Menschen eine Mitte-Rechts-Regierung will. Nicht nur in Deutschland, auch in weiten Teilen Europas und den USA, gerät der woke Wahnwitz, für den die Grünen stehen, immer mehr in die Defensive. Die Bürger wollen ihn endlich abschütteln. Aber Merz, der nichts anderes im Sinn hat, als um jeden Preis Kanzler zu werden, ignoriert diesen Megatrend und will die elende Kungelei im deutschen Parteienstaat fortsetzen. Dies verdeutlicht abermals, dass nur eine – freilich hypothetische – absolute Mehrheit für die AfD die einzige Hoffnung für einen wirklichen Politikwechsel in Deutschland ist: Das BSW ist spätestens seit Wagenknechts Tuchfühlung mit Katrin Göring-Eckardt zur gemeinsamen Verhinderung der AfD als vom politisch-medialen Kartell installiertes U-Boot zur Wählertäuschung enttarnt worden. Und auch die CDU wird den grünen Feldzug gegen Freiheit, Kultur und Wohlstand mit bestenfalls winzigen kosmetischen Änderungen fortsetzen, ob mit oder ohne Koalition mit der grünen Partei.

Die Hoffnung auf eine von der riesigen Mehrheit der Bürger gewünschte Mitte-Rechts-Koalition ist mit dieser Union eine reine Illusion. Anstatt sich endlich programmatisch zu erneuern, sich vom Transformationskurs und Wokismus in all seinen perversen Ausprägungen zu distanzieren, glaubt Merz, die Leute für dumm verkaufen und sich mit grüner Hilfe ins Kanzleramt wurschteln zu können. Aber Deutschland kann sich keine weitere grüne Regierungsbeteiligung mehr leisten. Käme es zu dieser, wären danach, nach weiteren vier Jahren, zwar wohl hinreichend vielen Menschen die Augen aufgegangen, dass die Zeit dann zwar wahrscheinlich tatsächlich reif wäre für eine absolute AfD-Mehrheit – allerdings wären die Verhältnisse im Land dann so katastrophal sein, dass selbst die AfD es nicht mehr retten könnte.