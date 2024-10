Wer einseitig handelt, vernachlässigt die andere(n) Seite(n). Das kann mitunter fatale Folgen haben. Ein Beispiel: Immer mehr Migranten weigern sich, Deutsch zu lernen. Dies gilt besonders auch für den Familiennachzug. Die praktisch allen Einwanderungsländern wie den USA, Kanada, Australien oder Neuseeland geltende Regel, dass Integration eine Bringschuld der Einwanderer ist, wird hierzulande abgelehnt. Wozu der daraus resultierende Anspruch auf Einseitigkeit im Sprachgebrauch („Ich spreche nur meine Muttersprache“) derer führt, die sich für Deutsch nicht einmal als Zweitsprache interessieren und stattdessen demonstrativ weiter Arabisch, Afghanisch und ähnliches sprechen, zeigt sich in deutschen Großstädten seit langem – und nun auch in Wien, wo derzeit 15.000 Migrantenkinder die Mittelschule verlassen, ohne Deutsch zu sprechen. Dabei gilt (noch): Ohne Deutsch kein Job, ohne Job keine Anerkennung und Perspektive – dafür aber Bürgergeld und Segregation in einer arabischen Community.

Dieser furchtbare Teufelskreis muß unterbrochen werden. Einseitige Schuldzuweisungen – etwa an die islam-patriarchalischen Eltern, die ihre Kinder ungestraft zu Schulverweigerern machen dürfen, oder an das staatliche Bildungssystem, das vor lauter Toleranz und Tabus zulässt, dass in der Schule zu einem disziplinlosen Umfeld wird (in dem Leistung nicht mehr gilt und Kinder nicht einmal die Grundfertigkeiten von Lesen, Schreiben und Rechnen lernen können) – helfen dabei nicht. Man stelle sich vor, diese 15.000 Kinder von Wien drifteten nicht großenteils in die Kriminalität ab, der sie dann entwurzelt in ihren Ausländerghettos frönen – sondern sie begönnen stattdessen eine Ausbildung zum Betonwerker, IT-Systemelektroniker, Pfleger, Heizungsbauer oder Gärtner, die sie mit Stolz und Zufriedenheit erfüllt! Das deutsche duale System der Kopplung von Lehre (im privaten Betrieb) und Schule (in der staatlichen Berufsschule) ist weltweit anerkannt. Es funktioniert aber nur, wenn diesem Ausbildungssystem fähige und motivierte junge Menschen zugeführt werden – auch, um den vielbeschworenen Facharbeitermangel zu beseitigen. Die gegenwärtige Migrationspolitik, die immer mehr bildungsarme Migranten ins Land lotst, um diese dann entwurzelt und nicht integriert in die prekären Milieus von Clan und Patriarchat zu schicken, ändert am Facharbeitermangel nichts. Dabei ist Deutschland dringend auf Migranten angewiesen – als Facharbeiter, nicht aber als Sozialversorgte,

Auch beim Thema Klima ist nur eine Position erwünscht

Ein anderes Beispiel für Einseitigkeit ist die Ideologielastigkeit der “Klimapolitik”. Das Klima hat sich schon immer gewandelt. Nun wird der Grund für den derzeitigen Klimawandel einseitig den vom Menschen gemachten CO2-Emissionen angelastet. Das ist umso erstaunlicher, als die Wissenschaften eine solche Einseitigkeit der Klima-Befunde gar nicht liefern. Im Gegenteil: Immer mehr Studien zeigen, dass menschliche Emissionen von CO2 keinerlei Effekt auf die CO2-Konzentration der Atmosphäre haben. So auch neueste Studie in der langen Reihe, die Dai Ato gerade veröffentlicht hat. Der Klimafundamentalismus, dem Beschäftigung, Wachstum und Wohlstand in Deutschland untergeordnet werden, nutzt dem Weltklima rein gar nichts (84 Millionen Deutsche versus 8 Milliarden Weltbürgern, ein Anteil am CO2-Eintrag im Zehntelpromille-Bereich) und reduziert das verteufelte CO2 auch nicht (wie Professor Hans-Werner Sinn mokant anmerkte, fällt dieses dann einfach andernorts an).

Ich kenne niemanden, der den Klimawandel leugnet – sehr wohl aber viele, die dessen Ursache hinterfragen und dafür vor allem auch natürliche Schwankungen anführen, statt einseitig und bequem die Problematik auf finanzielle Tricks wie Emissionshandel und CO2-Steuer abwälzen. Selbst wenn man an die CO2-Kausalität glaubt, so wäre es sinnvoller, Maßnahmen des Umweltschutzes und Naturschutzes zu ergreifen, um durch Grips, Knowhow und Technologie den Auswirkungen dieses Wandels zu begegnen. Politik und Medien müssen auch hier dem Prinzip der Einseitigkeit abschwören und ausgewogen auch auf andere wissenschaftliche Resultate Quellen verweisen, die – siehe etwa hier und hier – über das Klima als komplexes System unvoreingenommen und zudem aus internationaler wissenschaftlicher Sicht informieren.

Einseitigkeit auch in der Ukraine-Frage

Fatale Einseitigkeit herrscht auch in der Außen- und Friedens- beziehungsweise Rüstungspolitik. Deutschland unterstützt im Krieg einseitig die Ukraine – nur mit Waffen, hingegen jedoch nicht mit Diplomatie. “Frieden durch Waffen” heißt der unsinnige links-grüne Slogan. Dabei sprechen gleich mehrere gewichtige Argumente gegen diese einseitige Parteinahme; die wichtigsten darunter sind:

Deutschland kann sich nicht verteidigen (die Bundeswehr ist marode) und die deutsche Bevölkerung ist dazu auch nicht willens, bei einer Wehrbereitschaft von maximal 5 Prozent der Deutschen, die laut Umfragen im Kriegsfall zur Waffe greifen würden. Im nationalen Interesse Deutschland läge es weit eher, Teil einer europäischen Sicherheitsarchitektur unter Einbeziehung Russlands zu sein (wie von Putin am 25. September 2001 im Bundestag vorgeschlagen) oder eines verstärkten europäischen Verteidigungsbündnisses zu sein, also einer nicht rein US-dominierten NATO. Für Deutschland als die immer noch die drittgrößte Wirtschaftsmacht der Welt (auch wenn wir uns im Zuge der von der Ampel-Regierung betriebenen Politik der Deindustrialisierung davon entfernen) sind Nationalpazifizismus oder Moralexporte keine Option, sondern Ausdruck von Realitätsverweigerung. Als militärisch heute unbedeutendes Land könnte Deutschland durchaus neutral sein – es wird aber stets zum Spielball der anderen. Das “Weiter so” unserer Waffenlieferungen führt zur Verlängerung eines Krieges, der militärisch von keiner Seite zu gewinnen ist. Das Kriegsende kann nur die Diplomatie herbeiführen, weshalb sich Deutschland mit Bedacht entscheiden sollte, wie es sich in einem Großkonflikt oder gar Krieg zwischen Russland und den USA verhalten wird.

Auch hier zeigt sich das Fiasko der Einseitigkeit: Die einseitige deutschen Ukrainepolitik trägt eine erhebliche Mitschuld daran, dass das gegenwärtige Blutvergießen fortgesetzt wird. Dies muß ein Ende haben!