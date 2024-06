What comes up, must go down: Deutschland schmiert ab, China steigt auf

Während es die bunte Republik Deutschland in Jahrzehnten nicht fertigbringt, den Provinzbahnhof Stuttgart 21 zu bauen, während selbst simpelste Straßenausbesserungen zu wochenlangen und Autobahnreparaturen zu gar jahrelangen Dauerbaustellen werden (auf denen typischerweise nur selten gearbeitet wird) und nebenbei noch meint, das Weltklima zu retten, indem es sich ins vorindustrielle Zeitalter zurückschrumpft, werden in anderen Erdteilen fast täglich gigantische Infrastrukturprojekte in Rekordzeit fertiggestellt. Sicherlich eines der eindrucksvollsten Beispiele für das, was Ingenieurskunst und eine leistungsstarke Volkswirtschaft zustande bringen können – was einst auch für Deutschland galt –, liefert China. Das einstige Entwicklungsland überflügelt die klassischen Industriestaaten, die ihrerseits tendenziell zu Entwicklungsländern degenerieren.

Das Reich der Mitte stellt ganze Autobahnen und Schienensysteme mit tausenden Kilometern Länge in teils schwindelerregenden Brücken- und Tunnelkonstruktionen binnen weniger Jahre fertig. Legendär ist der nur binnen fünf Jahren, zwischen 2014 und 2019, hochgezogene 1.813 Kilometer lange Haoji-Railway. Ein Teilstück davon ist das rund acht Kilometer lange Fenhe-Viadukt, eine der modernsten Schwerlast-Eisenbahnbrücken der Welt. Interessanterweise dient das hypermoderne Monument, das umgerechnet 28 Milliarden Dollar gekostet hat, ausschließlich dem Transport von Kohle aus der Inneren Mongolei und Shanxi in die südlichen Provinzen Chinas – 200 Millionen Tonnen Kohle jährlich.

Ein Staat, der in die Zukunft plant, statt sich abzuwracken

Es handelt sich zudem auch um die erste allein für den Kohletransport bestimmte Nord-Süd-Eisenbahnlinie des Landes und ergänzt die bereits bestehenden Kohletransportrouten auf dem Seeweg und verkürzt die Transitzeit von 20 Tagen auf See auf nur drei Tage mit der Bahn. Alleine solche für die Zukunft gebauten Projekte verdeutlichen, wie sehr Deutschland mit seiner Atom- und Kohleverteufelung und Hinwendung zur Schimäre “nachhaltiger” Energien mit Fakepower und Flatterstrom global gesehen auf dem Holzweg ist. Finanziert wurde die Strecke von China Railway und mehreren großen inländischen Kohlebergbauunternehmen. Sie ist mit bestehenden Eisenbahnlinien verbunden, um Wartungseinrichtungen gemeinsam zu nutzen.

Dabei handelt es sich nur um ein weiteres Beispiel, wie ein Land sich strikt daran interessiert, sich möglichst vorteilhaft zu entwickeln: Bauvorhaben werden in Windeseile genehmigt und durchgeführt, neue Techniken werden gesucht und genutzt, anstatt sie – wie im Shithole des besten Deutschlands aller Zeiten – zu verteufeln und zu verbieten. Der Haoji-Railway ist nur eines von vielen Projekten, die den Kontrast zwischen einem modernen, zukunftsorientierten Staat zeigt, der seinen eigenen Wohlstand und seine Geltung in Weltwirtschaft und Politik mit allen Kräften zu steigern, um an eine glorreiche Vergangenheit anzuknüpfen – und einem von Versagern, Dilettanten und Irren systematisch ruinierten Land wie Deutschland, das seine eigene Vernichtung betreibt und sich auch noch einbildet, damit als Vorbild für den Rest der Welt zu gelten. Der globale Westen hat sich überlebt und versinkt in Dekadenz, während der Staffelstab der Zivilisation nach Fernost wechselt.