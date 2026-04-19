Widerlich: Antifa-Klingbeil verteidigt mit spanischen Judenhassern „unsere Demokratie™”

Nächster Riesenskandal um den als deutscher Finanzminister dilettierenden Zivilversager und SPD-Chef Lars Klingbeil: In Spanien traf er sich mit dem Hardcore-Sozialisten Pedro Sanchez, dem spanischen Ministerpräsidenten, der Israel boykottiert und das Hamas-Phantasiekonstrukt “Palästina” anerkennt, zwecks “Verteidigung der Demokratie“ auf der Konferenz “In Defence of Democracy”, und posierte stolz mit Antisemiten, Korruptionsclowns und unbelehrbaren ewiggestrigen Steinzeitsozialisten. Klingbeil war eigens mit Spitzengenossen wie seinem General Tim Klüssendorf und Entwicklungshilfeministerin Reem Radovan-Alabali angereist. ”Ist das diese sogenannte Mitte”, fragt Ben Brechtken süffisant auf X .

Doch es wird noch besser: Klingbeil nahm offiziell nicht als SPD-Chef, sondern in seiner Funktion als Vizekanzler und Finanzminister (!) – und somit als Repräsentant der deutschen Bundesregierung! – an dieser Sozialisten-Konferenz der vorgeblichen Demokrieverteidiger teil – noch dazu „in Abstimmung mit dem Bundeskanzler“ und mithin auf Steuerzahlerkosten. Zum Behufe seines üblichen Trump-Bashings schrieb Klingbeil auf dem X-Kanal des Bundesfinanzministeriums (BMF) (!): „Wir wollen keine Welt, in der sich Brutalität und Breitbeinigkeit durchsetzt. Wir wollen Demokratie und Freiheit international verteidigen. Ich bin Premierminister Sanchez sehr dankbar, dass er zu ‚In Defence of Democracy‘ geladen hat.“

Die SPD wieder mit “goldrichtigem” Kompass

Ganz abgesehen vom grotesken Glauben, ausgerechnet die Sozialisten würden Demokratie und Freiheit (sic!) verteidigen: Was hat eine Meldung wie diese auf dem offiziellen BMF-Account verloren? Dies war kein Treffen der europäischen Finanzminister, sondern der globalen Sozialisten und mit ihnen heute weitgehend deckungsgleichen “antizionistischen” Judenhasser, Israel-Verräter und Islam-Appeasement-Protagonisten. Auch die schillernde Figur des Gastgebers passt da voll ins Bild. Wir erinnern uns: Sanchez sorgte zuletzt für Negativschlagzeilen, weil er gegen das westliche Bündnis im Stil einer Fünften Kolonne pöbelte und seine NATO-Beiträge nicht leisten will – abgesehen davon, dass er vor allem immer wieder durch abstoßenden Antisemitismus auffällt.

SPD beweist mit der Auswahl wieder den “goldrichtigen” Kompass: Während Deutschland mit Rekordschulden, Masseneinwanderung und wirtschaftlichem Absturz kämpft und der deutsche Finanzminister wahrlich andere Sorgen haben müssten, reist der Ressortchef und Vizekanzler nach Barcelona auf eine Sozialisten-Gala der internationalen Linken, auf der gegen „die globale Rechte“ gewettert wird. „Wir wollen keine Welt, in der sich Brutalität und Breitbeinigkeit durchsetzt. Wir wollen Demokratie und Freiheit international verteidigen. Ich bin Premierminister Sánchez sehr dankbar…“, schleimt Antifa-Lars. Aha… welche Demokratie meint er denn genau? Die des Pedro Sánchez? Des Mannes, dessen Frau Begoña Gómez gerade wegen Korruption, Einflussnahme, Veruntreuung und Geschäftemacherei angeklagt wurde? Des Typen, der Israel boykottiert, ein Waffenembargo gegen den einzigen Verteidiger westlicher Freiheit im gesamten Nahen Osten verhängt, dort seinen Botschafter abzieht und das Terror-Habitat “Palästina“ als „Staat“ anerkennt – und damit die judenabschlachtende Hamas rehabilitiert? Schlimmer noch: Sánchez lässt Israel aus Sportveranstaltungen ausschließen und hetzt gegen den jüdischen Staat, während seine Regierung mit Kleptokraten wie Lula, Petro und Ramaphosa posiert – lauter Linke, die Demokratie eher als Feindbild denn als Wert sehen.

Gipfel der Anstandslosigkeit

Mit diesen Vögeln will Lars Klingbeil also die „Demokratie verteidigen“? Das ist nicht nur grotesk, es ist der Gipfel der Verhöhnung von Moral und Anstand. Malca Goldstein-Wolf kommentiert unter dem Hashtag “#NieWiederSPD” auf Facebook: „Die SPD macht sich ehrlich. Keine Berührungsängste mit der antisemitischen Politik des spanischen Ministerpräsidenten Sánchez. Es ist historisch, dass ein deutscher Finanzminister darauf stolz ist.“ Dass Klingbeil zu diesm Linken-Spektakel der „Progressive Alliance“ nur vordergründig als Chef seiner 12-Prozent-Kleinpartei SPD-Chef angereist ist, ist nur möglich, weil er den unterirdischsten, rückgratlosesten und eierlosesten Lügenkanzler der deutschen Geschichte, den epochalen Wählerbetrüger Friedrich Merz, nicht nur hinter sich, sondern in der Hand hat. Merz schaut zu, lässt Klingbeil gewähren – und je länger die Union, der grundgesetzwidrigen Brandmauer zum Trotz, diesem Treiben hilflos zusieht, desto dreister wird die SPD.

Klingbeil zeigt aber nicht nur auf dem Ministeriums-X-Account, sondern auch auf seinen privaten Kanälen ungeniert, wes Geistes Kind er ist: Unbekümmert posiert er da mit Antisemiten und Sozialisten, während Juden in Deutschland dank der Schutzklientel seiner islamophilen Partei um ihr Leben fürchten müssen:

Nein, Klingbeil: Du bist kein „Verteidiger der Demokratie“. Du bist ein Verräter an der deutschen Geschichte, an jeder historischen Verantwortung, die du sonst so beschwörst,, an den historischen Idealen der Linken und am eigenen Land. (DM)