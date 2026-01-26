Wes Brot ich ess…: Werbeagenturenverband-Vorstand schließt jegliche Zusammenarbeit mit der AfD aus

Jan-Philipp Jahn vom Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA e.V., dem Bundesverband „führender Kreativer”, ist so etwas wie der Reichspropagandafurz der Werbeagenturen – doch wohl bald schon getötet durch Haltung (und KI). Denn er schmettert in seiner Rolle als GWA-Vorstandsmitglied nun dies: „Es wird keine auch noch so rudimentäre Zusammenarbeit mit der AfD geben!“ Diese Haltung lasse sich durch ein objektives Kriterium begründen, so Jahn – und das sei die Einschätzung des Verfassungsschutzes (!). Das bedeutet folglich: Keine Einladung, keine Gespräche mit der AfD, und zwar weder in Berlin noch sonstwo. Zudem gehe es darum, die demokratischen Parteien zu stärken, etwa durch Transfer von Know-how, gerade mit Blick auf die anstehenden wichtigen Landtagswahlen, so Jahn laut “Welt”.

Überflüssig zu erwähnen, dass diese faktische mediale Nutte und seine Großagentur “Serviceplan Group” natürlich in erheblichem Umfang für staatliche und öffentliche Auftraggeber arbeiten, insbesondere die Europäische Kommission (Rahmenvertrag für 360-Grad-Kommunikation, gemeinsam mit Phrenos), die Bundesregierung über das Bundespresseamt (Media-/Digital-Rahmenvertrag; Bedarfsträger, unter anderem Bundesministerien und zahlreiche Bundesbehörden), das Auswärtige Amt (Employer-Branding-/Personalmarketing-Kampagne), das Bundesministerium des Innern (Kommunikationsleistungen nach Pitch) und die Minijob-Zentrale als Einrichtung der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See.

Ein Profiteur des Linksstaats schützt seine Pfründe

Außerdem die AOK-Gemeinschaft, der AOK-Bundesverband, das ZDF (unter anderem der ZDF-Hauptsender, “ZDFneo” beziehungsweise Programmkommunikation), die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), die Stadtwerke München (SWM) sowie unter anderem der Flughafen München, DB Regio und die Messe München; zudem ist im Rahmen der bayerischen Ausbildungsoffensive „Elternstolz“ das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft gemeinsam mit den Industrie- und Handelskammern in Bayern und den bayerischen Handwerkskammern als Auftraggeber-/Partnerkonstellation dokumentiert.

Und so einer sperrt namens seiner Branche die AfD – stärkste politische Kraft in Deutschland und demokratische Wettbewerberin exakt der Parteien, die das ihn mit Aufträgen mästende Kartell mit Klauen und Zähnen verteidigen – kategorisch von Dienstleistungen und Gleichbehandlung aus. Ich sage dazu: Fuck this group of woke-fascism, in all seinen Facetten! Bösartige Krebsgeschwüre müssen erkannt werden. Die Frage, die sich aufdrängt, ist die: Warum bezahlen Verbraucher und Steuerzahler solche kranke Werbescheiße eigentlich?