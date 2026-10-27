Werte vor Umsatz, Haltung vor Autos

Es ist eine eigentümliche Arbeitsteilung, die sich in Deutschland etabliert hat: Die Politik verschlechtert die Bedingungen industrieller Wertschöpfung, Unternehmen suchen nach Alternativen, und anschließend erklärt dieselbe Politik deren Entscheidungen zum moralischen Skandal. Wer im Ausland investiert, soll nicht gefragt werden, weshalb sich das dort besser rechnet. Er soll sich schämen! Der jüngste Fall heißt Audi. Konzernchef Gernot Döllner trat gemeinsam mit US-Präsident Donald Trump auf, als dieser den geplanten Bau eines Audi-Werks im amerikanischen Georgia ankündigte. Vier Milliarden Dollar Investitionen, 4.500 Arbeitsplätze, eine Jahreskapazität von 200.000 SUV: Das sind Zahlen, mit denen sich Industriepolitik gewöhnlich schmückt. In Deutschland hingegen entbrannte eine Debatte darüber, ob ein Vorstandsvorsitzender einem politisch unerwünschten Präsidenten öffentlich danken darf. Die Empörung reicht von der IG Metall über den VW-Betriebsrat bis zu Grünen und SPD.

Während Amerika über Fabriken und Beschäftigung spricht, diskutiert Deutschland über die moralische Zulässigkeit geschäftlicher Kontakte. Doch das Problem reicht über Audi hinaus. Es zeigt sich auch in einer Initiative, die sich “Wirtschaft widerspricht” nennt und ihr Programm unter die Parole „Werte vor Umsatz“ stellt. Unternehmen sollen sich sichtbar von der AfD distanzieren und Geschäftsbeziehungen zu AfD-nahen Strukturen beenden. Damit begegnen sich zwei Erscheinungen derselben politischen Kultur: eine Industriepolitik, die Wettbewerbsfähigkeit dem moralischen Gestaltungsanspruch unterordnet, und ein Wirtschaftsverständnis, das politische Gesinnung zum Kriterium geschäftlicher Beziehungen erhebt. Die Fabrik wird zweitrangig. Entscheidend ist die Haltung.

Die Industrie flieht – nur vor wem?

Besonders aufschlussreich wird der Fall Audi im Vergleich mit der Debatte über Sachsen-Anhalt. Nach dem AfD-Wahlerfolg im September 2026 warnten Wirtschaftsvertreter vor möglichen Abwanderungen. Eine AfD-geführte Landesregierung könnte Investoren abschrecken. Diese Warnungen verdienen Prüfung. Unternehmen benötigen qualifizierte Arbeitskräfte, verlässliche internationale Beziehungen und einen stabilen Rechtsrahmen. Wenn Unternehmen angeblich vor der AfD fliehen, weshalb baut Audi dann im CSU-regierten Bayern Stellen ab? Bis 2029 sollen rund 7.500 Arbeitsplätze wegfallen, vor allem in Ingolstadt und Neckarsulm. Bayern gilt als industrielles Erfolgsmodell. Trotzdem gerät sein Premiumautomobilhersteller massiv unter Druck.

Die Erzählung von der Industrieflucht vor der AfD ist zumindest unzureichend. Die deutsche Industrie verliert Wettbewerbsfähigkeit auch dort, wo die AfD keine Regierungsverantwortung trägt. Ihre Probleme sind bundesweit und europäisch. Sie betreffen Energieversorgung, Regulierung, Steuerlast, Arbeitskosten und technologische Rahmenbedingungen. Die entscheidende Frage lautet nicht: Vor welcher Partei müssen Unternehmen geschützt werden? Sie lautet: Welche Politik schafft Bedingungen, unter denen sie in Deutschland bleiben und investieren wollen?

„Werte vor Umsatz“ – die neue Gesinnungswirtschaft

Eine bemerkenswerte Antwort liefert die Initiative “Wirtschaft widerspricht”. Sie möchte Unternehmen mit einem Gütesiegel ausstatten. Teilnehmende Betriebe sollen die AfD ausdrücklich ablehnen, keine geschäftlichen Kontakte zu AfD-nahen Strukturen pflegen und bestehende Beziehungen beenden. Diese Haltung soll gegenüber Kunden und Geschäftspartnern sichtbar werden. Ein Unternehmer darf Kunden zurückweisen, die seine Mitarbeiter beleidigen oder bedrohen. Doch die Initiative geht darüber hinaus, wenn sie bereits die erkennbare Nähe zu einer legalen Partei zum Anlass für den Abbruch geschäftlicher Beziehungen erklärt. Dann wird politische Zugehörigkeit zum Ausschlusskriterium. Die Initiative betont, sie rufe nicht zum Boykott auf, empfiehlt aber gleichzeitig, Geschäftsbeziehungen wegen politischer Nähe zu beenden.

Ein Betrieb, der Menschen unabhängig von Herkunft oder Religion respektvoll behandelt, erfüllt einen wichtigen Anspruch. Warum soll derselbe Betrieb aber seine wirtschaftlichen Beziehungen nach parteipolitischer Gesinnung sortieren? Die Antwort liegt in einer neuen Definition von Toleranz: Vielfalt ist willkommen, solange sie die politisch festgelegten Grenzen nicht überschreitet.

Die moralische Lizenz zur wirtschaftlichen Selbstschädigung

Die Parole „Werte vor Umsatz“ klingt unangreifbar. Doch sie konstruiert einen falschen Gegensatz. Umsatz ist nicht das Gegenteil von Verantwortung. Er ermöglicht Löhne, Investitionen, Ausbildung, Steuern und soziale Sicherheit. Ein Unternehmen ist keine staatlich finanzierte Einrichtung zur Demonstration politischer Tugend. Es muss Leistungen anbieten und wirtschaftlich bestehen.

Daraus folgt nicht, dass die politische Meinung eines Kunden über seine geschäftliche Behandlung entscheiden sollte. Eine Marktwirtschaft besitzt darin eine zivilisierende Kraft, dass Menschen handeln können, ohne in allen politischen Fragen übereinzustimmen. Wer diese Trennung aufhebt, trägt den Kulturkampf in alltägliche Geschäftsbeziehungen.

Die Initiative mag dies als Zeichen demokratischer Haltung verstehen. Tatsächlich droht eine Politisierung wirtschaftlicher Beziehungen, die das gesellschaftliche Zusammenleben zusätzlich fragmentiert. Aus Kunden werden Gesinnungsfälle. Aus Geschäftspartnern politische Prüfobjekte. Die Frage, ob ein Unternehmen zuverlässig arbeitet und faire Preise verlangt, tritt hinter die Frage zurück, ob es die richtige politische Distanz demonstriert.

Bayern als unbequeme Wirklichkeit

Gerade die Krise der Automobilindustrie macht die Grenzen solcher Symbolpolitik sichtbar. Audi streicht Tausende Stellen, obwohl sein Hauptsitz in einem wirtschaftsstarken Bundesland liegt. Die deutschen Hersteller stehen unter wachsendem Druck aus China und müssen Milliarden in neue Antriebstechnologien investieren. Ursachen sind auch Managementfehler, aber vor allem Energiepreise, Bürokratie und europäische Regulierung. Die EU-CO₂-Grenzwerte und die deutsche Energiepolitik nach dem Atomausstieg haben die Wettbewerbsfähigkeit belastet. Eine solche Politik kann nicht die Spielräume einschränken und anschließend verlangen, Unternehmen müssten trotzdem hier investieren.

Das US-Werk ist bislang noch keine beschlossene Verlagerung deutscher Produktion. Dennoch ist die Gegenüberstellung politisch aufschlussreich: In Deutschland wird Personal reduziert, während in Amerika neue Arbeitsplätze entstehen sollen. Wer daraus ausschließlich einen Skandal des amerikanischen Präsidenten macht, verweigert sich der Standortfrage. Unternehmen investieren nicht dort, wo Politiker die schönsten Werteerklärungen verfassen, sondern dort, wo sie wirtschaftliche Chancen erkennen.

Der Präsident als Gegenstand moralischer Kontaktverbote

Besonders drastisch zeigt sich die Empörung bei der SPD-Abgeordneten Isabel Cademartori, zugleich Landeschefin der Partei im Autoland Baden-Württemberg, die Trump auf X als “Faschisten” bezeichnet und Volkswagen vorwirft, aus seiner Geschichte nichts gelernt zu haben. Doch nicht nur die Politik beteiligt sich an dieser historischen Eskalation. Im Handelsblatt fragt Roman Tyborski, was deutsche Konzernchefs nach einer Wahlkampfhilfe für Trump noch davon abhalten solle, dasselbe bei der AfD zu tun. Anschließend erinnert er an die frühere Verführung deutscher Unternehmen durch politische Machthaber und deren katastrophalen Ausgang. Der gedankliche Weg ist bemerkenswert kurz: Ein Automobilmanager kündigt eine Milliardeninvestition in Amerika an, tritt dabei auf einer Wahlkampfbühne auf, und schon steht die deutsche Geschichte als warnende Drohkulisse im Raum.

Zwischen einer geschäftlichen Entscheidung im demokratischen Amerika des Jahres 2026 und der Verstrickung deutscher Unternehmen in die nationalsozialistische Diktatur liegen offenbar nur noch wenige rhetorische Schritte. Anna Schneider kommentiert diese Eskalation auf X mit einem einzigen Satz: „Fünf vor Viertes Reich, weil Audi ein Werk in den USA eröffnet.“ Ihre Ironie trifft die historische Überhöhung der Debatte. Donald Trump ist ein demokratisch gewählter amerikanischer Präsident. Seine Politik kann scharf kritisiert werden. Daraus folgt jedoch kein grundsätzliches Kontaktverbot für deutsche Unternehmen. Audi benötigt für eine Milliardeninvestition politische Ansprechpartner und verlässliche Rahmenbedingungen. Der amerikanische Präsident gehört dazu.

Belehrung ersetzt keine wettbewerbsfähigen Energiepreise

Döllner erschien bei einer Wahlkampfveranstaltung; die VW-Richtlinien enthalten Einschränkungen. Ein möglicher Verstoß verdient interne Prüfung. Aber er rechtfertigt weder die Gleichsetzung mit dem Nationalsozialismus noch die Unterstellung, Kooperation sei ein Bekenntnis zu sämtlichen Positionen des Partners. Die historische Belehrung ersetzt keine wettbewerbsfähigen Energiepreise und keine Investitionsbedingungen in Deutschland. Dennoch fordert der Stuttgarter Linken-Chef Luigi Pantisano auf “t-online” gleich mal Döllners Rücktritt.

Und der grüne Ministerpräsident Cem Özdemir fragt mit einem „erheblichen Störgefühl“ scheinheilig, „warum Milliardeninvestitionen in den USA attraktiver sind als bei uns“. Die Opposition antwortet ihm gerne: Nicht Döllners Auftritt ist die eigentliche Standortkrise, so AfD-Fraktionschef Martin Rothweiler, „sondern eine Politik, die Investitionen vertreibt und anschließend die Investoren beschimpft. Wer Verantwortung für die Automobilindustrie beansprucht, sollte sich an konkreten Verbesserungen ihrer Wettbewerbsfähigkeit messen lassen. Die Beschäftigten in Neckarsulm und anderen Standorten brauchen wirtschaftliche Perspektiven, keine geschichtspolitischen Empörungsrituale.“

Gewerkschaften zwischen Arbeitsplätzen und Haltung

VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo räumt ein, dass eine amerikanische Produktion sinnvoll sein könne, verlangt aber Klarheit über Auswirkungen auf deutsche Werke. Problematisch wird es, wenn sie erklärt, man müsse vor Scham im Boden versinken. Eine Gewerkschaft ist keine außenpolitische Zensurinstanz. Ihre Legitimation erwächst aus der Vertretung der Beschäftigten. Die entscheidende Frage lautet nicht, ob ein Audi-Vorstand mit Trump auf einer Bühne stehen darf. Sie lautet, unter welchen Bedingungen Audi künftig in Deutschland wettbewerbsfähig produzieren kann. Wer diese Frage nicht beantwortet, wird die Beschäftigten kaum dadurch beruhigen, dass er ihren Vorstandsvorsitzenden moralisch zurechtweist.

Der Gegensatz könnte kaum deutlicher sein. Trump will Kapital, Produktion und Arbeitsplätze in die Vereinigten Staaten holen. Seine Zölle sind protektionistisch und für deutsche Exporteure schädlich. Aber sie verfolgen ein erkennbares industrielles Ziel. Die deutsche Politik reagiert häufig mit moralischer Verurteilung, statt die eigene Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Eine exportorientierte Volkswirtschaft sollte wissen, dass wirtschaftliche Beziehungen nicht auf politische Sympathie gegründet werden können. Wer nur mit Regierungen zusammenarbeiten wollte, deren Politik er uneingeschränkt billigt, müsste große Teile des Welthandels einstellen. Soll wirtschaftliche Zusammenarbeit durch Leistung, Recht und gegenseitigen Nutzen bestimmt werden oder durch politische Bekenntnisse?

Die eigentliche Schande

Eine freiheitliche Marktwirtschaft benötigt ethische Grenzen. Aber sie darf nicht zum Instrument permanenter Gesinnungsprüfung werden. Werte benötigen wirtschaftliche Grundlagen. Soziale Sicherheit und öffentliche Infrastruktur setzen produktive Unternehmen voraus. Deshalb ist „Werte vor Umsatz“ als allgemeine Maxime keine höhere Form der Verantwortung. Sie droht Verantwortung in ihr Gegenteil zu verkehren, sobald politische Symbolhandlungen wichtiger werden als die materiellen Folgen. Die geplante Audi-Fabrik in Georgia ist kein Beweis für den endgültigen Niedergang Deutschlands. Ebenso wenig widerlegt der Stellenabbau in Bayern jede Sorge vor den Folgen einer AfD-Regierung. Aber er widerlegt die Vorstellung, Deutschlands industrielle Probleme ließen sich vor allem durch die Warnung vor einer Oppositionspartei erklären. Audi baut Stellen ab, obwohl in Bayern die CSU regiert. Der Konzern erwägt Milliardeninvestitionen in Amerika, obwohl dort ein Präsident regiert, den deutsche Politiker zum moralischen Tabu erklären. Die Industrie braucht verlässliche Energie, wettbewerbsfähige Kosten, technologische Freiheit und berechenbare Rahmenbedingungen. Sie braucht keine Gesinnungsplaketten und keine historischen Schuldzuweisungen an Manager, die internationale Märkte erschließen wollen.

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Eine konservative Wirtschaftspolitik muss die Freiheit der Unternehmen verteidigen, wirtschaftlich vernünftige Entscheidungen zu treffen, und die Verantwortung des Staates, dafür geeignete Bedingungen zu schaffen. Sie darf nicht zulassen, dass politische Moralisten wirtschaftliche Entscheidungen nach weltanschaulichen Reinheitsmaßstäben bewerten. Die Initiative “Wirtschaft widerspricht” steht mit ihrem Motto „Werte vor Umsatz“ beispielhaft für eine Entwicklung, in der wirtschaftliche Zusammenarbeit zunehmend als politische Loyalitätserklärung verstanden wird. Die deutsche Industrie benötigt keine zusätzliche Spaltung. Sie benötigt Wettbewerbsfähigkeit.

Die eigentliche Schande besteht nicht darin, dass Audi in Amerika investieren will. Sie besteht darin, dass Deutschland über die politische Gesinnung eines Konzernchefs streitet, während Arbeitsplätze verschwinden und Investitionen andernorts entstehen. Wer wissen will, vor wem die Industrie wirklich flieht, sollte weniger auf die Wahlergebnisse in Sachsen-Anhalt und genauer auf die wirtschaftspolitische Bilanz der Regierenden in Berlin, Brüssel und München schauen.