Wertegerüste und Schweinezucht

Sodele und Guggema! Als letzte noch nicht marode Brücke aus dem vernebelten Tal der Gebührenagnostiker zur Insel des Qualitätsjournalismus möchte ich kurz zur stattgefunden habenden Lagebesprechung der Nation bei Stiefeletten-Lanz informieren. Nachdem mit Robert Habeck und seiner persönlichen Psychiotherapeutin Melanie gleich zwei Stammkräfte aus der Champions Leaque des ZDF weggebrochen waren, musste gestern Ersatz her. Als Denkerfalte vom Dienst fungierte Ferdinand von Schirach, den sekundierenden Hauptstadtjournalismus vertrat die weiblich zu lesende Ersatzfachkraft Münstermann und die Revolutionsgarden der Regierungskoalition wurde diesmal nicht durch die altbewährten Antifaschisten Stegner oder Klingbeil, sondern durch Frau Rehlinger vertreten. Wer sie nicht kennt: Letztere fungiert im Geburtsland Erich Honeckers seit geraumer Zeit als Staatsratsvorsitzende, trug als Alleinstellungsmerkmal allerdings keine violetten Haare, sondern einen giftgrünen Blazer.

Herr von Schirach (in stilsicheren Kniestrümpfen und mit der adelsüblichen Version einer Vokuhila-Frisur) empfahl den andächtig Schweigenden im Studio, zum Israelkonflikt besser die Klappe zu halten, allen Deutschen Frau Brosius-Gersdorf als versierte juristische Fachkraft und für die gute Zukunft die Bierdeckelsteuer; ein etwas merkwürdiges Gebräu aus politischer Naivität und validem Wertegerüst. Sichtliches Unbehagen – Stuhlrutschen, Räuspern, entgleiste Gesichtszüge – überfiel den gastgebenden Moderator lediglich, als das Blaublut als Beispiel für überflüssige steuerkapitalistische Absetzorgien ausgerechnet eine fiktive neue Aktentasche von Markus Lanz einfiel. Ein Objekt, das naturgemäß den Preis einer aus hinterzogenen Steuern finanzierten Hundematte um einiges übersteigt.

Die letzte Patrone bleibt unverschossen

Am Ende ging’s aber dann zur Sache. Von den Beteiligten wurden zum Stopfen der gähnenden Haushaltslöcher nicht mehr irgendwelche Bierdeckelberechnungen besprochen, sondern so richtig praktisch greifbare Möglichkeiten. Wenig überraschend, wurden die deutschen Beiträge zur Weltrettung, Erdklimatisierung, die milliardenschweren Schattenarmeen der Politik, die Förderungen fiktiver moralischer Projekte, das Bürgergeld für notorische Nichtsnutze oder das klimagerechte Wrestling in Gambia dabei nicht zur Diskussion gestellt. Auch der weltgrößte Behördenapparat, die sonnenkönigsgleiche Kanzleramtserweiterung, sechszylindrische Dienstwagen, Massagesessel oder die Pensionen von verdienten Regionalfürsten und Staatsfunkern standen nicht im Mittelpunkt des Interesses der Expertenrunde; schließlich hatte man sich ja im demokratischen Sektor auch einvernehmlich darauf geeinigt, über Migration nur freundlich und über Einsparungs-“Bullshit” gar nicht erst zu reden.

Kurzum: Die nun aber wirklich „allerletzte Patrone“ – Steuersenkungen, eine grundlegende Reform des weltweit kompliziertesten Dschungels aus Steuern und Abgaben, Investitionsanreize vor der drohenden Inthronisierung des Teufels – wird jetzt, na was wohl, erstmal nicht verschossen! Muss ja auch nicht sein, solange es noch die Möglichkeit gibt, das Magazin für die ökonomische Offensive mit Patronenhülsen aufzumunitionieren, die sich tausendfach auf dem Boden der politischen Schießbude finden. Das reicht allemal für die nötigen Bilder. Und wenn irgendjemand irgendwann die verfehlte Zielscheibe näher ranfährt, ist Friedrich Merz vermutlich längst friedlich neben der grinsenden “Wirschaffendas”-Angela beigesetzt.

Nichts zu machen

Diskutiert wurde im Lanzschen Hier und Jetzt daher über ganz anderes: Nämlich Steuererhöhungen! Soll’s die Erbschaftssteuer richten? Die Vermögenssteuer? Die Einkommenssteuer? Die Mehrwertsteuer? Sonstig kreative Abgaben? Oder doch am besten alles zusammen, kombiniert mit längerer Arbeitszeit, Rentenverzicht und Ehrenamtsjahren für Boomer? Ich gestehe: Die offenherzigen, öffentlich-rechtlichen Perspektiven ließen mich unzufrieden zurück. Ich fasste einen kühnen Entschluss und befragte mitten in der Nacht noch die ultimative Instanz – die Smartphone-KI. Dies natürlich, listig wie ich bin, unter der Prämisse, eben nicht Steuererhöhungen sondern mögliche Einsparungen als Prompt zu benennen.

Mit dem Ergebnis allerdings hatte ich nun wirklich nicht gerechnet: Außer hier und da ein paar “Gerüsten” (vermutlich Wertegerüste) und der “Schweinezucht im Ausland” ist da leider wirklich so gut wie nichts zu machen. Ich muss mich kleinlaut revidieren: Das ZDF hatte Recht! Wir kommen um satte Steuererhöhungen und den Verzicht auf Wohlstand und Sicherheit also einfach nicht herum. Die Politikbranche tut offenbar bereits ihr Möglichstes. Nur der Schutzsuchende Habeck in Harvard hat schon wieder besonderes Pech. Schweinezüchter müssen zweifellos den Gürtel noch enger schnallen als alle anderen.