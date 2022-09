Westliche Medien: Die Qual mit der Wahl

Der Ukrainekrieg droht zum gesamteuropäischen Desaster zu werden. Und die europäischen „Eliten“ wissen es. Wahrhaben wollen sie es aber nicht. Nachfolgend daher ein paar Gedanken über Hintergründe und Zusammenhänge.

Der 1963 gegründete Einbauküchenhersteller „rational“ aus Melle hat Insolvenz beantragt. Erst dieses Jahr ist er zum wiederholten Male mit dem „German Brand Award“ für seine Produkte ausgezeichnet worden. Kurioser Grund: Ein Stromausfall. Die IT-Server der international tätigen Firma kollabierten und essentielle Daten gingen dabei unwiederherstellbar verloren. Hat Deutschland wirklich eine Energiekrise? Oder ist doch eher eine Politik- und Medienkrise die eigentliche Krise?

Die drei Affen

Würde der „demokratische“ Affe mit seinem Anspruch auf Informiertheit tatsächlich nichts sehen und nichts hören, dann würde er auch nicht schweigen, sondern sich darüber beschweren, daß er nichts zu hören und nichts zu sehen bekommt. Damit er schweigt, muß er nur „das Richtige“ – also das Falsche – zu sehen und zu hören bekommen. Dafür gibt es das Framing, eine besonders fiese Lügenmethode, weil hernach niemand sagen kann, jemand habe gelogen.

Wenn Hans und Georg in einem Wettlauf gegeneinander antreten – Hans gewinnt und Georg verliert – läßt sich das durchaus so berichten: Georg belegte einen hervorragenden zweiten Platz während Hans nur Vorletzter wurde. Gelogen wäre das nicht, aber „geframed“ wäre es. Das Framing in diesem Fall: Man verzichtet darauf, die Information über die Teilnehmerzahl des Wettlaufs mitzuliefern. Eine Information so zu geben, daß ein falsches Bild entsteht, das ist Framing. Die Wortwahl ist wichtig. Womit haben wir es in der Ukraine zu tun? – Mit einem „unprovozierten Angriffskrieg”. Diese Redewendung tauchte plötzlich auf, als hätten sich alle abgesprochen.Eines Tages redeten alle westlichen Politiker und Medienleute wie auf Kommando die ganze Zeit von einem „unprovozierten Angriffskrieg”. Nicht von einem Krieg, sondern von einem Angriffskrieg. Von einem „unprovozierten“ dazu. Übelstes Framing – warum?

Erstens: Es gab noch nie einen Krieg, der nicht mit einem Angriff losgegangen wäre. Der Angriff ist Voraussetzung für einen Krieg. Zweitens: Es gibt durchaus unterschiedliche Ansichten dazu, wer als Angreifer zu bezeichnen sei. Friedrich der Große sagte einmal, Angreifer sei, wer seinen Gegner zwingt, zu den Waffen zu greifen. Drittens: „Unprovozierter Angriffskrieg“ transportiert die völlig dämliche Insinuation, Putin habe nichts besseres zu tun gehabt, als vor lauter Langeweile oder aus irgend einem anderen schwachsinnigen Grund einen Krieg vom Zaun zu brechen. Viertens: Wer seinen Lesern und Zuschauern einen „unprovozierten Angriffskrieg“ als Realität andrehen will, muß sie zwangsläufig für blöde halten. Blödheit wiederum ist ein weites Feld.

Wenn der Hahn kräht, ist der Bauer schuld

Womit kalkuliert jemand, der einem anderen etwas vom „unprovozierten Angriffskrieg“ erzählt? – Offensichtlich kalkuliert er damit, daß der Adressat seiner Botschaft nicht gerne selber schuld an etwas ist. Passende Parallelbeobachtung als eine von vielen: Der Stadtmensch will nicht gerne selber schuld daran sein, daß er aufs Land hinausgezogen ist und mit den Folgen seiner Entscheidung leben muß. Folglich verklagt er den Bauern dafür, daß in der Früh um fünf der Hahn auf dem Mist kräht. Der Bauer ist schuld. Oder er verklagt die Kirchengemeinde dafür, daß am Sonntag in der Früh die Kirchenglocken läuten, wenn er noch schlafen will. Oder er klagt, weil es in seinem Garten nach Mistbrühe riecht, weil der Bauer nebenan sein Feld gedüngt hat. Hauptsache: Nicht selber verantwortlich sein für das Ungemach, dem man ausgesetzt ist.

Unzweifelhaft leidet das deutsche Volk unter dem Ukrainekrieg. Deshalb hat der gefälligst ein „unprovozierter Angriffskrieg“ zu sein. Es ist einfach angenehmer, in dem Bewußtsein zu leben, daß man selbst für nichts etwas kann. Was das deutsche Volk überhaupt mit diesem Krieg zu tun haben muß, ist eine Frage, die schon gar nicht mehr gestellt wird. Warum nicht? – Nächstes Kalkül: Erzähle dem Adressaten deiner Rede, daß er eine bestimmte Moral zu haben hat, derentwegen er mit diesem Krieg etwas zu tun haben zu wollen hat. Er wird es schlucken, weil er seinen Willen ohnehin als sein Himmelreich begreift. Er will von anderen nicht als unmoralisch begriffen werden und stellt sich die Frage gar nicht mehr, ob es um seine Moral geht oder um eine, die er sich hat „reindrücken“ lassen. Verhindere, daß er sich fragt, wie es mit seiner eigenen „Moral“ bei anderen Kriegen ausgesehen hat. Erzähle ihm von der aktuellen „Moral der Anständigen“ und vermittle ihm den Eindruck, daß die in der Mehrheit sind. Nicht, daß ihm da noch etwas Merkwürdiges auffällt.

Die Referenden im Donbass und den Oblasten Saporischschja und Kherson

Nachdem der Adressat deiner Botschaft schon sicher ist, daß in der Ukraine ein „unprovozierter Angriffskrieg“ stattfindet, kannst du ihm die nächste Schwachsinnigkeit ins Hirn framen. Das passende Wort hierzu ist „Scheinreferendum”. Er hat das mit dem „unprovozierten Angriffskrieg“ schließlich schon recht vielversprechend gefressen, so, wie er auch gefressen hat, daß „wir“ es in Russland mit „Oligarchen“ zu tun haben, während die westlichen Oligarchen „Philanthropen“ sind. Logisch: Da, wo Demokratie & Philanthropie zuhause sind, gibt es ein Referendum. Wo aber der Diktator und die Oligarchen hausen, da gibt es nur das „Scheinreferendum”. Im Westen ist schließlich immer und alle Zeit „Demokratie”, sogar wenn keine ist. Im Osten ist nie Demokratie. Prinzipiell nicht. Dort herrscht die „unprovozierte Absenz“ von Demokratie, weswegen ein Referendum dort auch ein „Scheinreferendum“ ist.

Wenn die Leute im Donbass, in Saporischschja und in Kherson dafür stimmen, künftig zu Russland gehören zu wollen, dann ist das nur „scheinbar“ so. Warum? Weil es dem Adressaten deiner Rede wegen der Moral, die er sich hat reindrücken lassen, unmöglich gefallen kann, wenn er glauben müsste, daß die Leute dort ein Referendum abhalten. Das müsste er nämlich akzeptieren. Du kannst aber nicht wollen, daß er das akzeptiert. Die Aussichten stehen gut. Evident hat er sich schon beim „unprovozierten Angriffskrieg“ nicht gefragt, wie es mit seiner Moral bei vorangegangenen Kriegen ausgesehen hat. Deshalb wird er sich auch nicht fragen, ob es für die „Scheinreferenden“ im Donbass, in Saporischschja und in Kherson geschichtliche Parallelen gibt. Bestens! Sonst käme er womöglich noch darauf, was der Internationale Gerichtshof im Juli 2010 über die Unabhängigkeitserklärung des Kosovo geurteilt hat, die damals aufs Haar genau so im Widerspruch zur serbischen Verfassung stand, wie das voraussichtliche Ergebnis der aktuellen Referenden am Wochenende zur ukrainischen.

Was der Souverän will

Dann würde er womöglich bemerken, daß der Internationale Gerichtshof (IGH) mit der wohlwollenden Unterstützung ausgerechnet derjenigen – Deutschland und den USA nämlich – vor über zwölf Jahren einen Präzendenfall geschaffen hat, von dem die damaligen Unterstützer heute nichts mehr wissen wollen. Weil es ihnen nicht gefällt. Weil sie einfach nicht wollen. Nicht, weil sie nicht müssten. Sie wollen nicht! Sie müssten nämlich für diese Referenden sein und das Ergebnis akzeptieren. Ihr Nachteil: Sie müssten sich von ihrem „Souverän“ – nach „unprovozierter Angriffskrieg“ und „Scheinreferendum“ der nächste Gehirnwäsche-Begriff – fragen lassen, wofür in der Ukraine eigentlich Milliarden seines Steuergeldes äußerst destruktiv verschwendet wurden und weshalb im eigenen Land Energiekrise herrscht, wenn dort ohnehin nur das passiert, was der dortige „Souverän“ will. Vermeide, zu erwähnen, daß der Original Oberukrainer, dieser heroische „Verteidiger der Demokratie samt aller westlichen Werte“ jedem Unterukrainer mit Haft gedroht hat, sollte der es wagen, an diesen Referenden teilzunehmen. Und das, nachdem der Original Oberukrainer zuvor schon sämtliche Oppositionsparteien und alle regierungskritischen Sender verboten hatte. Lenke seine Aufmerksamkeit stattdessen auf die Verhaftung von ein paar Demonstranten in Russland, die gegen die Teilmobilmachung protestiert hatten.

Frage gar nicht erst nach, wer diese Demonstranten evtl. dazu ermutigt haben könnte – und womit. Das mußt du unbedingt vermeiden, weil…: Du dich sonst fragen lassen müsstest, was die Drohungen der EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen in Richtung Italien bedeuten sollen, die sie ausgestoßen hatte für den Fall, daß die Italiener am Wochenende „falsch wählen“ und hernach eine Regierung bekommen, die nicht mehr tut, was die gänzlich ungewählte Frau von der Leyen für richtig zu halten hat im Auftrag ihrer ebenso ungewählten Chefs. So, wie du dich fragen müsstest, wie die ungewählte Frau von der Leyen eigentlich auf das schmale Brett kommt, dem sehr gewählten Herrn Viktor Orbán in Ungarn abzusprechen, daß er eine Demokratie anführt, sie selbst hingegen schon. „Scheinreferendum“ in einem Land, das von einem „unprovozierten Angriffskrieg“ gepeinigt wird, während die Italiener „falsch wählen“ und der sehr gewählte Herr Orban keine Demokratie mehr hat: Daß das alles so sei, kannst du den drei Affen weismachen, damit sie das Maul halten. Es ist alles nur eine Frage des richtigen „Framings”.

Voll sind die Versammelten

Ach übrigens: „Framing“ geht auch mit Bildern. Herr Bundeskanzler Scholz hat am 21. September eine Rede vor der Vollversammlung der UN in New York gehalten. Die drei Affen haben es mit eigenen Augen gesehen. In der „Tagesschau“ zum Beispiel. Scholz ganz groß im Bild. Im Hintergrund des Rednerpults zweifelsfrei: Das ist bei den UN in New York. Genau so sieht das dort aus. „Vollversammlung”: Die wichtigsten Leute der Welt haben „unserem Olaf Scholz“ vollversammelt zugehört. Boaaah – „unser“ Scholz! Ja-haa! Der Scholz stand da und redete! Bei den Vereinten Nationen! In New Yo-hork! Vollversammlung!

Das Bild, das niemand zu sehen bekommen hat, zeigst du auch besser niemals her. Weil: Leerversammlung. Wahrscheinlich ist es so gewesen, daß nach der Ankündigung von Olaf Scholz als nächstem Redner alle fluchtartig den Saal verlassen haben, um sich in den Kneipen der Umgebung volllaufen zu lassen, damit sie dem Begriff „Vollversammlung“ einigermaßen gerecht werden. Sicher ist nur, daß Scholz seine Rede nicht mit „Sehr geehrter Fußboden, liebe Tische und Stühle“ begonnen hat. In der fünften Reihe, die Aufmerksame mit dem weißen Pulli: Das ist unsere eminent femsibimstische Außenministernde.

Die Demokratie ist tot, weil die Medien beschlossen haben, sie nicht länger via Information der Demokraten am Leben zu erhalten. Ihre Agenda kann keine Demokratie gebrauchen. Per „Framing“ wurde aus dem Demokraten ein selbstgefälliges Meinerlein & Finderlein. Dessen Meinung zählt so viel wie die des vormaligen Demokraten. Ist das nicht toll?

Wenn man es geschickt anstellt, kann man die Demokratie abschaffen, ohne daß es jemand merkt. Man braucht ihm nur zu erzählen, was er gern hört, weil es ihm gefällt. Eine per Framing in die Matrix beförderte Deppenmehrheit funktioniert in der Scheindemokratie genauso gut, wie erwachsene Demokraten in der Demokratie. Mit Mehrheiten läßt sich arbeiten. In der Demokratie gilt nämlich, daß Mehrheit zwar kein Faktor von Wahrheit ist, daß es aber trotzdem Mehrheit ist, die zählt. Du brauchst eine Mehrheit zum Regieren, nicht die Wahrheit! Und weil das so ist, schaut es hier überall aus wie Sau.