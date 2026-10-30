Wer zahlt die nächste Rechnung aus der Ukraine – und wofür eigentlich?

Das Manöver ist bekannt: Von innenpolitischen Problemen wie Migration, Kriminalität und Verschuldung soll durch vermeintlich wichtige außenpolitische Baustellen abgelenkt werden. Doch das ist inzwischen teuer: 70 Milliarden Euro sollen nochmal zusätzlich für Kiew, zwei Billionen für Brüssel bereit gestellt werden. Die EU steuert auf ein haushalterisches Desaster zu – und am Ende haften natürlich wieder die “üblichen Verdächtigen“, die europäischen Steuerzahler. Frau von der Leyen jedenfalls wird es nicht tun. Worum geht es im Einzelnen genau?

Die Europäische Union steht aktuell unter anderem vor der ziemlich lästigen Frage: Wie lange lässt sich eine sinnbefreite Politik unbegrenzter finanzieller Zusagen fortsetzen, wenn nur wenige im erlauchten Kreis die Rechnung bezahlen wollen? Hintergrund ist die am 19. Oktober von der EU-Kommission bestätigte Finanzierungslücke der Ukraine von eben den besagten rund 70 Milliarden Euro für 2027. Brisant: Die bereits zugesagten 45 Milliarden Euro aus dem europäischen Ukraine-Kredit kommen noch dazu. Zusammen ergibt das 115 Milliarden Euro an geplanter EU-Unterstützung und zusätzlichem Finanzierungsbedarf – allein für 2027.

Milliarden auf Pump

Schon im April 2026 hatte die EU einen Kredit für die Ukraine für 2026 und 2027 beschlossen. Davon waren 60 Milliarden für militärische und 30 Milliarden für wirtschaftliche Zwecke vorgesehen. Finanziert wird das fette Paket über gemeinsame, durch den europäischen Haushalt abgesicherte EU-Anleihen; die Rückzahlung soll aus russischen Kriegsreparationen erfolgen. Doch wann und vor allem ob Russland tatsächlich zahlt, ist vollkommen offen. Damit stellt sich die entscheidende Frage: Wer haftet, wenn die erhofften Reparationen ausbleiben? Das Tilgungsmodell kann man euphemistisch als hasardeurhaft oder auch als hochrisikoreich bezeichnen.

Klar ist außerdem, dass eine weitere gemeinsame Kreditaufnahme die gemeinsame Verschuldung auf europäischer Ebene deutlich ausweitet. Nationale Haushalte würden zwar rein formal entlastet, Risiken und Zinskosten werden jedoch lediglich nach Brüssel verschoben – doch die Mitgliedstaaten müssen schlussendlich trotzdem zahlen.

Zwei Billionen für Brüssels Ambitionen

Parallel zu diesem fahrlässigen Ukraine-Hütchenspiel verhandelt die EU über ihren nächsten siebenjährigen Haushalt von 2028 bis 2034. Die Kommission verlangt dafür nahezu zwei Billionen Euro. Zusätzlich sind dabei nochmal bis zu 100 Milliarden Euro für die Ukraine vorgesehen. Zur Finanzierung schlägt Brüssel fünf neue sogenannte „Eigenmittelquellen“ vor, darunter Einnahmen aus dem Emissionshandel, Abgaben auf Tabak, Elektroschrott und große Unternehmen. Erwarteter Ertrag: 58,5 Milliarden Euro jährlich. Eigenmittel der EU sind aber eigentlich nur eingezogene Fremdmittel – bereitgestellt von den nationalen Haushalten der Mitgliedsstaaten, denen das Geld dann im eigenen Land fehlt.

So oder so stammen diese “Fremdmittel“ aus den Taschen der Europäer. Doch es geht nicht nur um die monströsen, verrückten Haushaltszahlen. Denn je stärker die EU sogenannte “eigene Einnahmequellen” erschließt und gemeinsame Schulden aufnimmt, desto mehr finanzpolitische Macht konzentriert sich in Brüssel. Die Mitgliedstaaten sollten sich spätestens jetzt fragen, wie viel Haushaltssouveränität sie noch abgeben wollen.

Der Steuerzahler als letzter Garant

Ende November sollen die Staats- und Regierungschefs sowohl über die Ukraine-Finanzierung als auch über den nächsten EU-Haushalt beraten. Mit den vorgenannten Mega-Posten stehen demnach zwei Entscheidungen an, die Europas finanzielle Zukunft nachhaltig prägen werden. Dabei ist die EU übrigens weder ein Staat noch hat sie irgendeine eigene Steuerhoheit. Der Haushalt des anmaßenden Administrations-Molochs wird letztlich von den europäischen Bürgern und der Wirtschaft finanziert.

Europäische Steuerzahler tragen die ganze Last, und zwar unmittelbar über nationale Beiträge oder mittelbar über Abgaben wie Zölle, CO2-Abgaben, Preise und gemeinsame Kreditgarantien. Mit dem Fass ohne Boden namens Ukraine hat man sich ohne Not über eine moralingetränkte Politik aber zur willkommenen Ablenkung einen teures und gigantisches Risiko ans Bein gebunden. Das kann auf Dauer nicht gutgehen.

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Der Autor ist Abgeordneter im Europäischen Parlament.